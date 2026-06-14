Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Talent nemá, zato obří zadnici. Necudná fotka stvrdila divnou slávu Kim Kardashian

Jan Hron
Seriál
Je to fotka, nad níž se rozjela horečná intelektuální debata o objektivizaci ženského těla, feminismu i rasismu. Ale Kim Kardashianová se tehdy před objektivem svlékla především proto, aby stvrdila svou pověst profesionální celebrity. Další díl seriálu slavné fotografie se věnuje... jejímu zadku.
Zbořit internet. Obálka s Kim Kardashianovou vyvolala obrovský mediální rozruch...

Zbořit internet. Obálka s Kim Kardashianovou vyvolala obrovský mediální rozruch a stala se jedním z nejdiskutovanějších popkulturních momentů roku 2014. | foto: Sonia Moskowitz / Zuma Press / ProfimediaProfimedia.cz

Kim Kardashianová v magazínu Paper (2014)
Kim Kardashianová v magazínu Paper (listopad 2014)
Kim Kardashianová v magazínu Paper (2014)
Kim Kardashianová se vyfotila nahá před zrcadlem v koupelně, aby svým fanouškům...
57 fotografií

V té póze se snoubí elegance s primitivní sexualitou. Dlouhé černé rukavičky, perlový náhrdelník a stylizovaný drdol dávají vzpomenout na noblesu Audrey Hepburnové ze Snídaně u Tiffanyho. Odhalená záda mají v sobě ladnost antických soch. Avšak obscénně velká zadnice všechny nuance rozmetá. Není pochyb: máme před sebou starobylou bohyni plodnosti.

Slavné fotografie

Tvůrce snímku Jean-Paul Goude byl bujnými křivkami Kim Kardashianové naprosto uchvácen. „Myslím, že její zadek dokonale zapadá někam mezi paleolitické skulptury jako Willendorfská venuše a sochy z antického Řecka,“ prohlásil francouzský fotograf.

Rozhodně to nebylo poprvé, co Kardashianová odhalila světu své ženské půvaby. Její cesta ke slávě ostatně začala v roce 2007 zveřejněním nahrávky sexu s jejím tehdejším přítelem a o rok později nafotila odhalené fotky pro Playboy.

Snímek pořízený v rámci pózování pro nezávislý magazín Paper byl přesto v mnohém jedinečný. Jednoznačně ukázal, že Kardashianová zůstává stálicí i v době sociálních sítí a rychlého online světa, kde se nové hvězdy objevují a v podstatě v okamžiku zanikají.

Zbořit internet. Obálka s Kim Kardashianovou vyvolala obrovský mediální rozruch a stala se jedním z nejdiskutovanějších popkulturních momentů roku 2014.
Kim Kardashianová v magazínu Paper (2014)
Kim Kardashianová v magazínu Paper (listopad 2014)
Kim Kardashianová v magazínu Paper (2014)
57 fotografií

V té době měla třetí nejpopulárnější účet na Instagramu a více než 25 milionů sledujících na Twitteru, tedy víc než stanice CNN. Připravovala se desátá řada populární reality show Držte krok s Kardashians sledující peripetie její rozsáhlé rodiny a Kim svou mediální všudypřítomnost stvrdila vztahem se slavným rapperem Kanyem Westem.

Nelidská anatomie

Jejich první dítě se narodilo rok před pózováním pro Paper a právě těhotenství se údajně podepsalo na jejím vnímání vlastního těla. „Věděla jsem že do toho focení chci jít, abych se cítila sebevědoměji. Pro mě osobně to bylo něco, díky čemuž jsem se cítila sebejistě a dobře,“ vysvětlila později.

Goudeho tvorbu milovala. „Moje vůbec nejoblíbenější fotka je ta s Naomi Campbellovou, na které je nahá a drží ji jen její dlouhý culík,“ složila poklonu slavnému reklamnímu fotografovi a autorovi reklam, jenž se proslavil v sedmdesátých letech svými hyperstylizovanými fotkami diskoéry.

Objekty svých snímků rád stavěl do fyzicky vyčerpávajících, až nemožných pozic. Svou přítelkyni, černošskou zpěvačku, herečku a modelku Grace Jonesovou například vyfotil na jedné noze, s druhou zvednutou a pokrčenou, jak drží mikrofon. Do podobné baletní pozice naaranžoval také Naomi Campbellovou.

