Trump zkouší, co republikáni podpoří, píší média. Na šéfa FBI navrhl svého exporadce

„S hrdostí oznamuji, že Kashyap „Kash“ Patel bude sloužit jako příští ředitel Federálního úřadu pro vyšetřování,“ oznámil Trump v sobotu na své síti Truth Social. „Kash je skvělý právník, vyšetřovatel a bojovník za ‚Ameriku na prvním místě‘, který během své kariéry odhaloval korupci, bránil spravedlnost a chránil Američany,“ dodal Trump.

Patel byl v minulosti také asistentem republikánského kongresmana Devina Nunese, který předsedal výboru Sněmovny reprezentantů pro kontrolu tajných služeb. V době, kdy pracoval pro Nunese, se Patel podílel na dokumentu obviňujícím FBI a ministerstvo spravedlnosti ze zaujatosti vůči Trumpovi.

Trump v sobotu zdůraznil, že Patel „sehrál klíčovou roli“ v odhalení „ruského hoaxu“, čímž poukázal na vyšetřování údajného ruského vlivu na jeho zvolení prezidentem v roce 2016.

Podle AP je výběr Patela v souladu s Trumpovým pohledem na vládní orgány činné v trestním řízení a zpravodajské služby, které podle něj potřebují radikální transformaci, a je také projevem jeho deklarované touhy po odplatě proti údajným protivníkům.

Patel by ve funkci vystřídal Christophera Wraye, kterého do funkce dosadil Trump, ale rychle přišel o přízeň tehdejšího prezidenta. Ředitelé FBI bývají jmenováni na deset let, ale odstranění Wraye podle AP nebude překvapivé vzhledem k dlouhodobé Trumpově kritice šéfa FBI a celého vyšetřovacího úřadu, který působí i jako kontrarozvědná služba.

FBI se podílela mimo jiné na prohledání Trumpova floridského sídla v kauze neoprávněného přechovávání tajných dokumentů.

Donald Trump v sobotu rovněž oznámil, že do čela Agentury pro potírání narkotik (DEA) jmenuje šerifa Chada Chronistera z okresu Hillsborough na Floridě.