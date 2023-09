Pryč od „neuvěřitelné atmosféry“ ruské vsi. Rakouská exministryně se stěhuje

Kneisslová v červnu představila nový think-tank při Petrohradské státní univerzitě, jehož se stala předsedkyní. Centrum GORKI, což je zkratka pro Geopolitickou observatoř klíčových otázek Ruska, má „přiblížit univerzitu diplomatickým kruhům“ a „pomáhat definovat politiku Ruské federace“ prizmatem Blízkého a Středního východu, na který byla 58letá Kneisslová před vstupem do politiky specialistkou.

„Centrum GORKI jsem spoluzaložila a vedu ho. Protože je tam hodně práce a vyžaduje to hodně pozornosti, nemohu to dělat jen tak mimochodem, rozhodla jsem se kvůli této práci přestěhovat do Petrohradu,“ uvedla rakouská exministryně z let 2017 až 2019 na ekonomickém fóru ve Vladivostoku.

Kneisslová se v roce 2018 se dostala na titulní stránky novin, když během rakouského předsednictví pozvala ruskou hlavu státu na svou svatbu. Média blízká Kremlu zveřejnila snímky, které obletěly svět, jak nevěsta tančí valčík s Putinem, kterého poctila hlubokou úklonou.

Po odchodu z vlády se Kneisslová v roce 2021 stala členkou správní rady ruského ropného gigantu Rosněfť. Funkci opustila po ruské invazi na Ukrajinu. Na svých stránkách uvádí, že „nedobrovolně“ odjela ze své rodné země, protože čelila „neustálým vyhrůžkám smrtí a měla faktický zákaz pracovat v Rakousku“.

V srpnu Kneisslová sdělila ruským médiím, že se usadila v obci Petrušovo asi 200 kilometrů východně od Moskvy. Chválila si zejména „neuvěřitelnou atmosféru“ ruského venkova.