Dnes sedmaosmdesátiletý Goude se nikdy netajil tím, že zbožňuje černošky a jejich velká pozadí. Důkazem jeho obsese je i fotografie modelky Caroliny Beaumontové držící láhev šampaňského, jehož výstřik obloukem dopadá do skleničky postavené na jejích vyšpulených hýždích.

Fotografie známá jako „Incident se šampaňským“ zaujala i Kardashianovou. Ve spolupráci s Goudem vytvořila její přesnou kopii – jen s tím rozdílem, že byla oblečená. Po focení ji prý asi týden bolela záda. Fotek vzniklo daleko více. Kardashianová dokonce na některých vystavuje svá prsa včetně odhalených bradavek.

Setkání Taylor Swift a Kim Kardashian. Mural na zdi milánského fotbalového stadionu San Siro.

Newyorský magazín původně plánoval všechny snímky zveřejnit na internetu současně s papírovou verzí. „Ale když jsme ty fotky viděli, změnili jsme plán. Byly moc pobuřující,“ popsal spoluzakladatel Paperu David Hershkovits. Vedení se nicméně obávalo, že snímky se dostanou na veřejnost dřív, a tak nejdřív na internet vypustilo jen dvě verze obálky a zbytek série až o den později.

Trendy časopis zaměřený na módu a popkulturu nijak neskrýval, že si od nahé Kardashianové dost slibuje. Ostatně to napovídá i titulek: „Zbořit internet“. A to se skutečně stalo. Web časopisu zaznamenal od listopadu do prosince 34 147 700 jedinečných zobrazení, což byla větší čísla než za celý rok. Den po zveřejnění fotek dokonce návštěvnost jeho webu tvořila téměř procento veškeré internetové aktivity v USA.

Média si všímala zajímavého paradoxu: Kim Kardashianová „zbořila internet“ prostřednictvím tradičního, tištěného média. „Časopis je opět v kurzu, protože se o něm mluví na internetu – není to ironie?“ napsala publicistka Lauren Tucková.

Proč zrovna Kardashianová?

Fotka znovu rozpoutala debatu, která se v případě modelky a podnikatelky vydělávající miliony objevuje od jejího prvního zjevení na stránkách bulváru. Čím si zrovna tato bývalá asistentka Paris Hilton vysloužila takovou neumdlévající pozornost? „Kim Kardashianové se často vytýká, že si svou slávu nijak nezasloužila,“ zabýval se touto otázkou sám Paper.

„Ale absence jejích úspěchů je možná sama o sobě úspěchem. Sociální média vytvořila nový druh slávy a Kardashianová je jejím vzorem. Je to sláva, jejímž hlavním znakem je příjemná všudypřítomnost, která se podobá jakési rovnoměrně rozprostřené nepřítomnosti, uklidňující, poklidné a bezkonfliktní,“ filozofoval lifestylový magazín pro newyorskou smetánku.

Slavná fotka Kim Kardashian jako sněhová fréza v pořadu Jimmyho Kimmela.

Důležité je zmínit, že Kardashianová za čtvrt století na výsluní nikdy neudělala žádný velký přešlap a vždy vypadá jako ze škatulky. „Pro nás obyčejné smrtelníky, kteří chodí nakupovat v legínách, je její vůle a sebekázeň opravdovým zázrakem. Představte si, že vás neustále natáčejí a fotí, a přesto nikdy neřeknete nic opravdu kontroverzního a nevypadáte neupraveně.“

Ve fenoménu Kardashian hraje podstatnou roli i polarizace společnosti: lidé ji milují, nebo nenávidí, ale téměř nikdo vůči ní není lhostejný. „Kritici mají tendenci vyčítat jí nedostatek talentu. Jako kdyby Amerika dnes odměňovala pouze talentované herce, umělce a hudebníky. Ale ona nikdy netvrdila, že by něco z toho byla. Je to jen krásná žena s úžasným, až nereálným tělem a s talentem na něm vydělávat. A je si toho vědoma. Lidi to bůhvíproč neskutečně štve,“ podotýká Hershkovits.

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Portál Vice vidí také podobnost mezi Kardashianovou a Grace Jonesovou, kterou Goude kdysi vyfotil jako divokou šelmu za mřížemi. Byla to provokace, černošská zpěvačka a herečka prezentovala podvratnou a nespoutanou tvář ženství. A nutno uznat, že i fotky Kardashianové jsou svým způsobem provokativní a podvratné.

