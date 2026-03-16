V Řecku ztroskotal člun pobřežní stráže EU. Mezi zraněnými je i estonská vyslankyně

Na palubě člunu bylo podle předběžných informací nejméně pět lidí, čtyři Estonci a řecký důstojník řecké pobřežní stráže. Loď se převrátila a potopila.
Estonská velvyslankyně byla podle informací z diplomatických kruhů na návštěvě ostrova a u posádky estonského hlídkového člunu.
Zraněné transportoval vrtulník do nemocnice na ostrově Rhodos k lékařskému ošetření. Nikdo z nich není v kritickém stavu. Přesné okolnosti incidentu jsou předmětem vyšetřování.
Lidi na palubě zachránil člun řecké pobřežní stráže a kolem plující plachetnice.
Frontex Řecku v Egejském moři pomáhá monitorovat vnější hranice EU a kontrolovat nelegální migraci . Řecko je součástí jedné z hlavních migračních tras do Evropské unie. Využívají ji lidé prchající před konflikty a chudobou v Africe, na Blízkém východě a v Asii.
Loni v červenci se u ostrova Lesbos potopil hlídkový člun Frontexu provozovaný portugalskou námořní policií během pátrací a záchranné operace kolem člunu s migranty. Nikomu se nic nestalo.
Řecký ostrov Kastelorizo u tureckého pobřeží (orientační místo nehody)
