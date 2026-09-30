Zaměstnankyně musely kvůli hinduistům pryč. Šéf Eiffelovky po aféře končí

Delegace vedení Eiffelovy věže požádala, aby se duchovní představitel skupiny známé jako BAPS při návštěvě památky pokud možno nedostal do kontaktu se ženami. Věž byla o dva dny později uzavřena kvůli stávce zaměstnanců na protest proti tomu, co představitel odborů označil za „nepřijatelné“ pokyny vedení.
Pětapadesátiletý Patrick Branco Ruivo, generální ředitel společnosti Société d’Exploitation de la tour Eiffel (SETE), opustí svůj post po osmi letech v návaznosti na vyšetřování nezávislé firmy, které odhalilo řadu provozních selhání souvisejících s návštěvou.
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Selhání vedla k tomu, že zaměstnankyně byly tehdy z návštěvy vyloučeny, což je „nepřijatelná situace“, uvedla SETE v úterním prohlášení. Firma také plánuje zavést nespecifikovaná opatření a školicí programy podporující rovnost pohlaví.
„Nikdy jsem nevydal pokyn, jehož cílem by bylo vyloučit nebo nahradit ženy během návštěvy této delegace. Navzdory tomu však byly některé z nich skutečně odsunuty stranou, čehož lituji. Uvědomuji si, že nesu odpovědnost, protože právě já odpovídám za fungování této společnosti,“ napsal svým 420 zaměstnancům Ruivo.
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BAPS je celosvětová náboženská i občanská organizace spadající do hnutí Svámínárájan, které je jednou z větví hinduismu. Několik dní po incidentu v prohlášení skupina uvedla, že zmíněné opatření nebylo v žádném případě zamýšleno jako požadavek namířený proti jednomu pohlaví, ale kvůli zajištění hladké návštěvy velké skupiny. K úternímu prohlášení se zatím nevyjádřila.
Nebylo to poprvé, co byla 330 metrů vysoká Eiffelova věž, která byla postavena v roce 1889 a kterou ročně navštíví sedm milionů lidí, uzavřena kvůli stávce. Předloni v únoru tam šest dní stávkovali zaměstnanci, kteří požadovali lepší údržbu památky a vyšší mzdy.