Sexuálně dráždivé snímky černošských žen nicméně vedly k obviněním, že Goudeova tvorba nese rasistické podtóny. Rodák z pařížského předměstí Montreuil čelil nařčením, že „objektivizuje ženy tmavé pleti“ a využívá jejich tělesných predispozic, aby je vykreslil jako divné, exotické a groteskní. Podobná kritika se objevila i v souvislosti s Kardashianovou.

Kardashianovská póza naroubovaná na slavný muzikál Cats

„Lidé to vnímají jako provokativní obálku, ale ve skutečnosti jde o recyklovaný obraz přispívající k fetišizaci ženských těl, zejména žen jiné barvy pleti,“ uvedla kulturní publicistka Melissa Hungová. „Kim Kardashianová je bílá Američanka arménského původu, která je fetišizována kvůli vlastnostem stereotypně spojovaným s černochy,“ uvedla s jasným odkazem na velké pozadí modelky.

Sama Kardashianová se nikdy nezbavila podezření, že se na sexualizaci a objektivizaci žen aktivně podílí. Když o dva roky později zveřejnila své nahé selfie pořízené před zrcadlem v koupelně, byla obviněna, že „redukuje ženy jen na jejich těla“. Britský moderátor Piers Morgan se zase tázal, zda je vhodné, aby se matka dvou dětí prezentovala tímto způsobem.

Největší kočky pohromadě. Fotka pěti krásek načala éru supermodelek

„Neberu drogy, téměř nepiju, nikdy jsem nespáchala žádný zločin – a přesto prý představuji špatný vzor. A to jen proto, že jsem hrdá na své tělo? Mé tělo mi dává sílu. Moje sexualita mi dává sílu. To, že se cítím dobře ve své vlastní kůži, mi dává sílu. Dodává mi sílu, když ukazuji světu své nedostatky a nebojím se toho, co o mně kdo řekne. Doufám, že dokážu k pocitu vlastní síly povzbudit dívky a ženy po celém světě,“ reagovala Kardashianová.

Vyskytly se i hlasy, které Kardashianovou v jejím otevřeném postoji podpořily. Modelka a feministka Emily Ratajkowski po jejím boku vyfotila vlastní nahé selfie. Chtěla tím prý zdůraznit, že ženy mají právo nakládat se svými těly, jak se jim zlíbí. A to včetně vyjádření své sexy stránky.

emrata

We are more than just our bodies, but that doesn't mean we have to be shamed for them or our sexuality. @kimkardashian

30. března 2016 v 21:18, příspěvek archivován: 5. června 2026 v 11:00
oblíbit odpovědět uložit

„Kardashianová proměnila nahé selfie v cosi výrazně veřejného. Osvobodila vnímání vlastního těla nejen od svých kritiků, ale také z područí mužského pohledu,“ tleskal feministický portál The Jezebel.

Naopak progresivní web Slate se domnívá, že je sice sexistické a zpátečnické kritizovat Kardashianovou za její nahá selfie, ale zároveň se nedají vnímat jako „osvobozující a prospěšné“ argumenty v boji za ženská práva. Jestli někomu pomáhají, tak jen Kim Kardashianové.

Je tedy Kardashianová feministickým vzorem, nebo cynickou podnikatelkou využívající lákavých tvarů svého těla? Odpověď není jednoznačná. Nezpochybnitelným faktem zůstává, že i po téměř dvou dekádách na scéně zůstává královnou sociálních sítí a dominantní postavou naší kultury posedlé celebritami.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Slavné fotografie

Rozevlátý Poborský a bouřící Staromák. Jak se zrodila slavná fotka stříbrného Eura

Jaroslav JIřička: Karel Poborský slaví stříbro z fotbalového mistrovství Evropy...

Seriál Brzy to bude třicet let, co se Staroměstské náměstí proměnilo v jeden velký kotel. I když čeští...

Moře se smísilo s krví. Krutá fotka harpunované velryby otřásla světem

Aktivisté organizace Greenpeace snažící se odvrátit sovětskou velrybářskou loď...

Seriál Soustředil se jen na expozici a clonu. Teprve když fotoaparát odložil, spatřil ten masakr v...

Kéž by jí vyřízli jazyk... Nešťastná fotka z Vietnamu pronásleduje Fondovou dodnes

Fotografie americké herečky a aktivistky Jane Fondové sedící na protiletadlovém...

