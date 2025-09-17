Katolická církev čelí v Polsku drtivé krizi důvěry. A propad se ještě zrychluje

Informace uvedla agentura PAP s odvoláním na výsledky průzkumu, který pro ni vypracovala společnost IBRiS.
Společnost IBRiS uvedla, že katolické církvi, k níž se v roce 2024 hlásilo 88,8 procenta Poláků, důvěřuje v zemi 35,1 procenta dotazovaných. Podle průzkumu je to pokles o 22,9 procentního bodu oproti září roku 2016.
„Prezentované výsledky nenechávají nikoho na pochybách. Máme co do činění s krizí důvěry v nebývalém rozsahu. Pokles o více než čtyři procentní body za pouhý jeden rok signalizuje, že předchozí proces eroze důvěry se ještě zrychlil,“ uvedl ředitel komunikace IBRiS Kamil Smogorzewski.
Zároveň se za posledních devět let téměř zdvojnásobil počet lidí, kteří katolické církvi nevěří. Zatímco v roce 2016 tento postoj deklarovalo 24,2 procenta dotazovaných, letos se k němu přihlásilo 47,1 procenta. Za poslední rok také o 4,8 procentního bodu vzrostl počet lidí, kteří k církvi cítí „silnou nedůvěru“.
Průzkum podle IBRiS ukazuje i na rostoucí polarizaci postojů vůči katolické církvi. Instituci „silně důvěřuje“ 7,2 procenta lidí, což společnost označila za rekordní minimum. Naopak „silnou nedůvěru“ deklarovalo 26,1 procenta Poláků. Společnost průzkum provedla ve dnech 12. a 13. září na reprezentativním vzorku 1067 dospělých Poláků.