Karel III. se v Karibiku kaje za otroctví. Na Bahamách křepčil v průvodu

„Je správné uznat velké utrpení a nespravedlnosti, které se děly na těchto ostrovech i jinde,“ řekl král. Dodal, že některé z nejlepších stránek dnešní bahamské kultury, její radost, naděje a jas, se zrodily z temné minulosti.
Karel III. s manželkou Camillou se následně přesunul do Guyany a poté zamíří do Antiguy a Barbudy, kde se od 1. listopadu uskuteční summit představitelů 56 zemí Společenství národů. Většina jeho členů jsou bývalé britské kolonie. O zařazení otázky odškodnění na program jednání požádalo v září také Karibské společenství (CARICOM).
|
Vzdor králi. Vůdce hnutí za nezávislost Quebecu na inauguraci přísahu nesloží
„Karibik dlouhodobě zdůrazňuje, že odškodnění je především otázkou spravedlnosti,“ uvedla generální tajemnice CARICOM Carla Barnettová. Někteří karibští představitelé a aktivisté požadují od Británie omluvu, finanční kompenzace i navrácení kulturních předmětů.
Buckinghamský palác uvedl, že král se během návštěvy k minulosti vyjádří, formální omluvu však podle něj nepřednese. Britská vláda odmítá také finanční odškodnění. Hlavním cílem cesty je podle paláce posílení současných partnerství a hledání příležitostí pro budoucí spolupráci. Král se však dlouhodobě snaží upozorňovat i na nejtemnější kapitoly britských dějin.
|
Po téměř 200 letech přestane být Buckinghamský palác hlavním sídlem britského monarchy
Od 15. do 19. století bylo podle odhadů evropskými obchodníky uneseno a prodáno do otroctví nejméně 12,5 milionu Afričanů. Británie jich přes Atlantik přepravila odhadem 3,2 milionu a patřila k největším obchodníkům s otroky.