Seriál Stačila jedna fotka a z obletované ikony Hollywoodu se stala zrádkyně národa. Jane Fondová své...

Říšský prezident ukázal povolené břicho, fotka v plavkách šokovala Němce

Slavná fotka říšského prezidenta s odhaleným břichem.

VIDEO Seriál V červenci 1919 vznikla na severoněmeckém pobřeží fotografie, která rozpoutala politickou bouři. Na...

Objala Stalina, on jí nechal zabít rodiče. Holčičce z fotky nakonec ukradli i jméno

Sedmiletá dívka z Burjatska Engelsina „Gelja“ Markizovová předává květiny...

Seriál Byla to fotka, která měla Josifa Stalina ukázat jako skutečného otce sovětských dětí a vůdce...

Školačka ukázala prsa a Británie šílela. Hanbatá strana tři změnila dějiny bulváru

Samantha Fox v dobách největší slávy (1986)

Seriál Aktivistky za ženská práva si rvaly vlasy, ale Rupert Murdoch si mohl mnout ruce. Když jeho...

Vypadni ze závodu! Zuřivý Skot se vrhl na maratonkyni, kauza změnila dějiny sportu

Jock Semple (v civilním oblečení) vstupuje na trať Bostonského závodu a snaží...

Seriál Nezvládnete to. Přijdete o ženskost. Vypadne vám děloha. Dnes už to zní směšně, ale před...

Nejčtenější

Do Česka vstoupil ukrajinský řetězec s potravinami. Podívejte se, co a za kolik prodává

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně...

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. Velkou část obchodu tvoří obslužný pult s rybami, mořskými plody, kalamáry,...

V Pařížské otevřel butik Patek Philippe. V Evropě jich je jen pět, hodinky tu stojí milion

(zleva) Martin Janna, Laura Ferrai area manažerka Patek Phillipe, Adrien Stern,...

V úterý 9. června se pozornost milovníků hodinek upírala k jediné adrese. V Pařížské ulici byl za účasti příznivců a milovníků značky i celebrit jako Tomáš Berdych a Tereza Maxová oficiálně otevřen...

Tunel zlatonosným revírem. Podívejte se, jak vzniká středočeská část D3

Průzkumní štola Marie na místě budoucího tunelu Kamenná vrata na středočeské...

Přes šest set metrů už měří průzkumná štola Marie, na které si silničáři ověřují, že půjde postavit plánovanou dálnici D3 geologicky náročným terénem kolem Jílového u Prahy. Je to místo protkané...

Turek: Za válku na Ukrajině mohou liberální politiky, Pavla na summitu nechci

Filip Turek přichází na zasedání vlády, na které se bude mimo jiné projednávat...

Za válku na Ukrajině mohou liberální politiky, prohlásil vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek v debatě na CNN Prima News. Zároveň uvedl, že si nepřeje účast prezidenta Petra Pavla na summitu...

Češky se koupaly nahé v chráněné části Tater. Hrozí jim vysoká pokuta

Popradské pleso v Mengusovské dolině ve Vysokých Tatrách

Navzdory přísnému zákazu se dvojice českých turistek rozhodla „na Evu“ otužit v jednom z chráněných jezírek ve slovenských Tatrách. Jejich čin však zachytila kamera a oběma může hrozit pokuta v...

Vztahy na pracovišti jako nový benefit: Proč dnes firmy investují do stmelování týmů

teambuilding

Teambuilding už dávno není jen bowling po práci nebo firemní sportovní hry. Po covidu se z něj stal důležitý nástroj pro posilování vztahů, motivace i výkonu týmů. Firmám pomáhá vyjasnit role,...

14. června 2026

Tesly, turisté i rakety, které boří místním domy. Jak se žije v Muskově městě

Muskovo město Starbase roste raketovým tempem. S ním ale i odpor části...

Raketové město Starbase na jihu Texasu se stalo symbolem ambicí Elona Muska i proměny chudého amerického regionu u hranic s Mexikem. Společnost SpaceX sem přivedla turisty a investice, vznikly tisíce...

14. června 2026

Talent nemá, zato obří zadnici. Necudná fotka stvrdila divnou slávu Kim Kardashian

Zbořit internet. Obálka s Kim Kardashianovou vyvolala obrovský mediální rozruch...

