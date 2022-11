Prázdné ulice, jeřáby, ticho. Co s katarským městem po mistrovství, nikdo neví

V době, kdy největší fotbalová událost právě probíhá, prázdné futuristické město vyvolává otázky, jak moc bude infrastruktura vybudovaná Katarem pro tuto událost využita poté, co více než milion fotbalových fanoušků po skončení turnaje opustí malou arabskou zemi v Perském zálivu.

Elias Garcia, padesátiletý podnikatel ze San Franciska, navštívil město Lusail z Dauhá se svým přítelem v den, kdy se na městském zlatém stadionu ve tvaru mísy nehrál fotbalový zápas.

„Přijeli jsme se podívat, ale moc toho tu není,“ řekl Garcia při pohledu na obrovský mrakodrap ve tvaru půlměsíce, který za ním stojí a má vypadat jako zakřivené meče na katarském státním znaku.

Naproti přes ulici bylo staveniště, které se skrývalo za nízkým plotem ilustrovaným pouštními výjevy. „Všechno vypadá, jako by bylo ve výstavbě,“ řekl Garcia. „Jsou to jen prázdné pozemky s malými zídkami, které postavili, abyste si mysleli, že se staví a funguje to.“

Luxusní hotely, byty a kanceláře

Při cestě na sever od Dauhá je těžké přehlédnout třpytivé panorama města Lusail a jeho přístav. Z pouště se tyčí pastelově zbarvené věže, které vypadají jako bedny naskládané jedna na druhé. Široké třídy ustupují klikatícím se budovám, skleněným kopulím a shlukům neoklasicistních obytných bloků.

Není jasné, jestli v nich někdo bydlí. Většina z nich je inzerována jako luxusní hotely, byty nebo komerční kancelářské prostory. Nad mnoha budovami visí jeřáby.

Plány na výstavbu Lusail City existovaly již od roku 2005, ale až poté, co Katar získal práva na pořádání mistrovství světa ve fotbale, byla výstavba urychlena. Město, které podpořil katarský státní investiční fond částkou 450 miliard dolarů, bylo navrženo jako kompaktní a přátelské pro pěší a je propojeno novým metrem a lehkou železnicí s hlavním městem Dauhá.

Fahad Al Jahamri, který řídí projekty v Qatari Diar, realitní společnosti stojící za městem a podporované katarským investičním úřadem, nazval Lusail City samostatným „rozšířením Dauhá“.

Úředníci také uvedli, že město je součástí širších plánů, které má bohatý Katar na vybudování znalostní ekonomiky - což znamená přilákání nových obyvatel typu profesionálů s bílými límečky.

Byty jsou, lidé chybí

Dosažení cíle ubytovat v Lusail City 400 000 lidí by však mohlo být obtížné v zemi, kde má občanství pouze 300 000 lidí a kde mnoho z 2,9 milionu obyvatel jsou chudí migranti, kteří žijí v táborech, nikoli v luxusních věžácích.

Dokonce i během mistrovství světa ve fotbale je Lusail City o poznání klidnější než Dauhá, kde se v posledních deseti letech v rámci příprav na tuto událost stavělo v závratných objemech.

Na Place Vendome, luxusním obchodním centru pojmenovaném podle velkého pařížského náměstí, ještě není otevřeno mnoho obchodů. Několik turistů si tu z nákupního centra fotilo panorama města Lusail, zatímco prodavači nemajíce jinou práci se mezi sebou bavili. V budově v centru města, kde sídlí ministerstvo kultury a další vládní úřady, ochranka uvedla, že téměř všichni odešli v 11 hodin dopoledne.

„Dokonce i v metru, když jedete v den, kdy se nehraje zápas, je v něm kromě vás tak pět až deset lidí,“ řekl Garcia.

Trochu života je vidět na uměle vytvořeném ostrově Al Maha. Skupina fotbalových fanoušků a místních obyvatel se tu povaluje v luxusním plážovém klubu, tahají z tabákových dýmek šišu a potápějí se v bazénu.

Timothe Burt-Riley řídil dělníky na vernisáži umělecké galerie, která se konala později večer. Podle něj bude Lusail City - nebo alespoň ostrov Al Maha se svým zábavním parkem, luxusními butiky, restauracemi a salonky, jednou místem, kde se budou místní obyvatelé scházet. „Je to ostrov zcela vytvořený člověkem,“ řekl Burt-Riley, „je to dost šílené, co všechno dokážou udělat.“

Věří, že Katar najde způsob, jak využít infrastrukturu, kterou vybudoval pro mistrovství světa, včetně sedmi nových fotbalových stadionů, ale připustil, že „to může nějakou dobu trvat“.