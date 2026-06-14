V té póze se snoubí elegance s primitivní sexualitou. Dlouhé černé rukavičky, perlový náhrdelník a stylizovaný drdol dávají vzpomenout na noblesu Audrey Hepburnové ze Snídaně u Tiffanyho. Odhalená záda mají v sobě ladnost antických soch. Avšak obscénně velká zadnice všechny nuance rozmetá. Není pochyb: máme před sebou starobylou bohyni plodnosti.
Tvůrce snímku Jean-Paul Goude byl bujnými křivkami Kim Kardashianové naprosto uchvácen. „Myslím, že její zadek dokonale zapadá někam mezi paleolitické skulptury jako Willendorfská venuše a sochy z antického Řecka,“ prohlásil francouzský fotograf.
Rozhodně to nebylo poprvé, co Kardashianová odhalila světu své ženské půvaby. Její cesta ke slávě ostatně začala v roce 2007 zveřejněním nahrávky sexu s jejím tehdejším přítelem a o rok později nafotila odhalené fotky pro Playboy.
Snímek pořízený v rámci pózování pro nezávislý magazín Paper byl přesto v mnohém jedinečný. Jednoznačně ukázal, že Kardashianová zůstává stálicí i v době sociálních sítí a rychlého online světa, kde se nové hvězdy objevují a v podstatě v okamžiku zanikají.
V té době měla třetí nejpopulárnější účet na Instagramu a více než 25 milionů sledujících na Twitteru, tedy víc než stanice CNN. Připravovala se desátá řada populární reality show Držte krok s Kardashians sledující peripetie její rozsáhlé rodiny a Kim svou mediální všudypřítomnost stvrdila vztahem se slavným rapperem Kanyem Westem.
Nelidská anatomie
Jejich první dítě se narodilo rok před pózováním pro Paper a právě těhotenství se údajně podepsalo na jejím vnímání vlastního těla. „Věděla jsem že do toho focení chci jít, abych se cítila sebevědoměji. Pro mě osobně to bylo něco, díky čemuž jsem se cítila sebejistě a dobře,“ vysvětlila později.
Goudeho tvorbu milovala. „Moje vůbec nejoblíbenější fotka je ta s Naomi Campbellovou, na které je nahá a drží ji jen její dlouhý culík,“ složila poklonu slavnému reklamnímu fotografovi a autorovi reklam, jenž se proslavil v sedmdesátých letech svými hyperstylizovanými fotkami diskoéry.
Objekty svých snímků rád stavěl do fyzicky vyčerpávajících, až nemožných pozic. Svou přítelkyni, černošskou zpěvačku, herečku a modelku Grace Jonesovou například vyfotil na jedné noze, s druhou zvednutou a pokrčenou, jak drží mikrofon. Do podobné baletní pozice naaranžoval také Naomi Campbellovou.
Dnes sedmaosmdesátiletý Goude se nikdy netajil tím, že zbožňuje černošky a jejich velká pozadí. Důkazem jeho obsese je i fotografie modelky Caroliny Beaumontové držící láhev šampaňského, jehož výstřik obloukem dopadá do skleničky postavené na jejích vyšpulených hýždích.
Fotografie známá jako „Incident se šampaňským“ zaujala i Kardashianovou. Ve spolupráci s Goudem vytvořila její přesnou kopii – jen s tím rozdílem, že byla oblečená. Po focení ji prý asi týden bolela záda. Fotek vzniklo daleko více. Kardashianová dokonce na některých vystavuje svá prsa včetně odhalených bradavek.
Newyorský magazín původně plánoval všechny snímky zveřejnit na internetu současně s papírovou verzí. „Ale když jsme ty fotky viděli, změnili jsme plán. Byly moc pobuřující,“ popsal spoluzakladatel Paperu David Hershkovits. Vedení se nicméně obávalo, že snímky se dostanou na veřejnost dřív, a tak nejdřív na internet vypustilo jen dvě verze obálky a zbytek série až o den později.
Trendy časopis zaměřený na módu a popkulturu nijak neskrýval, že si od nahé Kardashianové dost slibuje. Ostatně to napovídá i titulek: „Zbořit internet“. A to se skutečně stalo. Web časopisu zaznamenal od listopadu do prosince 34 147 700 jedinečných zobrazení, což byla větší čísla než za celý rok. Den po zveřejnění fotek dokonce návštěvnost jeho webu tvořila téměř procento veškeré internetové aktivity v USA.
Média si všímala zajímavého paradoxu: Kim Kardashianová „zbořila internet“ prostřednictvím tradičního, tištěného média. „Časopis je opět v kurzu, protože se o něm mluví na internetu – není to ironie?“ napsala publicistka Lauren Tucková.
Proč zrovna Kardashianová?
Fotka znovu rozpoutala debatu, která se v případě modelky a podnikatelky vydělávající miliony objevuje od jejího prvního zjevení na stránkách bulváru. Čím si zrovna tato bývalá asistentka Paris Hilton vysloužila takovou neumdlévající pozornost? „Kim Kardashianové se často vytýká, že si svou slávu nijak nezasloužila,“ zabýval se touto otázkou sám Paper.
