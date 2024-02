Zkazky o abdikaci a tlak na Williama. Král na čas zmizí, bulvár čeká dilema

Když minulé pondělí Karel III. opouštěl po boku královny Camilly soukromou londýnskou kliniku, mával přihlížejícím i novinářům s úsměvem na rtech. Oficiální zprávy z Buckinghamského paláce hovořily po operaci prostaty o pevném panovníkově zdraví a plánech na další měsíce. O týden později přišly mnohem chmurnější zprávy. Král trpí blíže neupřesněným typem rakoviny a v následujících měsících ho čeká léčba.

Zpráva dne pro většinu britských deníků s sebou přinesla i řadu otázek. Karel III. se žezla oficiálně ujal po korunovaci v květnu loňského roku. Po mnoha letech čekání. Hrozí nyní jeho předčasná abdikace? Oficiální tiskové prohlášení to nenaznačuje. Otázkou je, jakým typem rakoviny král trpí. Jeho nejbližší okolí podle všeho nechtělo konkrétní diagnózou vyvolat v řadách veřejnosti paniku.

Zatajováním však zadělalo na nekončící spekulace. Karel III. se vždy těšil dobrému zdraví a dvakrát bez větších obtíží překonal nákazu covidem. Ne náhodou se v průběhu let chlubil svým vyváženým stravováním, omezováním masa a cvičením.

Funkce se však ujal ve věku, kdy je většina Britů už deset let v důchodu. Během vlády jeho matky, která abdikaci i přes vršící se zdravotní problémy odmítala, měl podle britských médií spoustu času na zvažování možností, jak by v podobné situaci reagoval on. Abdikace je v současnosti spíše nereálná, stále však může přijít s mnohem větší pravděpodobností než u Alžběty II.

Od nástupu na královský trůn se Karel nezastavil a veřejnost mu v průzkumech vyjádřila vysokou podporu. Slíbil, že se pokusí zeštíhlit administrativní aparát monarchie. Nyní však bude potřebovat pomoc.

Na oficiálních akcích ho jistě v dohledné době neuvidíme, stále by však měl podle Buckinghamského paláce pracovat na administrativních a obchodních záležitostech, zřejmě ze svého oblíbeného sídla Clarence House, píše The Independent. Neodpustí si ani pravidelné schůzky s premiérem Rishim Sunakem.

Kdo převezme největší zodpovědnost?

Tváří královské rodiny se bude muset stát někdo jiný. Princ Harry, který je již na cestě za svým otcem, to pochopitelně nebude, jelikož se v roce 2020 odstěhoval do Spojených států a vyvázal se z veškerých královských povinností. Mimo vypjatých rodinných vztahů nemohl snést i vytrvalou pozornost bulvárních médií. Karel III. se nemůže spolehnout ani na pomoc svého bratra prince Andrewa, který byl jedním z nejskloňovanějších jmen v kauze Jeffreyho Epsteina.

Princ William aktuálně řeší jiné problémy. Třináctidenní pobyt v nemocnici a operaci má za sebou i jeho manželka vévodkyně Kate. Ta se na oficiální královské akce podívá nejprve po Velikonocích. William a Kate jsou přitom jediní členové královské rodiny, kterým ještě nebylo padesát let a zároveň jsou na oficiální výplatní pásce, píše BBC. Tlak na prvního následníka trůnu tak bude sílit.

Spolehnout se alespoň při některých oficialitách může král na choť Camillu. Té k již smluveným akcím zřejmě přibudou další povinnosti, mimo péče o nemocného manžela. Veřejnosti už stačila vzkázat, že se králi daří dobře a dělá vše pro to, aby se mohl co nejdříve vrátit ke svým povinnostem, připomíná The Guardian.

Na letoší rok jich měl naplánovanou řadu. Čekala se návštěva Austrálie, Nového Zélandu a Kanady. Klíčová měla být účast na říjnovém setkání lídrů zemí Commonwealthu na Samoe, uvádí stanice ABC News. Společenství národů bylo srdeční záležitostí jeho matky. V posledních letech však již i kvůli zdraví dlouhé cesty do zahraničí nepodnikala. Karel III. chtěl na tradici Alžběty II. navázat, to však bude muset minimálně několik měsíců počkat. Zastoupení jiným členem královské rodiny v tomto případě podle expertů na zahraniční politiku nepřipadá v úvahu.

Ústavní krize nehrozí

Buckinghamský palác ujistil, že ústavní roli bude král plnit i nadále. Musí například udělovat souhlas s parlamentními návrhy zákonů, zahajovat zasedání nového parlamentu či jmenovat nové premiéry a ministry. Je to otázka velmi aktuální, protože Spojené království letos s největší pravděpodobností čekají parlamentní volby. „Ujišťujeme veřejnost, že k žádné ústavní krizi nedojde,“ uvedla královská administrativa.

Pokud by se zdraví krále nelepšilo, mohou ho i v těchto povinností zastoupit další členové královské rodiny. Ústavní roli by tak přebrala královna Camilla, princezna Anna či princ William nebo Edward. Andrew by byl opět z výše uvedených důvodů ze hry.

Samostatnou kapitolou pro následující měsíce bude postoj britského bulváru. Ten se v minulosti neštítil zveřejňování velmi citlivých informací z útrob Buckinghamského paláce. Mnoho let trvající tlak stál život princeznu Dianu a na klidu nepřidal ani současné královně Camille.

Ke konkrétní diagnóze se novináři dříve nebo později dostanou. Pokud se ji některé z médií rozhodne zveřejnit, otřes na královské scéně může být mnohem vetší než pondělní překvapivé oznámení královy nemoci.