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Západní Londýn se na konci srpna proměnil v pulzující přehlídku karibské a africké kultury. Notting Hill Carnival oslavil své kulaté 60. jubileum a do ulic mohl přilákat podle BBC kolem dvou milionů návštěvníků. Jak vypadala nedělní veselice plná třpytek, hudby, odvážných krojů i pouličních specialit, se můžete podívat v obrazovém článku.
Autor: Profimedia.cz
Oslavy šedesátého ročníku Notting Hill Carnivalu odstartovaly ve velkém stylu. Ulice západního Londýna zaplnily barvy, třpytky a vlajky z nejrůznějších koutů Karibiku i Afriky, které visely z oken domů i v průvodech.
Autor: Profimedia.cz
Ranní náladu v neděli rozproudil tradiční rituál J’ouvert, při němž se slavící lidé pomazávají barvami. Ačkoli předpověď hrozila deštěm, objevily se jen občasné přeháňky, které slavnost nenarušily.
Autor: Profimedia.cz
První den festivalu je dlouhodobě koncipován jako rodinná událost pro všechny generace. Do čtvrti Notting Hill dorazily krom skupin přátel i rodiny s dětmi, aby oslavily karibské kulturní dědictví a zrušení otroctví.
Autor: Profimedia.cz
Pro komunitu představuje vystoupení v ulicích důležitou příležitost, jak prezentovat svou kulturu a hrdost na vlastní kořeny.
Autor: Profimedia.cz
Kromě jídla nabízely stánky po celé trase i tradiční africká a karibská řemesla. Velký zájem byl o ručně vyráběné doplňky a vějíře, které v letním počasí a zaplněných ulicích nabízely osvěžení.
Autor: Profimedia.cz
Dvoudenní masová akce s přibližně dvěma miliony návštěvníků vyžadovala nasazení rozsáhlých policejních sil. Podle Sky News byla bezpečnostními složkami avizována účast sedmi tisíc policistů.
Autor: Profimedia.cz
I přes 169 zadržení v prvním dni oslav a násilných incidentech, včetně dvou útoků nožem bezpečnostní složky uvedly, že závažné násilí ubylo.
Autor: Profimedia.cz
Pořadatelé zároveň v ulicích vyvěsili plakáty s výzvou k finančním darům - „Fund 60 more,“ (podpoř dalších 60 pozn. red.), které mají zajistit budoucnost a fungování této masové akce i pro další generace.
Autor: Profimedia.cz