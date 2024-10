Trpký pád Otce vlasti. Jak se Kazachstán zbavuje dědictví diktátora Nazarbajeva

Nazarbajev. Syn pastevce, který prošel komunistickou stranou a stal se vycházející politickou hvězdou 80. let. Jako vůdce nově vzniklého nezávislého Kazachstánu dokázal úspěšně projít řadou krizí, jež ohrožovaly jeho rodící se stát. Nová země byla devátou největší na světě a měla bohaté zásoby ropy, po Sovětském svazu také „zdědila“ obrovské zásoby jaderných zbraní.

Nazarbajev pomohl upevnit nezávislost Kazachstánu tím, že s pomocí Spojených států převedl jaderné zásoby do Ruska. Později také vyjednal řadu klíčových energetických dohod se společnostmi Chevron, Mobil a dalšími korporacemi, které pomohly vybudovat ropovody na Západ.

Jeho obratnost ovšem byla vykoupena – korupcí, potlačováním opozice, nespravedlivými volbami i svobodou slova.

Staré pomníky, nové majetky

Národní muzeum Kazachstánu v Astaně. Je to jen pár týdnů, co tu odstranili Nazarbajevův pomník. Důvod? „Modernizace výstavních prostor,“ uvedl tamní resort kultury. Jak příznačné.

Během nepokojů v lednu 2022 strhly sochu vůdce také v Taldykorganu. Později byl další Nazarbajevův pomník odstraněn z Univerzity národní obrany v Astaně, a za své vzal také obraz Nazarbajeva, který visel v almatském metru. V lednu 2023 byl ústavním soudem zrušen zákon o prvním prezidentovi a vůdci národa, jenž Nazarbajevovi přiznával doživotní výhody a výsady. Zpečetěním těchto snah bylo přejmenování hlavního města z Nur-Sultan zpět na Astanu.

Kosmetické a symbolické úpravy ovšem následují i další, pro obyčejné Kazachstánce, kteří mají hluboko do kapsy, podstatnější. Za svou téměř třicetiletou éru nashromáždila Nazarbajevova rodina miliardové majetky. A někteří příbuzní bývalé hlavy státu se teď dostali do spárů justice. Na jmění nazarbajevovských elit ovládajících klíčové části ekonomiky upozornil v roce 2022 i Tokajev.

Kromě širší rodiny došlo i na tu nejbližší. Nazarbajevova sestra Anipa přišla o Vysokou školu vodního hospodářství v Uškonyru v oblasti Almaty. Škola je dnes znovu ve vlastnictví státu. Anipa je taktéž obviněná z přepadení almatské tržnice Kenžekhan.

Mladší dcera exprezidenta Alija je manželkou Dimaše Dosanova, generálního ředitele národního přepravce ropy, a podle médií v posledních letech převedla ze země do offshorových společností více než 300 milionů dolarů, jež získala z prodeje svých podílů v několika domácích firmách. Soudy se nyní zaměřují i na ni.

A co je zajímavější, kazachstánské vyšetřovací orgány se ve snaze důkladně očistit Kazachstán od vlivu Nazarbajevova klanu zaměřily dokonce i na ty, kteří nejsou s otcem zakladatelem pokrevně spříznění. The Times of Central Asia hovoří i o manželkách Nazarbajevových synovců a jiných vzdálených příbuzných. Kromě nich se placení nevyhnul ani bývalý spolupracovník Nazarbajeva, Bulat Utemurat, který vlastní jednu z největších bank v zemi ForteBank či podíly u mobilních operátorů.

To všechno ostatně bylo i v Tokajevově programu s obligátním názvem „Nový Kazachstán“. Někteří z analytiků a odborníků však nyní vyjadřují rozčarování a tvrdí, že Nový Kazachstán zůstal z velké části jen na papíře. Politické reformy a odbourávání Nazarbajevova dědictví se podle nich zastavily.

„Tokajev úspěšně upevnil moc, zatímco společnost upadla do apatie způsobené strachem a zklamáním,“ dodali v zářijové analýze kazachstánští analytici. Jen čas ukáže, zda boření Nazarbajevova odkazu není jen tvořením nového písečku pro stávajícího prezidenta Tokajeva.