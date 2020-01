USA brání šéfovi íránské diplomacie promluvit v OSN. Nedaly mu vízum

S odkazem na sdělení nejmenovaného amerického činitele to píše agentura Reuters. Podle některých expertů USA neudělením víza porušují mezinárodní dohody.

Úmluva z roku 1947 zavazuje Spojené státy ke vpuštění do země všech státních představitelů, kteří pracovně míří do sídla OSN v New Yorku. Zaríf podle serveru Foreign Policy (FP) o vízum požádal již před několika týdny. Chystal se přitom na první vystoupení před světovými vůdci od minulého pátku, kdy Solejmání zahynul při americkém útoku nedaleko iráckého hlavního města Bagdádu.



Íránská vláda očekávala vyjádření k Zarífově vízu v pondělí, nicméně podle zdrojů FP zavolal činitel z Trumpovy administrativy generálnímu tajemníkovi OSN Antóniovi Guterresovi a sdělil mu, že USA íránského ministra zahraničí do země nevpustí.

Zaríf studoval ve Spojených státech a podle FP je zdatný řečník s četnými kontakty na americké novináře. Loni v červenci mu americké úřady při návštěvě New Yorku omezily pohyb jen na několik bloků ve čtvrtích Manhattan a Queens, čímž mu zabránily v jeho obvyklé návštěvě televizních studií, univerzit a think-tanků.

Spojené státy přerušily po islámské revoluci v Íránu v roce 1979 se zemí diplomatické styky. Teherán smí provozovat pouze menší diplomatickou kancelář v New Yorku, aby se mohl účastnit jednání v OSN.



Odpírání vstupu Zarífovi do USA je podle FP další eskalací dlouholeté roztržky mezi oběma zeměmi, která se po Solejmáního smrti značně vyhrotila.

Zaríf v reakci na páteční útok prohlásil, že „začal konec zhoubné přítomnosti Spojených států v západní Asii“. Trump zase pohrozil, že v případě jakékoliv íránské odvetné reakce budou USA jednat „velmi rychle a velmi tvrdě“.