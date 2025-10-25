Místo „holodomoru“ jen hladomor. Kazachstán zametá stopy po vině Rusů

Autor:
  19:19
Oficiálně Kazachstán slaví Den památky obětí politických represí a hladomoru každý rok na konci května. Začátkem října se ovšem na památníku v Astaně něco změnilo. Zatímco původně se o událostech z třicátých let minulého století na plaketě psalo jako o „holodomoru“, teď už se návštěvníci dočtou o „golodu“. Vláda, která se léta snaží nenaštvat Rusy, tak nasadila neutrálnější výraz, který už historickou vinu Sovětského svazu neodkazuje.
Památník obětem politických represí a hladomoru v Kazachstánu v Astaně (16....

Památník obětem politických represí a hladomoru v Kazachstánu v Astaně (16. prosince 2019) | foto: Profimedia.cz

O hladomoru v tehdejším Sovětském svazu se psalo i v USA. (25. února 1935)
Ruský diktátor Vladimir Putin přijel na dvoudenní návštěvu do Kazachstánu....
Josif Vissarionovič Stalin
Opuštěný hřbitov vězňů u tábora ve stepi
19 fotografií

Rozdíl je v tom, že „holomodor“ neboli masové vraždění hladem odkazuje na zločiny Sovětského svazu vůči Kazachstáncům či Ukrajincům. Naproti tomu ruský výraz „golod“ sice také znamená hladomor, ale je neutrálnější a už přímo neukazuje na toho, kdo může za skon vyhladovělých obětí.

K samotné změně na památníku úřady uvádějí, že musela proběhnout „z důvodu zajištění dvojjazyčné konzistence“. Kazaština je státním jazykem země, zatímco ruština má status úředního jazyka.

Stopy temné minulosti. Češi v mrazivé stepi našli pozůstatky Stalinových lágrů

„Je to zkreslení kazašské historie a pokus o zakrytí politické povahy tragédie, která postihla tento národ,“ stěžují si Kazachstánci na sociálních sítích a žádají, aby se slovo holodomor vrátilo zpět. Nenápadný krok totiž přitáhl pozornost k tomu, jak Kazachstán nakládá se svou historií.

Sovětská politika kolektivizace na přelomu dvacátých a třicátých let tam měla za cíl donutit kočovné Kazachy, aby se usadili na jednom místě a začali pracovat ve státních zemědělských družstvech. Součástí kampaně bylo také hromadné zabavování dobytka, který byl přitom hlavním zdrojem obživy kočovníků. Brzy přišlo sucho, nemoci a nakonec i hladomor.

Holodomor, v kazaštině známý i jako „Ašaršylyk“, v zemi do tří let zabil nejméně 1,5 milionu lidí, což byla tehdy téměř třetina populace Kazachstánu, a další vyhnal. Dodnes je to jedna z nejtemnějších kapitol tamních dějin. Ovšem zatímco Ukrajinci o vině sovětského Ruska otevřeně mluví, lídři Kazachstánu prožité utrpení národa pravidelně popisují jen jako tragický důsledek chybné sovětské politiky.

Už před čtyřmi lety prezident Kasym-Žomart Tokajev řekl, že „tyto temné strany naší historie pořád nejsou dostatečně prostudovány“. „K této složité otázce bychom měli přistupovat s rozvahou a odpovědností. Výzkum by měl být prováděn vědecky, bez sloganů a senzacechtivosti,“ zdůrazňoval. Podobal se tak svému předchůdci Nursultanu Nazarbajevovi, který Kazachstáncům v roce 2012 řekl, že „při diskusi o hladomoru je třeba postupovat opatrně, nemělo by se to politizovat“.

Kazachstán odhalil pomník obětem hladomoru. A odkryl další masové hroby

Postupem let však sílilo volání po tom, aby se události dávno minulé spravedlivě vyhodnotily, uvádí stanice Rádio Svobodná Evropa (RFE/RL). Mnoho tamních historiků, politiků či aktivistů v průběhu let vyzývalo vládu, aby holodomor uznala coby genocidu spáchanou režimem sovětského vůdce Josifa Stalina.

Žádal to třeba poslanec Berik Djusembinov, který v roce 2020 vyzval vládu, aby se inspirovala Ukrajinou a označila hladomor za genocidu. Země podle něj dluží obětem hladomoru spravedlnost. Ani o pět let později se však vláda ke konkrétním krokům nerozhoupala. A nyní už se zbavila i slova, které by vinu Rusů mohlo připomínat.

Teprve poté, co Kazachstán v roce 1991 získal nezávislost, se o hladomoru vůbec začalo veřejně mluvit, poprvé se dostal do učebnic. Otevřely se archivy, které pak začala studovat i nově zřízená komise. Ta události označila za „etnocidu“, tedy úmyslný zločin zaměřený na vyhlazení etnické skupiny.

