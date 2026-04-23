„Došlo k odhalení mezí měkké síly, pouhé vzletné rétoriky. Aby se svobodné a demokratické společnosti prosadily, nestačí pouhý morální apel. Je zapotřebí tvrdá síla – a ta bude v tomto století založena na softwaru.“
Tak zní jedna z tezí 22bodového souhrnu knihy zveřejněného společností Palantir. Tento v zásadě manifest přibližuje hlavní argumenty Technologické republiky, knihy, v níž generální ředitel firmy ve spolupráci se šéfem korporátních záležitostí Nicholasem Zamiskou odhaluje svou vizi světa.
„Naši protivníci se nebudou zdržovat teatrálními debatami o výhodách vývoje technologií s klíčovým významem pro armádu a národní bezpečnost. Budou v tom pokračovat.“