Je to fotka, nad níž se rozjela horečná intelektuální debata o objektivizaci ženského těla, feminismu i rasismu. Ale Kim Kardashianová se tehdy před objektivem svlékla především proto, aby stvrdila...

14. června 2026

Technické obory zplundroval automotive. Nenutí lidi samostatně myslet, říká šéf Huismanu

Premium
Karel Pavlíček, generální ředitel sviadnovské společnosti Huisman. (12. května...

Na to, že jsme průmyslový kraj a strojařina tady byla historicky silná, tak ve školství hodně zaostáváme, upozorňuje Karel Pavlíček, generální ředitel společnosti Huisman ze Sviadnova na...

14. června 2026

Exekuce i luxusní vila. Kontroverzní Sládek opět provokuje, kritizuje Zemana či SPD

Premium
Miroslav Sládek, jeden z nejvýraznějších politiků 90. let, se znovu hlásí o...

Patřil k nejvýraznějším politikům devadesátých let, kolem kterého bývalo kvůli jeho rétorice a výrokům o Romech či Němcích rušno. Nyní na sebe bývalý poslanec Miroslav Sládek opět strhává pozornost a...

14. června 2026

KVÍZ: Mlovite hanácke? Otestujte se, jak byste obstáli na Hané

V obdobném odění dříve chodili lidé na Hané.

Lidé nepolíbení hanáckou mluvou leckdy nevěřícně kroutí hlavou, když zavítají do moravských končin a slyší tamní nářečí. Hanáčtina má přitom dlouhou historii, formovala se už od 13. století. Rodilí...

vydáno 14. června 2026

Migranti, vítejte! Sánchez je idol světových levičáků, odpor k Trumpovi a Izraeli boduje

Premium
Španělský premiér Pedro Sánchez se fotí s migranty v Arguineguínu na ostrově...

V Evropě začínají platit přísnější migrační pravidla a volá se po rychlých deportacích. Španělsko kráčí přesně opačným směrem. Premiér Pedro Sánchez chce zemi otevřít až půl milionu nelegálních...

14. června 2026

Orbán dál povede Fidesz. Nevzdám se, nikdy, nikdy, nikdy, vzkázal

Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán na sjezdu své strany Fidesz (13. června...

Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán byl v sobotu na sjezdu své strany Fidesz opět zvolen jejím předsedou. Navzdory drtivé porážce v dubnových parlamentních volbách uvedl, že se nikdy nevzdá....

13. června 2026  17:39,  aktualizováno 

Hrůzný nález, v Polsku objevili ostatky nenarozených dětí. Šlo o experimenty?

Polská policie nalezla na jihovýchodě země desítky nenarozených dětí. V období...

Polská policie nalezla na jihovýchodě země desítky nenarozených dětí. V období covidové krize je zřejmě za účelem „vědeckých“ experimentů odnesla z nemocnice lékařka a bývalá majitelka pozemku, na...

13. června 2026  20:32

Mír se blíží? V neděli podepíšeme dohodu s Íránem, oznámil Trump

Prezident Donald Trump hovoří v Oválné pracovně Bílého domu ve Washingtonu. (3....

Podpis dohody s Íránem je naplánován na neděli, sdělil v sobotu americký prezident Donald Trump. Ihned po podpisu bude pro všechny otevřen Hormuzský průliv, tvrdí také v příspěvku na sociální síti...

13. června 2026  15:20,  aktualizováno  19:47

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Sundejte ho, provolával dav. Z Kennedyho centra odstranili Trumpovo jméno

Dělníci začali z fasády Kennedyho centra ve Washingtonu sundávat jméno...

Dělníci z fasády Kennedyho centra ve Washingtonu sundali jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa. Už v pátek uplynula lhůta, kterou dal v květnu soud pro odstranění Trumpova jména z budovy a ze...

13. června 2026  14:01,  aktualizováno  19:40

Cimrmanovskou jízdu bičoval hustý liják, cyklisty vítal v cíli Zdeněk Svěrák

Zdeněk Svěrák vítal v cíli účastníky cimrmanovské jízdy. (13. června 2026)

Ani hustý déšť neodradil přes sedmdesát cyklistů na historických kolech, kteří v sobotu vyrazili na spanilou jízdu po Cyklostezce Járy Cimrmana. V cíli, u kostela svatého Františka z Assisi v...

13. června 2026  19:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.