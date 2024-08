Od mloků k umělé inteligenci. Čapek napsal mrazivě prorockou alegorii vývoje AI

Jak by vypadalo, kdyby historici začali v příštích staletích sepisovat kompletní kroniky lidstva? Jejich dílo by bylo pravděpodobně rozděleno do dvou svazků. První z nich by zahrnoval statisíce let, během nichž byl člověk nejvyšší formou inteligence na Zemi. Svazek by popisoval nejen vynalezení kamenného nástroje, ale i písma, chleba, jaderných zbraní, cestování do vesmíru a internetu – a to všechno spolu s tím, jak to lidé dokázali zneužít, napsal britský list The Economist.

Druhý díl by pak popisovat, jak se lidé vyrovnali s vyšší formou inteligence, než je jejich vlastní. Mrazivé na tom je, že se tento díl začal psát možná už nyní. Jak jsme si vedli, když nás něco přechytračilo?

Záleží na tom, koho se zeptáte: někteří tvrdí, že obecná umělá inteligence je vzdálena měsíce, jiní říkají roky, desetiletí či dokonce dvě. Předpovědi o tom, jak by to mohlo dopadnout, se navíc různí. Ukazují totiž život v pohodlí, ale i zánik lidské rasy rukou robotů vyrábějících kancelářské sponky.

Například známý ChatGPT je starý teprve pár let a odborníci se nedokážou shodnout na tom, zda můžeme jeho inteligenci srovnávat s inteligencí kočky. Toto přirovnání ke zvířecímu myšlení zní navíc poněkud familiérně, jelikož jej použil i Karel Čapek ve svém sci-fi románu Válka s mloky, který vyšel v Československu v roce 1936. Právě v knize se vyskytuje zvířecí fiktivní hrdina – mlok. Dílo je tak vynikajícím plážovým čtením a zároveň mrazivě prorockou alegorií vývoje v AI (artificial intelligence, umělé inteligenci).

Příběh satirického románu začíná tím, že kapitán holandské lodi narazí v Indonésii na inteligentní druh mořských tvorů. Posádka je zmatená, když po nich zvířata velikosti dítěte hravě házejí kameny a reagují na lidské podněty. Podobné to bylo i u zmíněné AI, která nás všechny v roce 2022 pobavila schopností vygenerovat obraz psů hrajících poker ve stylu Caravaggia.

Námořníci byli v údivu z toho, jak rychle se tyto nové formy inteligence dokázaly naučit vytěžit cenné perly (stejně jako dnes byla spatřena příležitost k zisku). Brzy se mloci ale začali dožadovat nožů, aby mohli produkovat více perel. Jistě, vždyť co by se mohlo pokazit?

Má mlok/ChatGPT duši?

Komické předem nezamýšlené důsledky budou znít povědomě všem, kteří se umělé inteligence obávají. Nože mlokům pomohly porazit dravé žraloky, kteří drželi jejich počet na uzdě. To následně vyústilo v demografický boom hodný Moorova zákona. Mloci se tak množí, vyvíjí se překvapivým tempem a zanedlouho už konverzují stejně plynule jako chatbot.

Výtvarné návrhy k filmu Válka s mloky

Nejasný „Mločí syndikát“, něco jako velká technologická firma prodávající mloky po milionech, nachází nové způsoby, jak mloky cvičit a zaměstnávat je na farmách a v továrnách. Obavy, že se to všechno děje příliš rychle, jsou odmítány jako oživený luddismus.

Mezinárodní organizace práce označuje boom levné pracovní síly mloků za „antisociální“. Dnes Mezinárodní měnový fond varuje, že 40 procent pracovních míst může být ovlivněno umělou inteligencí. Austrálie pak zavádí daň na mloky, podobnou dani na roboty, kterou kdysi navrhoval Bill Gates jakožto velký podporovatel strojů.

Objevuje se i řada lidí, kteří nejsou z této éry nadšení. Kritici se obávají, že mloci spotřebovávají celosvětové zásoby potravin, podobně jako je dnes AI kritizována za spotřebu elektrické energie. Zní také otázky, zda lidé nesli odpovědnost za činy zaměstnaných mloků, stejně jako tomu je dnes u chatbotů s podporou umělé inteligence. Deník Daily Star se tak ptá „Mají mloci duši?“; v roce 2023 se katolický časopis America pustil do stejné otázky – „Má ChatGPT duši?“.

„Válka s Mloky“ byla chválena za zobrazení pýchy a chamtivosti lidí 20. století. Nyní může být připomínána pro pochopení strojů 21. století.

Čapkovi mloci hltají půdu a vytvářejí nová pobřežní stanoviště. Mnozí dnes pociťují, že software metaforicky požírá svět. Prodejci mloků tvrdí, že pouze napodobují lidi, ale nemohou je překonat (i to zní dnes povědomě). Nakonec však dříve prostá a podceňovaná stvoření dosáhnou nadvlády. Když si to však lidé uvědomí, zjistí, že vlastně nemají tušení, jak mloci fungují. To stejné můžeme říci i dnes s tím, že nemáme tušení, co se děje v cloudu uživatelů AI. Už je však pozdě.

Lidé jsou příliš zabraní do svých vlastních posedlostí, aby si všimli, co se děje. Jako jsou například Němci zaneprázdněni tvrzením, že jejich mloci jsou etnicky nadřazeni ostatním mlokům. Obecně však platí, že mloci si vždy najdou chamtivého člověka, který jim prodá výbušniny nebo ponorky.

Dystopická budoucnost

Čapek, který byl aktivní v českých politických kruzích a studoval filozofii v Paříži a Berlíně, měl jisté obavy z nových věcí. Dalo by se říci, že to má něco archetypálně evropského. Existují totiž oprávněné důvody, proč se Evropa strachuje rychlých změn ve vývoji.

Zvláště v jižní Evropě závisí sociální systémy na tom, že se věci vyvíjejí tempem, kterému stát bude stačit. V knize se jako první pokusí zastavit mloky Francouzi. A právě Evropská unie se zasazuje o regulaci AI, zatímco Amerika do umělé inteligence nadále investuje. Směrnice EU o umělé inteligenci, dosud nejpřísnější na světě, vstoupí v platnost v srpnu. Stroje, které rozpoznávají tváře na veřejnosti, a systémy „sociálního skórování“ ve stylu Číny, budou zakázány.

Čapek, který poprvé použil slovo robot, představil ve svém někdejším díle dystopickou budoucnost v rukou těchto strojů. Ale ani spisovatel sci-fi nemohl pochopit, jak rychle se bude dnešní umělá inteligence vyvíjet. V knize pak slabí lid odevzdává Čínu novým pánům (mlokům) v naději na mír. V roce 1938, několik týdnů před Čapkovou smrtí, je jeho vlast podobně obětována nacistům.