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Povodeň v Nepálu spustilo zřícení ledovce, míní experti. Fotky z vesmíru ukazují zkázu
Středeční bleskovou povodeň na hranicích Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. Uvádějí to experti, kteří analyzovali satelitní snímky zasažené...
Nepálu a Číně hrozí další povodeň. Jezero vzniklé po sesuvu ledovce začalo přetékat
Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, začalo přetékat. Hrozí další povodeň, která může zasáhnout oblasti, jež už před dvěma dny poničil příval...
Staré jezy, zbytky mostů, nádobí. Podívejte se, co odhalilo sucho na Lipně a Orlíku
Hladiny řek v největších jihočeských nádržích dál klesají. Na Orlíku i na Lipně. Pod Podolským mostem se už objevují zřetelné zbytky starého řetězového mostu přes Vltavu. Na Lipně zase avizovali, že...
Proměna nádraží Smíchov. Nové jsou perony, troleje i koleje, podívejte se
Pokračuje rekonstrukce nádraží Praha-Smíchov. Obří dílo pomalu dostává svou novou podobu a už brzy se zcela změní. Vlaky začnou zanedlouho jezdit z nových nástupišť a přestavbou projdou poslední dva...
Všechno je pryč, nebo pod bahnem. Nepál je v šoku, hrozí další katastrofa
Mohutná blesková povodeň v oblasti mezi Nepálem a Čínou ve středu vmžiku smetla vše, co jí stálo v cestě. Lidé se před valící se masou vody a bahnem pokoušeli utéct, živelná katastrofa přesto stovky...
Německo obvinilo Rusko z útoku na své letiště. A začalo trestat
Za srpnový hybridní útok na východoněmecké letiště Lipsko/Halle je zodpovědné Rusko. V úterý to oznámil německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Podle něj ruské státní orgány pověřily provedením...
Slovensko chybí v komisi pro Ukrajinu. Zavolal Kreml a z podpisu sešlo, tvrdí opozice
Pokud se přidáte ke komisi pro odškodnění poválečné Ukrajiny, budeme to vnímat jako „ne přátelský“ krok, pohrozilo v červenci podle médií Rusko slovenské diplomacii. Vláda Roberta Fica o pár týdnů...
VIDEO: Křižovatka v Číně připomíná opici, ne draka. Záběry z výšky baví internet
Na první pohled vypadá jako běžná spletitá křižovatka, z výšky však dopravní uzel Čching-lung-cuej v Číně připomíná obrovskou opici. Lidé mu začali humorně přezdívat Wukchungova křižovatka, na...
Duhovou lavičku na památku obětem teroristického útoku v Berlíně někdo zničil
Neznámý pachatel v Berlíně zničil duhovou lavičku, kterou radnice umístila v parku Tiergarten na památku obětí červencového teroristického útoku. Informovala o tom regionální veřejnoprávní stanice...
Jste nevděční, odvolávám dar bitcoinů, vzkázal Jiřikovský státu
Obžalovaný Tomáš Jiřikovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Úřad to oznámil v úterní tiskové zprávě a označil to za další...
V Praze na Větrníku našli při výkopech ruční granát. Okolní ulice jsou uzavřené
Pravděpodobně ruční granát našli v úterý odpoledne pracovníci při výkopových pracích na Praze 6 v ulici Na Větrníku. Nález oznámili policii, na místo poté dorazil pyrotechnik. Ten rozhodl, že v...
IKEA snižuje ceny stovek produktů. Levnější mají být i oblíbené kuličky
Nábytkářský gigant IKEA od 1. září snižuje ceny 815 výrobků v Česku. Vedle nábytku a bytových doplňků zlevňuje také jídlo v restauracích. Porce osmi masových kuliček bude stát 59 korun místo...
U elektrárny na východě Německa se našla výbušná zařízení, zasahují pyrotechnici
Rozvodna nedaleko elektrárny Jänschwalde na východě Německa se ráno stala terčem útoku, informovala energetická společnost LEAG, jíž elektrárna patří. Po útoku došlo k technickému výpadku bloku B...
Léto bylo druhé nejteplejší za 65 let měření, padl i absolutní teplotní rekord
Letošní léto bylo druhé nejteplejší v Česku od roku 1961. Průměrná teplota za červen až srpen dosáhla 19,4 stupně Celsia. Vyšší byla jen v roce 2019, a to 19,5 stupně. Uvedl to v úterý na facebooku...
VIDEO: Nová klouzačka na Julisce je nejdelší v Praze, malé děti na ni ale nesmí
Praha 6 se chlubí nejdelší klouzačkou v metropoli. Je dlouhá 40 metrů a svezou se i dospělí. Jen velmi malé děti na ni nesmějí. Svahová klouzačka či svahový tobogán vyrostl na Julisce. Hned vedle...
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V4 s Japonskem i unijní zasedání. Macinka jednal na Slovensku, teď ho čeká Irsko
Od našeho zpravodaje na Slovensku Ministr zahraničních věcí Petr Macinka v úterý ráno odletěl na Slovensko. V Tomášově se zúčastnil společného jednání šéfů diplomacií Visegrádské čtyřky s japonským ministrem zahraničí Tošimicu...
Churchill do něj oznamoval konec války. Legendární mikrofon míří do aukce
Mikrofon, do kterého měl roku 1945 promlouvat britský premiér Winston Churchill v den vítězství nad nacistickým Německem, jde do aukce. Dražit se bude 22. září ve městě Cheltenham v anglickém...