Jiskra v oku a třicítka daleko. Za Trumpa bojuje nejmladší mluvčí Bílého domu

Úterý bylo pro teprve sedmadvacetiletou Karoline Leavittovou výjimečným dnem. Když vcházela do sálu Jamese S. Bradyho v Bílém domě, čekalo ji první grilování v rámci pravidelného denního brífinku. A že měla co obhajovat – její šéf od nástupu do úřadu chrlí desítky exekutivních příkazů a novináři z velkých zámořských médií se proto v otázkách nedrželi zkrátka.

Leavittovou však coby nejmladší mluvčí Bílého domu v historii tlak nezaskočil, působila sebejistě a výpady odrážela s razancí hodnou mnohem zkušenějších kolegů. A že o celé dva roky překonala dosavadního držitele rekordu Ronald Zieglera, který funkci vykonával pod Richardem Nixonem? To Leavittová příliš nekomentuje, důležitá je pro ni každodenní práce.

Slov chvály se ostatně dočkala už v listopadu, kdy ji Trump do funkce jmenoval. „Karoline je chytrá, drsná a osvědčila se coby efektivní hlas naší vize. Jsem si jistý, že na pódiu bude excelovat a pomůže nám předávat naše myšlenky americkému lidu, zatímco my uděláme Ameriku znovu velikou,“ prohlásil Trump krátce po svém listopadovém vítězství.

Leavittová má za sebou studium na liberální umělecké škole v New Hampshire, kde jí ke vzdělání pomáhalo i stipendium, jež si vysloužila coby talentovaná hráčka softballu. Odpromovala v roce 2019 a získala bakalářský titul v oboru politologie a komunikace, píše list The Washington Post. Ještě během studií pracovala jako stážistka na televizní stanici Fox News, už v dětství ostatně snila, že se jednou stane moderátorkou.

Neúspěšný boj o Kongres

Z prostředí médií však zběhla a ještě v roce 2019 během Trumpova prvního mandátu se stala stážistkou v tiskovém oddělení Bílého domu. O rok později z první ruky zažila zklamání z republikánovy volební prohry a přesunula se do týmu kongresmanky Elise Stefanikové. Tu Trump pro svůj druhý mandát navrhl jako velvyslankyni Spojených států při OSN.

Současná mluvčí Bílého domu se hrdě hlásí ke generaci Z, čehož využila i při své kandidatuře do Kongresu, kam se chtěla dostat za 1. obvod v New Hampshire. V roce 2022 sice získala republikánskou nominaci, v boji o křeslo ji však porazil demokrat Chris Pappas. Leavittovou to nicméně příliš nemrzelo, protože zažívala úspěchy v soukromém životě.

Na Štědrý den 2023 se zasnoubila se svým přítelem Nicholasem Ricciem, zajímavostí je, že o případné svatbě se nic neví. Na svém instagramovém účtu přitom Riccio o Leavittové píše jako o „své ženě“. V červnu loňského roku se jim narodil syn Nicholas. Riccio se takřka dvacet let pohybuje ve světě realit. V roce 2005 koupil patnáct domů v Bostonu a New Hampshire, ve kterých najdeme 70 bytů. Z Riccio Enterprises LLC. se od té doby stala multimilionová společnost, uvádí magazín Newsweek.

Čtyři dny po porodu zpět v práci

Leavittová se na počátku loňských primárek vrátila do Trumpova týmu a doprovázela ho na většině mítinků po celých Spojených státech. Svého šéfa podporovala rovněž u soudů. Stala se hlavní tváří republikánské kampaně ve sdělovacích prostředcích. „Je to hon na čarodějnice na příkaz z nejvyšších míst přímo od Joea Bidena,“ prohlásila.

S Trumpem sdílí nedůvěru k tradičním médiím. „Těší mě, že můžu celý den bojovat proti médiím, která šíří fake news,“ nechala se slyšet na jednom z mítinků za potlesku přihlížejících. V červnu loňského roku s ní CNN rázně ukončila živě přenášený rozhovor po tom, co obvinila moderátory prezidentské debaty Danu Bashovou a Jakea Tappera z předpojatosti.

Během kampaně rovněž upozorňovala na důležitost pracujících matek pro americkou společnost. Sama byla v pokročilé fázi těhotenství. Trumpa chválila za to, že jí dal i přesto příležitost. O jejím nasazení svědčí fakt, že se do práce vrátila pouhé čtyři dny po porodu. „Prezident doslova a do písmene nasazuje svůj život, aby tyto volby vyhrál. Tudíž to nejmenší, co můžu udělat já, je se rychle vrátit do práce,“ uvedla v rozhovoru pro magazín The Conservateur.

Štědrý plat za práci snů

Po Trumpově vítězství se stala hlavní mediální obhájkyní složení jeho kabinetu. „Víte, demokraté zatím nenašli lék na popírání Trumpových úspěchů, jejich strana je stále ve fázi totálního rozkladu,“ uvedla v lednovém rozhovoru pro Fox News.

I Trumpova současná oblíbenkyně se však musí mít na pozoru, během svého prvního funkčního období byla totiž pozice tiskového mluvčí Bílého domu pod drobnohledem, republikánský prezident na tomto postu vystřídal rovnou čtyři jména: Seana Spicera, Sarah Huckabee Sandersovou, Stephanie Grishamovou a Kayleigh McEnanyovou.

Slov podpory se Leavittová dočkala od své demokratické předchůdkyně Karine Jean-Pierreové. Ta na svém posledním brífinku před desítkami novinářů uvedla: „Přeji jí jen to nejlepší. Tato práce je něco úžasného, stát tady na pódiu, odpovídat na otázky vás všech a mluvit jako hlas prezidenta Spojených států. Tomu se nic nevyrovná a já doufám, že si to bude užívat.“

Pochopitelně nejde jen o dobrý pocit, pozice mluvčí Bílého domu je poměrně štědře honorovaná. Konkrétní plat Leavittové prezidentská kancelář nezveřejnila, Spicer a Huckabee Sandersová však brali 179 tisíc a 165 tisíc dolarů ročně, v přepočtu zhruba 4,3 a 3,9 milionu korun.

Podívejte se na první denní brífink Karoline Leavittové: