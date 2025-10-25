Rozdíl je v tom, že „holomodor“ neboli masové vraždění hladem odkazuje na zločiny Sovětského svazu vůči Kazachstáncům či Ukrajincům. Naproti tomu ruský výraz „golod“ sice také znamená hladomor, ale je neutrálnější a už přímo neukazuje na toho, kdo může za skon vyhladovělých obětí.
K samotné změně na památníku úřady uvádějí, že musela proběhnout „z důvodu zajištění dvojjazyčné konzistence“. Kazaština je státním jazykem země, zatímco ruština má status úředního jazyka.
Stopy temné minulosti. Češi v mrazivé stepi našli pozůstatky Stalinových lágrů
„Je to zkreslení kazašské historie a pokus o zakrytí politické povahy tragédie, která postihla tento národ,“ stěžují si Kazachstánci na sociálních sítích a žádají, aby se slovo holodomor vrátilo zpět. Nenápadný krok totiž přitáhl pozornost k tomu, jak Kazachstán nakládá se svou historií.
Sovětská politika kolektivizace na přelomu dvacátých a třicátých let tam měla za cíl donutit kočovné Kazachy, aby se usadili na jednom místě a začali pracovat ve státních zemědělských družstvech. Součástí kampaně bylo také hromadné zabavování dobytka, který byl přitom hlavním zdrojem obživy kočovníků. Brzy přišlo sucho, nemoci a nakonec i hladomor.
Holodomor, v kazaštině známý i jako „Ašaršylyk“, v zemi do tří let zabil nejméně 1,5 milionu lidí, což byla tehdy téměř třetina populace Kazachstánu, a další vyhnal. Dodnes je to jedna z nejtemnějších kapitol tamních dějin. Ovšem zatímco Ukrajinci o vině sovětského Ruska otevřeně mluví, lídři Kazachstánu prožité utrpení národa pravidelně popisují jen jako tragický důsledek chybné sovětské politiky.
Už před čtyřmi lety prezident Kasym-Žomart Tokajev řekl, že „tyto temné strany naší historie pořád nejsou dostatečně prostudovány“. „K této složité otázce bychom měli přistupovat s rozvahou a odpovědností. Výzkum by měl být prováděn vědecky, bez sloganů a senzacechtivosti,“ zdůrazňoval. Podobal se tak svému předchůdci Nursultanu Nazarbajevovi, který Kazachstáncům v roce 2012 řekl, že „při diskusi o hladomoru je třeba postupovat opatrně, nemělo by se to politizovat“.
Kazachstán odhalil pomník obětem hladomoru. A odkryl další masové hroby
Postupem let však sílilo volání po tom, aby se události dávno minulé spravedlivě vyhodnotily, uvádí stanice Rádio Svobodná Evropa (RFE/RL). Mnoho tamních historiků, politiků či aktivistů v průběhu let vyzývalo vládu, aby holodomor uznala coby genocidu spáchanou režimem sovětského vůdce Josifa Stalina.
Žádal to třeba poslanec Berik Djusembinov, který v roce 2020 vyzval vládu, aby se inspirovala Ukrajinou a označila hladomor za genocidu. Země podle něj dluží obětem hladomoru spravedlnost. Ani o pět let později se však vláda ke konkrétním krokům nerozhoupala. A nyní už se zbavila i slova, které by vinu Rusů mohlo připomínat.
Teprve poté, co Kazachstán v roce 1991 získal nezávislost, se o hladomoru vůbec začalo veřejně mluvit, poprvé se dostal do učebnic. Otevřely se archivy, které pak začala studovat i nově zřízená komise. Ta události označila za „etnocidu“, tedy úmyslný zločin zaměřený na vyhlazení etnické skupiny.
Formální politické posouzení však Astana vždy odložila. Snažila se nenaštvat Rusko – a nástupce SSSR odmítá přijmout nejen tyto výklady historie, ale také jakékoliv obvinění z genocidy.