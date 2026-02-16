Tématem AfD i Trump. V Německu vypuklo na Růžové pondělí karnevalové veselí

Autor: ,
  22:10
Přesně v pondělních 11:11 vypuklo na Růžové pondělí v mnoha německých městech karnevalové veselí. Průvody lidí v maskách a kostýmech a alegorické vozy se vydaly na cestu Düsseldorfem, Kolínem nad Rýnem a Mohuči v Porýní, ale i řadou měst na severu Bavorska. Zvláštní pozornost se letos upíná k düsseldorfskému umělci Jacquesovi Tillymu, který čelí za své alegorické vozy stíhání v Rusku.

Karnevalovou sezonu známou i jako páté roční období doprovází řada koncertů a uměleckých vystoupení. Populární je především v Porýní, druhou baštou karnevalu jsou pak Franky na severu Bavorska.

V mnoha městech tu do radnic tradičně vtrhnou „blázni“, kterým starosta předá symbolicky klíče od města. Karnevalového veselí se po celém Německu pravidelně účastní stovky tisíc lidí. Na jejich bezpečnost dohlíží tisíce policistů a zaměstnanců bezpečnostních firem.

Na dalším Tillyho voze Putin a Trump polykají alegorii Evropy, na dalším Putin probodává mečem postavu šaška, která znázorňuje satiru. Právě poslední vůz je přímým odkazem na Tillyho stíhání v Rusku. (16. února 2026)
Účastník karnevalu pózuje fotografům během tradičního karnevalového průvodu v německém Düsseldorfu. (16. února 2026)
Účastnice karnevalu pózuje fotografům během tradičního karnevalového průvodu v německém Düsseldorfu. (16. února 2026)
Zvláštní pozornost je letos upřená na díla stavitele alegorických vozů Tillyho, který v Rusku čelí obžalobě kvůli dřívějšímu zpodobnění ruského prezidenta Vladmira Putina. Dvaašedesátiletý Tilly si přesto šéfa Kremlu vzal i letos na paškál. (16. února 2026)
15 fotografií

Oblíbené jsou průvody alegorických vozů s obřími postavami z papírmaše, které si tropí žerty z aktuální politické situace. Například v Düsseldorfu byl na jednom z nich americký prezident Donald Trump s nápisem ICE na rukávu, který odkazuje na americký Úřad pro imigraci a cla. Pravicí přitom Trump dává pěstí Ježíši Kristovi, který má na sutaně anglicky nápis Láska a lidskost.

V Düsseldorfu byl na jednom z nich americký prezident Donald Trump s nápisem...

Terčem posměchu se stal také íránský režim, který v lednu brutálně potlačil protivládní protesty, islamistický režim Tálibánu v Afghánistánu, ale také němečtí politici, například kvůli podpoře spalovacích motorů či odkládané důchodové reformě.

Zvláštní pozornost je letos upřená na díla stavitele alegorických vozů Tillyho, který v Rusku čelí obžalobě kvůli dřívějšímu zpodobnění ruského prezidenta Vladmira Putina.

Festival v Rio de Janeiru: Přehlídka nahoty i krásných kostýmů

Dvaašedesátiletý Tilly si přesto šéfa Kremlu vzal i letos na paškál. Na jednom z vozů řídí Putin dron v podobě spolupředsedkyně strany Alternativa pro Německo (AfD) Alice Weidelové. Německá civilní tajná služba loni označila AfD za prokazatelně pravicově extremistickou, strana pravidelně čelí kritice za šíření proruské propagandy.

Na jednom z vozů řídí Putin dron v podobě spolupředsedkyně strany Alternativa...

Na dalším Tillyho voze Putin a Trump polykají alegorii Evropy, na dalším Putin probodává mečem postavu šaška, která znázorňuje satiru. Právě poslední vůz je přímým odkazem na Tillyho stíhání v Rusku.

Soud s Tillym kvůli urážce ruských státních orgánů by měl v Moskvě v jeho nepřítomnosti začít 26. února. Hrozí mu až deset let vězení. Umělec už dříve řekl, že je na výhrůžky zvyklý a nenechá se jimi od své práce odradit.

Alegorické vozy navrhuje a staví od roku 1984. Na jeho stranu se postavili němečtí politici, ale například i pořadatelé karnevalu v Kolíně nad Rýnem. Jeden z alegorických vozů zde dnes nesl nápis v kolínském dialektu: Mer all sin Tilly, My všichni jsme Tilly.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Konečně získal souhlasy a vyřešil střet zájmů. Babiš převedl Agrofert do fondu

Premiér Andrej Babiš při představení hospodářské koncepce Česko: Země pro...

Premiér Andrej Babiš (ANO) k dnešku vložil veškeré akcie holdingu Agrofert do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust, když získal souhlasy regulatorních orgánů tří členských států Evropské unie....

