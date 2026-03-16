V Řecku ztroskotal člun pobřežní stráže EU. Mezi zraněnými je i estonská vyslankyně

Autor: ,
  21:58
U nejvýchodnějšího řeckého ostrova Kastelorizo v pondělí ztroskotal člun Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex). Na palubě se nacházela také estonská velvyslankyně v Řecku, která je mezi čtyřmi zraněnými, informovala řecká pobřežní stráž.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

Na palubě člunu bylo podle předběžných informací nejméně pět lidí, čtyři Estonci a řecký důstojník řecké pobřežní stráže. Loď se převrátila a potopila.

Estonská velvyslankyně byla podle informací z diplomatických kruhů na návštěvě ostrova a u posádky estonského hlídkového člunu.

Zraněné transportoval vrtulník do nemocnice na ostrově Rhodos k lékařskému ošetření. Nikdo z nich není v kritickém stavu. Přesné okolnosti incidentu jsou předmětem vyšetřování.

Lidi na palubě zachránil člun řecké pobřežní stráže a kolem plující plachetnice.

Frontex Řecku v Egejském moři pomáhá monitorovat vnější hranice EU a kontrolovat nelegální migraci . Řecko je součástí jedné z hlavních migračních tras do Evropské unie. Využívají ji lidé prchající před konflikty a chudobou v Africe, na Blízkém východě a v Asii.

Loni v červenci se u ostrova Lesbos potopil hlídkový člun Frontexu provozovaný portugalskou námořní policií během pátrací a záchranné operace kolem člunu s migranty. Nikomu se nic nestalo.

Řecký ostrov Kastelorizo u tureckého pobřeží (orientační místo nehody)

Řecký ostrov Kastelorizo u tureckého pobřeží (orientační místo nehody)

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.