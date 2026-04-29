Karel III. si utahoval z Trumpa: Bez nás byste mluvili francouzsky

Smysl pro suchý humor prokázal při slavnostní večeři ve Washingtonu britský král Karel III. Za vtipy o bostonském pití čaje i přestavbě Bílého domu se dočkal nadšeného potlesku. A dokonce si dovolil malý rýpanec do Donalda Trumpa.

Když letos v lednu uprostřed vášní kolem Grónska dorazil do Davosu americký prezident, už tak vycukané evropské spojence ještě víc nadzvedl ze židle. „Bez nás byste teď všichni mluvili německy a trochu japonsky,“ připomněl jim roli Američanů při porážce Hitlera.

Americký prezident Donald Trump uspořádal státní večeři pro britského krále Karla III. (28. dubna 2026)
Menu státní večeře pro Karla III.: Předkrm: Velouté ze zahradních bylinek. Mezichod: Ravioli s čerstvými bylinkami. Hlavní chod: Mořský jazyk přelitý oříškovým máslem. Dezert: Čokoládový dort ve tvaru včelího úlu s vanilkovým krémem.
O tři měsíce později se dočkal odpovědi na státní večeři, kterou v úterý uspořádal pro Karla III. Britský monarcha do Spojených států dorazil krátce před 250. výročím vyhlášení americké nezávislosti a svému hostiteli připomněl, že vzbouřenecké kolonie na území Severní Ameriky podléhaly jeho praprapraprapradědečkovi.

„Jako přímý potomek krále Jiřího III. vím, že americký národ se nikdy nevzdává. Historie mé rodiny je otištěna ve vašich mapách: Severní a Jižní Karolína, Virginie, Maryland a města Charleston – to mám obzvláště v oblibě – nebo Georgetown, Georgie, Annapolis,“ vzpomínal na předky, jejichž jména se otiskla do amerického místopisu.

250 let od vzniku Spojených států

Zároveň připomněl, že Britové se o Severní Ameriku v 18. století přetahovali s Francouzi, které porazili během sedmileté války. „Nedávno jste poznamenal, pane prezidente, že nebýt Spojených států, mluvily by evropské země německy. Odvážím se tvrdit, že nebýt nás, mluvili byste francouzsky,“ prohlásil Karel III.

Hosté se hlasitě rozesmáli, dokonce i Trump se křenil do publika a dával najevo, jak se skvěle baví. Ale britský monarcha nebyl k zastavení a vzápětí si začal utahovat z Trumpových plánů na vybudování tanečního sálu ve východním křídle Bílého domu. Přestavbu v ceně 400 milionů dolarů ostře kritizují památkáři.

Karle, zachraň nám Falklandy! Na dvoře císaře Donalda je král opravářem vztahů

„Pane prezidente, nemohu si pomoci, ale všiml jsem si úprav východního křídla... A s lítostí musím konstatovat, že i my Britové jsme se v roce 1814 pokusili o svou vlastní malou přestavbu Bílého domu,“ připomněl druhou britsko-americkou válku, během které britská vojska vtrhla do Washingtonu a zapálila sídlo prezidenta.

Státní večeře se tradičně nese v lehkém duchu a hosté i prezidenti během ní mají příležitost předvést svůj ostrovtip. Britský král během svého projevu předal hostiteli zvon z ponorky HMS Trump, která za druhé světové války sloužila v řadách australského námořnictva v Pacifiku. „Pokud nás zas někdy budete potřebovat, klidně zazvoňte,“ prohlásil.

Karel III. volal v Kongresu po jednotě NATO a podpoře Ukrajiny. Varoval před zneužitím moci

„Pane prezidente, paní Trumpová, děkuji Vám za tuto skvostnou večeři, která – mohu-li to tak říci – představuje značné zlepšení oproti Bostonskému pití čaje,“ připomněl incident z roku 1773, kdy američtí kolonisté přepadli lodi britské Východoindické společnosti a odstartovali tak ozbrojený konflikt s Londýnem.

Smysl pro humor prokázal i americký prezident. Karla III. pochválil za projev v Kongresu a připomněl, že mu nadšeně tleskali zákonodárci bez ohledu na stranickou příslušnost. „Kvůli němu si stoupli i demokraté. To jsem já nikdy nedokázal. Neuvěřitelné,“ složil poklonu královi Trump.

Bílý dům označil Trumpa s Karlem dvěma králi:

