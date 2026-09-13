Z vysychajícího Kaspického moře se noří nové ostrovy. Obydleli je vlci a kanci

Tulení ostrovy najdete v severovýchodním cípu Kaspického moře, jen dvacet kilometrů od břehů Kazachstánu. První zprávy o nich pocházejí z roku 1667, kdy se na nich ukryli příznivci kozáckého rebela a piráta Stěnky Razina a z Astrachaně proti nim vyplula trestná výprava asi čtyřiceti lodí.
Na největším z ostrovů se kdysi lovili tuleni a škvařil se tam jejich tuk, ještě za Stalina tam stávala rybářská vesnička. Dnes je souostroví zcela pusté, pokud nepočítáme meteorologickou stanici a stanoviště kazachstánských pohraničníků.
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Kaspické moře vysychá čím dál rychleji. Kazachstán kromě klimatu viní i Rusko
K pěti největším ostrovům nedávno přibylo několik nových. Jeden z nich se vynořil asi třicet kilometrů od pobřeží, dostal jméno Rybářský a podle záběrů dostupných na internetu je už slušně zarostlý trávou. Na některých nových ostrovech prý dokonce žijí vlci, divoká prasata a jezevci.
Podobný objev minulý rok v květnu oznámili vědci z Širšovova oceánologického ústavu Ruské akademie věd. Nedaleko Astrachaně, asi třicet kilometrů jihozápadně od ostrova Malyj Žemčužnyj, zmapovali zcela nový ostrov, jehož existenci již dříve naznačovaly satelitní snímky.
Ruští vědci ho natočili z dronu, výsadek kvůli špatnému počasí a mělkým vodám nebyl možný. „V době průzkumu se povrch ostrova jevil jako vlhká rovina členěná hřbety písečných vln,“ stojí ve zprávě Širšovova ústavu. „Pokud bude hladina Kaspiku nadále klesat, ostrov se může zvětšit a stát se útočištěm pro ptáky a tuleně kaspického.“
Jak je dobře známo, Kaspické moře není moře, ale bezodtoké jezero s mírně slanou vodou. Zatímco na jihu u břehů Íránu dosahuje hloubky až tisíc metrů, jeho severní část je velmi mělká a právě zde jsou v posledních letech nejvíce patrné dopady jeho rychlého vysychání.
Satelitní data ukazují, že hladina Kaspiku klesá o sedm centimetrů ročně a do konce století může spadnout až o 21 metrů. To by znamenalo, že severní část největší vnitrozemské vodní plochy světa do roku 2050 téměř zmizí. Hlavní příčinou je klimatická změna a snížený přítok z Volhy, která zajišťuje přes 86 procent přítoku.