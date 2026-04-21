Kavárny v ulicích Teheránu jsou plné, hrozba nové války je však za dveřmi

„Vyšla jsem do ulic bez stresu, procházela jsem se, chodila jsem po kavárnách a restauracích, sem a tam,“ vypráví podle agentury AFP v ulici íránské metropole tato mladá žena, s vlasy odhalenými a piercingem v nose, a to navzdory přísným pravidlům oblékání zavedeným islámskou republikou.
Devětačtyřicetiletý inženýr Bábak Sajmeí se také snažil navázat na své staré zvyky. Začal znovu sportovat a chodit na jógu poté, co za 40 dnů války nedělal nic. Snaží se teď moc nemyslet na to, co bude potom.
Vyjednávání sice budou, ale „myslím si, že k žádné dohodě v závěru nedojde a válka nejspíš znovu vypukne,“ předpovídá.
|
Írán opět zastavil ropnou tepnu. Dvě lodě v Hormuzském průlivu zasáhla palba
Americký prezident Donald Trump oznámil nová mírová jednání v Islámábádu, přičemž příměří má vypršet ve středu večer východoamerického času (v noci na čtvrtek SELČ).
Pohrozil, že pokud k dohodě nedojde, zahrne Írán bombami. Teherán zatím svou delegaci nevyslal a odmítl pod touto hrozbou vyjednávat.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února koordinovanou operaci, během které bez přestání bombardovaly Írán, až do příměří 8. dubna. Útoky zabily řadu íránských vedoucích představitelů a vyžádaly si tisíce mrtvých.
V bohatých čtvrtích Teheránu jsou terasy podniků plné. Tato místa přitom z většiny jejich obyvatelé během bojů opustili, aby se ukryli na pobřeží Kaspického moře. Hosté tu jsou mladí a jdou s módou – kudrnaté, barevné nebo odbarvené vlasy se tu bez ostýchání dávají na odiv.
Nedaleko odtud pouliční umělkyně hrají na bicí, zatímco kolemjdoucí se věnují svým každodenním činnostem. Někteří v kavárnách popíjejí matcha latté, zatímco jiní nakupují na tržištích.
Sever Teheránu a jeho malé stinné uličky, kde převládá západní styl života, působí jako oáza klidu, která kontrastuje s ruchem zbytku metropole s více než deseti miliony obyvatel.
Rozpadlé budovy v centru jsou připomínkou těžké daně, kterou si válka vybrala. Každý večer se příznivci vlády nadále scházejí na velkých náměstích s vlajkami v rukou.
Řada Íránců se obává ekonomické krize prohloubené válkou a úřady omezenou komunikací.
Sedmadvacetiletá profesorka angličtiny Láleh žijící v Isfahánu, v centru Íránu, zoufale vyčkává na obnovu internetu, aby znovu mohla pokračovat v online výuce.
|
Trump hrozí Íránu zachováním blokády. Příměří možná neprodloužím, dodal
„Počet propuštěných zaměstnanců v malých i velkých firmách je opravdu velký a inflace je strašná,“ vysvětluje pod podmínkou anonymity. „Hodně lidí začalo pracovat pro Snapp! (online taxi služba podobná Uberu)“.
„Internet nefunguje, všichni přicházejí o práci,“ říká šedesátiletá podnikatelka Farah Saghíová v Teheránu. Doufá v zahájení mírových jednání, „aby se vyjasnil náš osud a rozhodlo se, co dál. Máme nenahraditelné právo žít život, v němž vládne svoboda,“ prohlásila.