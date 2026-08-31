Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Největší karneval Evropy slaví 60 let. Londýn rozzářily barvy a odvážné kostýmy

Autor:
Fotočlánek   14:06
Ulice Londýna o víkendu ožily barvami, hudbou a tancem při příležitosti... Ulice Londýna o víkendu ožily barvami, hudbou a tancem při příležitosti... Ulice Londýna o víkendu ožily barvami, hudbou a tancem při příležitosti... Ulice Londýna o víkendu ožily barvami, hudbou a tancem při příležitosti... Ulice Londýna o víkendu ožily barvami, hudbou a tancem při příležitosti... Ulice Londýna o víkendu ožily barvami, hudbou a tancem při příležitosti... Ulice Londýna o víkendu ožily barvami, hudbou a tancem při příležitosti... Ulice Londýna o víkendu ožily barvami, hudbou a tancem při příležitosti... Ulice Londýna o víkendu ožily barvami, hudbou a tancem při příležitosti... Ulice Londýna o víkendu ožily barvami, hudbou a tancem při příležitosti... Ulice Londýna o víkendu ožily barvami, hudbou a tancem při příležitosti... Ulice Londýna o víkendu ožily barvami, hudbou a tancem při příležitosti...
Západní Londýn se na konci srpna proměnil v pulzující přehlídku karibské a africké kultury. Notting Hill Carnival oslavil své kulaté 60. jubileum a do ulic mohl přilákat podle BBC kolem dvou milionů návštěvníků. Jak vypadala nedělní veselice plná třpytek, hudby, odvážných krojů i pouličních specialit, se můžete podívat v obrazovém článku.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Povodeň v Nepálu spustilo zřícení ledovce, míní experti. Fotky z vesmíru ukazují zkázu

Satelitní snímky zachycují údolí u hranice Nepálu a Číny před ničivými...

Středeční bleskovou povodeň na hranicích Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. Uvádějí to experti, kteří analyzovali satelitní snímky zasažené...

Nepálu a Číně hrozí další povodeň. Jezero vzniklé po sesuvu ledovce začalo přetékat

Záběr z dronu zachycuje hasiče při pátracích a záchranných pracích na poškozené...

Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, začalo přetékat. Hrozí další povodeň, která může zasáhnout oblasti, jež už před dvěma dny poničil příval...

Staré jezy, zbytky mostů, nádobí. Podívejte se, co odhalilo sucho na Lipně a Orlíku

Nedostatek vody odhaluje na vodním díle Orlík i základy bývalého řetězového...

Hladiny řek v největších jihočeských nádržích dál klesají. Na Orlíku i na Lipně. Pod Podolským mostem se už objevují zřetelné zbytky starého řetězového mostu přes Vltavu. Na Lipně zase avizovali, že...

Proměna nádraží Smíchov. Nové jsou perony, troleje i koleje, podívejte se

Rekonstrukce Smíchovského nádraží v Praze (vizualizace budoucí podoby)

Pokračuje rekonstrukce nádraží Praha-Smíchov. Obří dílo pomalu dostává svou novou podobu a už brzy se zcela změní. Vlaky začnou zanedlouho jezdit z nových nástupišť a přestavbou projdou poslední dva...

Všechno je pryč, nebo pod bahnem. Nepál je v šoku, hrozí další katastrofa

Desítky mrtvých, stovky pohřešovaných. Nepál a Čína sčítají škody po katastrofě

Mohutná blesková povodeň v oblasti mezi Nepálem a Čínou ve středu vmžiku smetla vše, co jí stálo v cestě. Lidé se před valící se masou vody a bahnem pokoušeli utéct, živelná katastrofa přesto stovky...

Německo obvinilo Rusko z útoku na své letiště. A začalo trestat

Ukrajinská nákladní letadla Antonov stojí na letišti Lipsko/Halle v Německu....

Za srpnový hybridní útok na východoněmecké letiště Lipsko/Halle je zodpovědné Rusko. V úterý to oznámil německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Podle něj ruské státní orgány pověřily provedením...

1. září 2026  17:57,  aktualizováno  19:29

Slovensko chybí v komisi pro Ukrajinu. Zavolal Kreml a z podpisu sešlo, tvrdí opozice

Robert Fico

Pokud se přidáte ke komisi pro odškodnění poválečné Ukrajiny, budeme to vnímat jako „ne přátelský“ krok, pohrozilo v červenci podle médií Rusko slovenské diplomacii. Vláda Roberta Fica o pár týdnů...

