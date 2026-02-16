Tématem AfD i Trump. V Německu vypuklo na Růžové pondělí karnevalové veselí

Karnevalovou sezonu známou i jako páté roční období doprovází řada koncertů a uměleckých vystoupení. Populární je především v Porýní, druhou baštou karnevalu jsou pak Franky na severu Bavorska.
V mnoha městech tu do radnic tradičně vtrhnou „blázni“, kterým starosta předá symbolicky klíče od města. Karnevalového veselí se po celém Německu pravidelně účastní stovky tisíc lidí. Na jejich bezpečnost dohlíží tisíce policistů a zaměstnanců bezpečnostních firem.
Oblíbené jsou průvody alegorických vozů s obřími postavami z papírmaše, které si tropí žerty z aktuální politické situace. Například v Düsseldorfu byl na jednom z nich americký prezident Donald Trump s nápisem ICE na rukávu, který odkazuje na americký Úřad pro imigraci a cla. Pravicí přitom Trump dává pěstí Ježíši Kristovi, který má na sutaně anglicky nápis Láska a lidskost.
Terčem posměchu se stal také íránský režim, který v lednu brutálně potlačil protivládní protesty, islamistický režim Tálibánu v Afghánistánu, ale také němečtí politici, například kvůli podpoře spalovacích motorů či odkládané důchodové reformě.
Zvláštní pozornost je letos upřená na díla stavitele alegorických vozů Tillyho, který v Rusku čelí obžalobě kvůli dřívějšímu zpodobnění ruského prezidenta Vladmira Putina.
Dvaašedesátiletý Tilly si přesto šéfa Kremlu vzal i letos na paškál. Na jednom z vozů řídí Putin dron v podobě spolupředsedkyně strany Alternativa pro Německo (AfD) Alice Weidelové. Německá civilní tajná služba loni označila AfD za prokazatelně pravicově extremistickou, strana pravidelně čelí kritice za šíření proruské propagandy.
Na dalším Tillyho voze Putin a Trump polykají alegorii Evropy, na dalším Putin probodává mečem postavu šaška, která znázorňuje satiru. Právě poslední vůz je přímým odkazem na Tillyho stíhání v Rusku.
Soud s Tillym kvůli urážce ruských státních orgánů by měl v Moskvě v jeho nepřítomnosti začít 26. února. Hrozí mu až deset let vězení. Umělec už dříve řekl, že je na výhrůžky zvyklý a nenechá se jimi od své práce odradit.
Alegorické vozy navrhuje a staví od roku 1984. Na jeho stranu se postavili němečtí politici, ale například i pořadatelé karnevalu v Kolíně nad Rýnem. Jeden z alegorických vozů zde dnes nesl nápis v kolínském dialektu: Mer all sin Tilly, My všichni jsme Tilly.