Formální politické posouzení však Astana vždy odložila. Snažila se nenaštvat Rusko – a nástupce SSSR odmítá přijmout nejen tyto výklady historie, ale také jakékoliv obvinění z genocidy.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví

Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice mění v bláto a mosty v trosky. Zatímco v Moskvě se mluví o miliardovém železničním tunelu na Aljašku,...

Irskou prezidentkou se stane levicová Catherine Connollyová

Novou prezidentkou Irska se stane levicová poslankyně Catherine Connollyová, jež kandidovala jako nezávislá. Výsledky mají být známé v sobotu večer, k vítězství ale už Connollyové pogratulovala její...

25. října 2025  13:09,  aktualizováno  19:01

Založila hračkářství pro prarodiče. Jejich příběhy jsou cenné, říká podnikatelka

Mnozí z nás znají knihy, do nichž senioři vpisují své zážitky a vypráví o svém životě. Jsou populární po celém světě. Málokdo ale ví, že u jejich zrodu stála česká podnikatelka Monika Kopřivová....

25. října 2025  18:26

USA a Čína zahájily jednání v Kuala Lumpuru, obě strany mluví o pokroku

První den obchodních jednání mezi Spojenými státy a Čínou v Kuala Lumpuru byl podle zástupce amerického ministerstva financí konstruktivní, znovu obě strany se setkají v neděli. Americký prezident...

25. října 2025  17:49

Nedůvěře navzdory. Evropa posiluje spolupráci tajných služeb, i kvůli Trumpovi

Evropské zpravodajské služby se snaží posílit vzájemnou kooperaci. Reagují tak nejen na ruskou hrozbu, ale i na pochybnosti o ochotě administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa sdílet s...

25. října 2025  17:28

Chtěla přespat u kamarádky, pak zmizela. Policisté našli 11letou dívku z Kladenska

Policisté pátrali po jedenáctileté dívce z Kladenska, kterou mají její rodiče ve střídavé péči. V pátek večer se měla vrátit z Prahy do Kladna, kam ale nepřijela. Policisté ji v sobotu díky svědkům...

25. října 2025  14:16,  aktualizováno  17:25

Hromadná nehoda na Plzeňsku. Auta dostala smyk kvůli vyteklému palivu

U malé obce Želčany na Plzeňsku došlo v sobotu k hromadné dopravní nehodě. Třiadvacetiletý řidič se na hlavní tah z Plzně do Písku vydal s autem, kterému unikaly pohonné hmoty. Kvůli rozlitému palivu...

25. října 2025  17:23

Program vlády ANO, SPD a Motoristů je na světě. Finiš online, možné jen dílčí změny

Vyjednavači hnutí ANO, SPD a Motoristů se v zásadě dohodli na programu vlády těchto stran, redakci iDNES.cz to sdělil šéf Motoristů Petr Macinka a místopředseda ANO Karel Havlíček. Podle něj materiál...

25. října 2025  16:38,  aktualizováno  17:16

Číňané se v Gruzii pokoušeli nelegálně koupit uran za 8,4 milionu, hrozí jim vězení

Gruzínská bezpečnostní služba v hlavním městě Tbilisi zatkla tři čínské občany, kteří se pokoušeli nelegálně zakoupit uran v hodnotě 400 tisíc dolarů (8,4 milionu korun). Dotyční plánovali převoz...

25. října 2025  14:45,  aktualizováno  17:14

Sarkozy ve vězení čelí vyhrůžkám smrtí. Spoluvězni chtějí „mstu za Kaddáfího“

Francouzský exprezident Nicolas Sarkozy se necelý den od začátku výkonu trestu stal terčem vyhrožování smrtí od spoluvězňů, informuje deník Le Figaro. Sarkozy v úterý nastoupil do věznice, aby si...

25. října 2025  17:07

Cesta do nitra sopky. Návštěvníky nejvíc zajímá, kde byl kráter, říká průvodce

Premium

Když se řekne Komorní hůrka u Františkových Lázní, snad každý v Česku ví, že se jedná o jednu z nejmladších sopek ve střední Evropě. Méně známý už je fakt, že se zde před časem podařilo obnovit a...

25. října 2025

Hlad, mráz a dřina. Mladík chtěl bojovat za svobodu, ale skončil na Sibiři

Když v roce 1939 obsadili Maďaři Podkarpatskou Rus, rozhodl se mladý Jan Plovajko utéct do Sovětského svazu s vírou, že tam vznikne nová československá legie. Místo toho ho však čekal gulag za...

25. října 2025  16:31

Vědci digitalizují archiv prezidenta Masaryka. Čeká na ně půl kilometru listin

Odborníci z Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR digitalizují archiv prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Celkem je potřeba převést do digitální podoby přes 500 metrů...

25. října 2025  15:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.