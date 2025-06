V roce 1965 Sovětský svaz v rámci testování jaderných bomb uvrhl výbušninu do 178 metrů hluboké šachty na severovýchodě dnešního Kazachstánu. Výbuch byl tak silný, že se na místě vytvořilo jezero, které se sice oficiálně jmenuje Šagan, známější je ale pod jednodušším názvem atomové.

Podle odhadů se tehdy dvacet procent tzv. radioaktivního spadu dostalo vzduchem až do Japonska a podle úřadů se s jadernou kontaminací setkalo na 1,5 milionu kazašských obyvatel. Mají rakovinu, srdeční problémy, jsou neplodní. To vše kvůli masivnímu testování jaderných zbraní, které trvalo od roku 1949 do roku 1989. Za tu dobu Sověti v regionu Semej provedli na 456 zkušebních atomových výbuchů. Jak známo, radiační záření napadá i DNA, tudíž si pozůstatky z minulosti nesou i nové generace kazašského obyvatelstva.