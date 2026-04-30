Seběhlo se to v úterý na jižním trávníku Bílého domu, kde na britského monarchu a jeho choť čekal vyrovnaný špalír vrcholných představitelů americké administrativy.
Její Veličenstvo královna Camilla Britská, hraběnka z Chesteru a hraběnka z Carricku, baronka z Renfrew a nositelka podvazkového řádu, dorazila na uvítací ceremoniál v elegantních šatech pistáciové zeleně, na klopě se jí vyjímala diamantová brož po Alžbětě II..
Právě si potřásla rukou s ministrem války Petem Hegsethem a elegantně se přesunovala k ministrovi obchodu Howardu Lutnickovi a personální šéfce Bílého domu Susie Wilesové když v tu chvíli...
...přímo před ní vpadl Donald Trump a začal ždímat ruce lidem čekajícím na setkání s královským párem. Camilla ustoupila a podívala se na první dámu. Melania na ni lehce pokývla. Copak si asi řekly?