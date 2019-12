V Karibiku se srazily dvě výletní lodě, na palubě propukla panika

Podle společnosti Carnival Cruise Line, která obě lodě provozuje, se Carnival Glory „dostala do kontaktu“ s lodí Carnival Legend, ale pomalá nehoda „nezpůsobila žádné problémy, které by měly vliv na plavební způsobilost obou plavidel“.



„Náraz nebyl tak hrozný,“ řekl americké televizi CNN jeden z pasažérů Carnival Legend. „Bylo to, jako kdyby narazila velká vlna,“ dodal.

Srážka nicméně způsobila u části cestujících paniku a personál musel evakuovat jednu z jídelen. Oba kapitáni oznámili, že kolizi zavinily mořské proudy a prudký vítr.

„Najednou jsme cítili, jak se loď nahnula na jednu stranu a potom zase zpátky. O několik minut později kapitán oznámil, že do naší lodi narazilo jiné plavidlo. Řekli nám, že se to stalo kvůli nepřízni počasí,“ uvedl pasažér Jordan Moseley, který v době nehody zrovna snídal na Carnival Legend.

Společnost Carnival Cruise Line neohlásila žádnou změnu plánu trasy obou plavidel, jen cestujícím doporučila, ať si užijí plánovaný den na pevnině.

Jeden z cestujících pořídil podle listu The Guardian z horní paluby Carnival Glory video, na kterém jsou vidět ulomené části lodi padající na druhé plavidlo. „Proboha, podívejte se na tu loď,“ je na záběrech slyšet výkřik.

#carnivalglory 10 year anniversary cruise just crashed. License and insurance please! #carnivalcrash #10yearanniversary #cozumel #oopsie pic.twitter.com/s2gNUHcWSR