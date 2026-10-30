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Karel III. se v Karibiku kaje za otroctví. Na Bahamách křepčil v průvodu

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  10:11
Britský král Karel III. během návštěvy Baham, která je součástí jeho cesty po karibské oblasti, uznal utrpení a nespravedlnosti způsobené otroctvím v Karibiku. Prohlásil, že o této otázce budou příští týden jednat představitelé zemí britského Společenství národů (Commonwealth), jehož hlavou je britský panovník. Karibské státy dlouhodobě požadují, aby Británie odškodnila oběti otroctví a kolonialismu.

„Je správné uznat velké utrpení a nespravedlnosti, které se děly na těchto ostrovech i jinde,“ řekl král. Dodal, že některé z nejlepších stránek dnešní bahamské kultury, její radost, naděje a jas, se zrodily z temné minulosti.

Britský Karel III. na návštěvě Baham (29. října 2026)
Britský král Karel III. na návštěvě Baham (28. října 2026)
Britský král Karel III. na návštěvě Baham (28. října 2026)
Britský král Karel III. na návštěvě Baham (28. října 2026)
12 fotografií

Karel III. s manželkou Camillou se následně přesunul do Guyany a poté zamíří do Antiguy a Barbudy, kde se od 1. listopadu uskuteční summit představitelů 56 zemí Společenství národů. Většina jeho členů jsou bývalé britské kolonie. O zařazení otázky odškodnění na program jednání požádalo v září také Karibské společenství (CARICOM).

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„Karibik dlouhodobě zdůrazňuje, že odškodnění je především otázkou spravedlnosti,“ uvedla generální tajemnice CARICOM Carla Barnettová. Někteří karibští představitelé a aktivisté požadují od Británie omluvu, finanční kompenzace i navrácení kulturních předmětů.

Buckinghamský palác uvedl, že král se během návštěvy k minulosti vyjádří, formální omluvu však podle něj nepřednese. Britská vláda odmítá také finanční odškodnění. Hlavním cílem cesty je podle paláce posílení současných partnerství a hledání příležitostí pro budoucí spolupráci. Král se však dlouhodobě snaží upozorňovat i na nejtemnější kapitoly britských dějin.

Po téměř 200 letech přestane být Buckinghamský palác hlavním sídlem britského monarchy

Od 15. do 19. století bylo podle odhadů evropskými obchodníky uneseno a prodáno do otroctví nejméně 12,5 milionu Afričanů. Británie jich přes Atlantik přepravila odhadem 3,2 milionu a patřila k největším obchodníkům s otroky.

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