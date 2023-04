Karel III. otevře badatelům archivy, budou zkoumat roli monarchie v otroctví

Oznámení o výslovné panovníkově podpoře přišlo v den, kdy deník The Guardian zveřejnil nedávno objevený dokument z roku 1689 o převodu akcií Královské africké společnosti, která se podílela na obchodu s otroky, na krále Viléma III.

Dokument nesl podpis otrokáře Edwarda Colstona, jehož socha byla povalena v roce 2020 v Bristolu při protestech hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží).

Buckinghamský palác sdělil, že král od svého nástupu do úřadu s „důrazem a rozhodností“ své znalosti o dopadech otroctví prohlubuje. Palác ujistil, že umožní badatelům, kteří mají na výzkumu pracovat do roku 2026, přístup do královských archivů. „Toto je téma, které bere jeho výsost nesmírně vážně,“ uvedl Buckinghamský palác.

Britská monarchie z obchodu s otroky profitovala po stovky let. Volání po možných kompenzacích se ozývá z oblasti Karibiku, kde Karel zůstává hlavou několika států včetně Jamajky nebo Baham.

Nizozemský král Willem-Alexander v prosinci pověřil komisi složenou ze tří nizozemských historiků a jednoho experta na lidská práva nezávislým zkoumáním role nizozemské královské rodiny v koloniální minulosti země, která hrála důležitou roli v celosvětovém obchodě s otroky od 17. století až do zrušení otroctví v 2. polovině 19. století. Nizozemská vláda se za roli země v otroctví omluvila.