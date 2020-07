Katalánsko zavádí povinnost roušek na veřejnosti, bez ohledu na odstup

14:41 , aktualizováno 14:41

V Katalánsku budou kvůli koronaviru od čtvrtka povinné na veřejnosti roušky, a to bez ohledu na to, zda lze, či nelze dodržet odstupy. Ve středu to oznámilo vedení tohoto španělského autonomního regionu. V celé zemi od května platí povinnost nosit roušky na veřejnosti v případě, že nelze dodržet bezpečnou vzdálenost. Ve Španělsku je teď 67 ohnisek infekce koronaviru.