1. září 2026  19:11

VIDEO: Křižovatka v Číně připomíná opici, ne draka. Záběry z výšky baví internet

Dopravní uzel Čching-lung-cuej v čínském Čchung-čchingu. (31. srpna 2026)

Na první pohled vypadá jako běžná spletitá křižovatka, z výšky však dopravní uzel Čching-lung-cuej v Číně připomíná obrovskou opici. Lidé mu začali humorně přezdívat Wukchungova křižovatka, na...

1. září 2026  18:18

Duhovou lavičku na památku obětem teroristického útoku v Berlíně někdo zničil

Lidé se scházejí po útoku na LGBT průvod u parku Tiergarten, pokládají zde...

Neznámý pachatel v Berlíně zničil duhovou lavičku, kterou radnice umístila v parku Tiergarten na památku obětí červencového teroristického útoku. Informovala o tom regionální veřejnoprávní stanice...

1. září 2026  18:16

Jste nevděční, odvolávám dar bitcoinů, vzkázal Jiřikovský státu

Policie zatýká aktéra v bitcoinové kauze Tomáše Jiřikovského. (15. srpna 2025)

Obžalovaný Tomáš Jiřikovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Úřad to oznámil v úterní tiskové zprávě a označil to za další...

1. září 2026  16:59,  aktualizováno  18:06

V Praze na Větrníku našli při výkopech ruční granát. Okolní ulice jsou uzavřené

V Praze na Větrníku našli při výkopech pravděpodobně ruční granát. (1. září...

Pravděpodobně ruční granát našli v úterý odpoledne pracovníci při výkopových pracích na Praze 6 v ulici Na Větrníku. Nález oznámili policii, na místo poté dorazil pyrotechnik. Ten rozhodl, že v...

1. září 2026  18:02

IKEA snižuje ceny stovek produktů. Levnější mají být i oblíbené kuličky

V restauracích IKEA klesne cena porce osmi masových kuliček ze 79 na 59 korun....

Nábytkářský gigant IKEA od 1. září snižuje ceny 815 výrobků v Česku. Vedle nábytku a bytových doplňků zlevňuje také jídlo v restauracích. Porce osmi masových kuliček bude stát 59 korun místo...

1. září 2026

U elektrárny na východě Německa se našla výbušná zařízení, zasahují pyrotechnici

Elektrárna Jänschwalde (2. října 2021)

Rozvodna nedaleko elektrárny Jänschwalde na východě Německa se ráno stala terčem útoku, informovala energetická společnost LEAG, jíž elektrárna patří. Po útoku došlo k technickému výpadku bloku B...

1. září 2026  14:01,  aktualizováno  17:58

Léto bylo druhé nejteplejší za 65 let měření, padl i absolutní teplotní rekord

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)

Letošní léto bylo druhé nejteplejší v Česku od roku 1961. Průměrná teplota za červen až srpen dosáhla 19,4 stupně Celsia. Vyšší byla jen v roce 2019, a to 19,5 stupně. Uvedl to v úterý na facebooku...

1. září 2026  17:48

VIDEO: Nová klouzačka na Julisce je nejdelší v Praze, malé děti na ni ale nesmí

Nová klouzačka na Julisce je nejdelší v Praze, malé děti na ni ale nesmí (1....

Praha 6 se chlubí nejdelší klouzačkou v metropoli. Je dlouhá 40 metrů a svezou se i dospělí. Jen velmi malé děti na ni nesmějí. Svahová klouzačka či svahový tobogán vyrostl na Julisce. Hned vedle...

1. září 2026  17:47

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V4 s Japonskem i unijní zasedání. Macinka jednal na Slovensku, teď ho čeká Irsko

Ministři zahraničních věcí ze zemí Visegrádské čtyřky pózují fotografům. Zleva...

Od našeho zpravodaje na Slovensku Ministr zahraničních věcí Petr Macinka v úterý ráno odletěl na Slovensko. V Tomášově se zúčastnil společného jednání šéfů diplomacií Visegrádské čtyřky s japonským ministrem zahraničí Tošimicu...

1. září 2026,  aktualizováno  17:35

Churchill do něj oznamoval konec války. Legendární mikrofon míří do aukce

Premiér Winston Churchill v rozhlasovém projevu oznamuje vítězství nad...

Mikrofon, do kterého měl roku 1945 promlouvat britský premiér Winston Churchill v den vítězství nad nacistickým Německem, jde do aukce. Dražit se bude 22. září ve městě Cheltenham v anglickém...

1. září 2026  17:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.