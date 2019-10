Tresty pro katalánské politiky zasely bouři. Reagovali i v FC Barcelona

„Stejně jako k řešení problému nepomohla preventivní vazba, nepomohou mu ani dnešní tresty vězení... Řešením konfliktu je výhradně politický dialog,“ uvádí se v prohlášení. Fotbalisté vyjádřili též solidaritu uvězněným politikům a jejich rodinám.



„Není jiná možnost, než vytvořit nový stát, abychom unikli tomuto (státu), který stíhá demokraty, zakazuje volit a demonstrovat a zavírá do vězení za politické názory,“ komentoval z vězení verdikt bývalý vicepremiér katalánské vlády Oriol Junqueras, který dostal nejvyšší trest z odsouzených, a to 13 let vězení.

„Kdyby soudili činy, všechny by nás osvobodili. Ale protože posuzovali myšlenky, tak nás odsoudili,“ reagoval katalánský exministr Josep Rull, který dostal trest 10 let vězení a šest měsíců. Podle něj odsoudil nejvyšší soud 2,5 milionu Katalánců, kteří 1. října 2017 hlasovali v referendu. Drtivá většina z nich se vyslovila pro nezávislost, volební účast ale činila jen asi 43 procent.

Katalánsko má asi 7,5 milionu obyvatel, kteří jsou podle různých průzkumů v názoru na odtržení od Španělska rozděleni zhruba půl na půl. Separatisté si stěžují zejména na to, že prodělávají na financování chudších španělských regionů; Katalánsko se totiž jako ekonomicky silný region podílí zhruba pětinou na španělském hrubém domácím produktu.

Protesty v Katalánsku

Na mnoha místech Katalánska v pondělí vypukly podle očekávání demonstrace proti trestům vězení pro katalánské politiky. Největší manifestace se konají v Barceloně, kde už krátce po zveřejnění verdiktu se vydal do centra pochod studentů, kteří nesou transparenty s nápisem Svobodu pro politické vězně.



Zatím osm tisíc lidí se podle španělské televize RTVE shromáždilo na Katalánsském náměstí v centru Barcelony, demonstrace se konají i na dalších místech tohoto města s 1,6 milionu obyvatel. Stovky lidí jsou například na náměstí před sídlem katalánské vlády, další se chystali do parku Ciutadella, kde sídlí regionální parlament. Park ale místní policie preventivně uzavřela. Poblíž parku Ciutadella je budova katalánského nejvyššího soudu, kam byla svolána jedna z demonstrací.



Několik stovek lidí se shromáždilo také před barcelonskými sídly organizací Ómnium a Katalánské národní shromáždění (ANC), jejichž lídři dostaliv pondělí trest devět let vězení a už od října 2017 jsou ve vazbě.

Podle deníku El País je narušen provoz nejméně na pěti silnicích v Katalánsku, mimo jiné v okolí Barcelony či v provincii Girona. V Gironě nabíraly dopoledne kvůli demonstrantům zpoždění i vlaky.

Hnutí, jež si říká Tsunami Democrátic (Demokratické Tsunami), v pondělí po poledni vyzvalo prostřednictvím sociálních sítích k ochromení provozu na mezinárodním letišti. Podle deníku El Nacional zakoupilo kvůli tomu stovky letenek, aby se lidé dostali co nejdále do nitra terminálu. Krátce po výzvě lidé zaplnili metro i další dopravní spoje na letiště.



„Přišel čas povstat proti fašismu španělského státu a jeho kompliců,“ reagovala na verdikt nejradikálnější katalánská organizace separatistů Výbory na obranu republiky (CDR), která vyzvala mimo jiné na dnešek k demonstraci před sídlem nejvyššího katalánského soudu v Barceloně.

Na plánované protesty kvůli verdiktu se už několik týdnů intenzivně připravovala katalánská i španělská policie, která do autonomního regionu na severovýchodě Španělska vyslala už minulý týden posily, čítající asi 1800 policistů. Na mnoha místech regionu, zejména na nádražích, letištích či v přístavech je už od víkendu nasazeno více policistů.



Postoj katalánské a španělské vlády

Předseda katalánské vlády Roger Torrent avizoval kvůli verdiktu mimořádné zasedání. „Odsoudili nás všechny, nejen 12 osob,“ uvedl.

Místní média neočekávají podobně radikální postup nové katalánské vlády jako před dvěma lety, kdy regionální parlament schválil po referendu rezoluci o nezávislosti. Tento krok vedl koncem října 2017 k tomu, že Madrid dočasně převzal přímou správu Katalánska. Tomu se nyní bude podle místních médií vedení Katalánska snažit zabránit.



Ani španělská socialistická vláda není nakloněna tomuto radikálnímu řešení, k němuž před dvěma lety se souhlasem horní komory parlamentu přistoupila její předchůdkyně, vláda lidovců.

Verdikt ovlivní i kampaň před dalšími předčasnými volbami do španělského parlamentu, které se konají 10. listopadu. Lídr opozice Pablo Casado vyzval socialistického premiéra Sáncheze, aby respektoval verdikt soudu a nedával odsouzeným milost. Podle Casada by si tak uzavřel dveře pro možnou podporu pro sestavení vlády po volbách. Ty nejspíš stejně jako v dubnu vyhrají socialisté, ale opět zřejmě nebudou mít většinu v parlamentu.