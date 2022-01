ANALÝZA: Rusko řeší druhou frontu neklidu, pro Kazachstán bude okupant

Čeští letci s letouny JAS-39 Gripen od dubna do července znovu převezmou ochranu vzdušného prostoru nad Pobaltím. Půjde...

Premium Třicet let byl bohatý Kazachstán baštou klidu a stability ve Střední Asii. O to více celý svět zaskočila intenzita...

USA mohou být v roce 2030 diktatura, přijde bouře, varuje kanadský profesor

Ve Spojených státech by mohla do roku 2030 zavládnout pravicová diktatura, která by vedla k totálnímu politickému i...