20. února 2026  18:12,  aktualizováno  21:11

USA kritizovaly smrt aktivisty ve Francii. Máte mnohem víc vražd než my, reagovala

Francouzi v Nice se shromáždili po smrti nacionalistického aktivisty Quentina...

Ke kritice kvůli zabití nacionalistického aktivisty Quentina Déranquea ve Francii ze strany Itálie se přidaly i Spojené státy. Vysoce postavená diplomatka Sarah Rogersová na síti X vyjádřila...

20. února 2026  20:33

Nejvyšší soud zablokoval cla. Zklamaný Trump vyhlásil nová podle jiných pravidel

Nejvyšší soud ve Washingtonu (21. dubna 2023)

Americký Nejvyšší soud dnes označil mechanismus, kterým prezident Donald Trump zavedl plošná globální cla, včetně těch recipročních, za nezákonný. Soud rozhodl, že Trump překročil své pravomoci, když...

20. února 2026  16:37,  aktualizováno  20:29

Pražská policie zadržela cizince. V Polsku se zřejmě dopustil násilné trestné činnosti

Pražští policisté zadrželi ve čtvrti Hostavice po ohledání auta cizince...

Pražští policisté zadrželi ve čtvrti Hostavice na Praze 14 cizince podezřelého z násilné trestné činnosti v Polsku. Tam bude také předán k dalšímu vyšetřování.

20. února 2026  20:14

Nejtemnější den. Britskou monarchií otřásá zatčení králova chlípného bratra

Premium
Bratr britského krále Andrew Mountbatten-Windsor opouští policejní stanici v...

Ještěže se toho Alžběta II. nedožila. Potupný pád jejího zhýralého syna Andrewa ve čtvrtek korunovalo zatčení policií, navíc v den jeho šestašedesátých narozenin. Britská veřejnost ho svorně nenávidí...

20. února 2026

Už i USA chtějí, aby se Ukrajina stáhla i z nedobyté části Donbasu, řekl Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při příjezdu na zasedání Světového...

Spojené státy a Rusko od Ukrajiny požadují, aby kvůli ukončení války stáhla vojáky z Donbasu. A to i části, kterou ruští vojáci nedobyli, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V interview...

20. února 2026  19:35,  aktualizováno  19:55

CDU znovu zvolila Merze předsedou. Dostal přes 90 procent, více než minule

Německý kancléř Friedrich Merz na celostátním sjezdu Křesťanskodemokratické...

Německá strana Křesťanskodemokratická unie (CDU) si podle očekávání do svého čela opět zvolila kancléře Friedricha Merze. Na celostátním sjezdu ve Stuttgartu dostal 91,17 procenta hlasů, a dosáhl tak...

20. února 2026  19:55

Vláda vrátí slevu 75 procent na jízdné pro studenty a seniory. Od kdy bude platit

Ilustrační snímek

Sleva na meziměstském jízdném 75 procent pro seniory a studenty, kterou má současná vláda v programovém prohlášení, by měla začít platit od 1. ledna 2027. V pátek to řekl ministr dopravy Ivan...

20. února 2026  18:58

VIDEO: Bodyguardi ázerbájdžánského prezidenta napadli v USA demonstranty

Washington vyšetřuje napadení Ázerbájdžánců ochrankou prezidenta Aliyeva

Tělesná stráž chránící ázerbájdžánského prezidenta Ilhama Alijeva napadla krajany, kteří ve Washingtonu demonstrovali za osvobození politických vězňů. Na sociálních sítích se šíří video z incidentu....

20. února 2026  18:39

Policie pátrá po muži z jihlavské psychiatrie, dalšího pacienta už našla

ilustrační snímek

Policie našla hledaného muže z Písecka. V pátrání byl kvůli tomu, že ve čtvrtek odešel z plicního oddělení nemocnice v Táboře a nevrátil se k hospitalizaci, vzhledem k podávání omamných látek mohl...

20. února 2026  17:26,  aktualizováno  18:06

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Evropská komise chce 2500 nových úředníků. Šetřete, píše devět zemí včetně Česka

Ačkoli byla budova Berlaymont postavena v letech 1963-1969 a Evropská komise se...

Devět zemí Evropské unie včetně České republiky vyzývá dopisem Evropskou komisi (EK), aby upustila od svého plánu zaměstnat dalších 2500 lidí a zvýšit výdaje na vlastní správu. Informoval o tom...

20. února 2026  17:49

Fifinčina šatna i Myšpulínova laboratoř. Návštěvníci se ocitnou přímo ve Čtyřlístku

Autor Čtyřlístku Jaroslav Němeček se svou ženou Lucií (20. února 2026)

Myšpulínova vzducholoď, Fifinčina kuchyň nebo strašidelný les. Ale také stůl, na kterém Jaroslav Němeček nakreslil nespočet obrázků s hrdiny populárního českého komiksu. Muzeum Čtyřlístku v Doksech...

20. února 2026  17:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.