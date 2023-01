Zéland vyhostil českého kickboxera Šroubka, advokát se bojí šikany ve vězení

Jak úřady uvedly ve svém rozhodnutí, i když by „výjimečné humanitární důvody“ pro jeho setrvání na Novém Zélandu existovaly, protože v zemi strávil 19 let, vyhoštění pro něj není nespravedlivým nebo příliš tvrdým trestem. Navíc by prý bylo proti veřejnému zájmu, aby v zemi zůstal.

Šroubek tvrdí, že se v případě deportace bojí o svou bezpečnost, protože byl v Česku svědkem vraždy. Jeho právník po rozhodnutí úřadů prohlásil, že „neexistuje žádná šance na zářivou budoucnost“. „Dají ho do vazby s pachateli těžkých zločinů... bude vykreslován jako práskač. Podmínky, ve kterých bude ve vězení, tak budou nepředstavitelné,“ dodal advokát.

Šroubek přijel na Nový Zéland v roce 2003 jako 22letý se zfalšovaným cestovním pasem svého kamaráda. Úřadům na Novém Zélandu řekl, že byl v Praze téhož roku svědkem incidentu, při němž byl zastřelen člověk. Tvrdil přitom, že jako svědkovi vraždy jemu i jeho rodině vyhrožovala dvojice policistů, kteří po něm chtěli, aby vypovídal lživě a tím pomohl vyváznout hlavnímu podezřelému. To prý byl důvod jeho odchodu z Česka.

České úřady ho nicméně už tehdy hledaly kvůli tomu, že si neodseděl čtyři a půl roku vězení. Obviněn byl z výtržnictví, poškozování cizí věci a napadení dvou policistů a taxikáře.

Jako Ján Antolík se Šroubek posléze stal na Novém Zélandu úspěšným podnikatelem a také kickboxerem světové třídy. Novozélandský server stuff.co.nz ale již dříve připomněl, že se Šroubek v posledních několika letech také několikrát dostal do konfliktu s novozélandskou policií a čelil několika obviněním v souvislosti s únosem, drogami a loupeží. Byl ale buď zproštěn viny, nebo jeho obvinění bylo zrušeno.

Že Šroubek žije pod falešnou identitou na Novém Zélandu, zjistily české úřady v roce 2009. Tehdy česká pobočka Interpolu informovala novozélandské úřady o jeho pravé totožnosti a vydala na Šroubka zatykač v souvislosti s vyšetřováním zmíněné vraždy. Místo vyhoštění ho ale soudce v roce 2012 vzhledem k úspěšnému začlenění do novozélandské společnosti osvobodil a dal mu podle novozélandského tisku „druhou šanci“.

V červnu 2016 byl Šroubek na Novém Zélandu odsouzen k pěti letům a devíti měsícům vězení za dovoz pěti kilogramů drogy MDMA, známé jako extáze.

„Jeho přítomnost zde by byla útěkem před spravedlností,“ uvedl nyní speciální tribunál, který se případem zabýval. Hlavním důvodem jeho přítomnosti na Novém Zélandu bylo totiž vyhnout se trestnímu stíhání a výkonu trestu, který mu byl uložen v Praze, dodal. Vzhledem k tomu, kolik strávil Šroubek na Novém Zélandu let, nebyla nicméně deportace vykonána hned, ale český občan dostal tři měsíce na to, aby „si uspořádal všechny své věci“.