„Ale absence jejích úspěchů je možná sama o sobě úspěchem. Sociální média vytvořila nový druh slávy a Kardashianová je jejím vzorem. Je to sláva, jejímž hlavním znakem je příjemná všudypřítomnost, která se podobá jakési rovnoměrně rozprostřené nepřítomnosti, uklidňující, poklidné a bezkonfliktní,“ filozofoval lifestylový magazín pro newyorskou smetánku.
Důležité je zmínit, že Kardashianová za čtvrt století na výsluní nikdy neudělala žádný velký přešlap a vždy vypadá jako ze škatulky. „Pro nás obyčejné smrtelníky, kteří chodí nakupovat v legínách, je její vůle a sebekázeň opravdovým zázrakem. Představte si, že vás neustále natáčejí a fotí, a přesto nikdy neřeknete nic opravdu kontroverzního a nevypadáte neupraveně.“
Ve fenoménu Kardashian hraje podstatnou roli i polarizace společnosti: lidé ji milují, nebo nenávidí, ale téměř nikdo vůči ní není lhostejný. „Kritici mají tendenci vyčítat jí nedostatek talentu. Jako kdyby Amerika dnes odměňovala pouze talentované herce, umělce a hudebníky. Ale ona nikdy netvrdila, že by něco z toho byla. Je to jen krásná žena s úžasným, až nereálným tělem a s talentem na něm vydělávat. A je si toho vědoma. Lidi to bůhvíproč neskutečně štve,“ podotýká Hershkovits.
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Portál Vice vidí také podobnost mezi Kardashianovou a Grace Jonesovou, kterou Goude kdysi vyfotil jako divokou šelmu za mřížemi. Byla to provokace, černošská zpěvačka a herečka prezentovala podvratnou a nespoutanou tvář ženství. A nutno uznat, že i fotky Kardashianové jsou svým způsobem provokativní a podvratné.
Sexuálně dráždivé snímky černošských žen nicméně vedly k obviněním, že Goudeova tvorba nese rasistické podtóny. Rodák z pařížského předměstí Montreuil čelil nařčením, že „objektivizuje ženy tmavé pleti“ a využívá jejich tělesných predispozic, aby je vykreslil jako divné, exotické a groteskní. Podobná kritika se objevila i v souvislosti s Kardashianovou.
„Lidé to vnímají jako provokativní obálku, ale ve skutečnosti jde o recyklovaný obraz přispívající k fetišizaci ženských těl, zejména žen jiné barvy pleti,“ uvedla kulturní publicistka Melissa Hungová. „Kim Kardashianová je bílá Američanka arménského původu, která je fetišizována kvůli vlastnostem stereotypně spojovaným s černochy,“ uvedla s jasným odkazem na velké pozadí modelky.
Sama Kardashianová se nikdy nezbavila podezření, že se na sexualizaci a objektivizaci žen aktivně podílí. Když o dva roky později zveřejnila své nahé selfie pořízené před zrcadlem v koupelně, byla obviněna, že „redukuje ženy jen na jejich těla“. Britský moderátor Piers Morgan se zase tázal, zda je vhodné, aby se matka dvou dětí prezentovala tímto způsobem.
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„Neberu drogy, téměř nepiju, nikdy jsem nespáchala žádný zločin – a přesto prý představuji špatný vzor. A to jen proto, že jsem hrdá na své tělo? Mé tělo mi dává sílu. Moje sexualita mi dává sílu. To, že se cítím dobře ve své vlastní kůži, mi dává sílu. Dodává mi sílu, když ukazuji světu své nedostatky a nebojím se toho, co o mně kdo řekne. Doufám, že dokážu k pocitu vlastní síly povzbudit dívky a ženy po celém světě,“ reagovala Kardashianová.
Vyskytly se i hlasy, které Kardashianovou v jejím otevřeném postoji podpořily. Modelka a feministka Emily Ratajkowski po jejím boku vyfotila vlastní nahé selfie. Chtěla tím prý zdůraznit, že ženy mají právo nakládat se svými těly, jak se jim zlíbí. A to včetně vyjádření své sexy stránky.
„Kardashianová proměnila nahé selfie v cosi výrazně veřejného. Osvobodila vnímání vlastního těla nejen od svých kritiků, ale také z područí mužského pohledu,“ tleskal feministický portál The Jezebel.
Naopak progresivní web Slate se domnívá, že je sice sexistické a zpátečnické kritizovat Kardashianovou za její nahá selfie, ale zároveň se nedají vnímat jako „osvobozující a prospěšné“ argumenty v boji za ženská práva. Jestli někomu pomáhají, tak jen Kim Kardashianové.
Je tedy Kardashianová feministickým vzorem, nebo cynickou podnikatelkou využívající lákavých tvarů svého těla? Odpověď není jednoznačná. Nezpochybnitelným faktem zůstává, že i po téměř dvou dekádách na scéně zůstává královnou sociálních sítí a dominantní postavou naší kultury posedlé celebritami.