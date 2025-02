Slavná čtvrť Kapského města hýří barvami. A úpí pod náporem digitálních nomádů

„Bo-Kaap se stal turistickou atrakcí, ale je to dvousečná zbraň. Vynáší nám to nějaké peníze, ale velmi málo,“ říká Osman Shaboodie, předseda občanského sdružení a sdružení poplatníků a hlavní organizátor protestů, které se uskutečnily v listopadu minulého roku.

Bo-Kaap je známý především svou jedinečnou architekturou. Malebné domky hrající všemi barvami dnes navíc zdobí nástěnné malby vyjadřující palestinskou podporu.

Propalestinské nástěnné malby zdobí zdi domů Kapského města. (5. dubna 2024)

„Bo-Kaap má problém s turismem. Za prvé tu je přeturistováno, přichází jich sem příliš mnoho. Za druhé máme velmi úzké ulice, které nedokážou pojmout všechny tyhle autobusy. A za třetí tu pro ně nejsou žádná parkovací místa,“ vysvětluje Shaboodie.

Celkový počet turistických návštěv v Kapském městě je na vzestupu. Sice ještě nepřekonal předpandemický vrchol v roce 2019, ale v prosinci dorazilo o 160 tisíc turistů více než o rok dříve.

Především digitální kočovníci a bohatí Evropané, na útěku před tuhou zimou severní polokoule, nalézají v Bo-Kaapu své druhé domovy.

Obyvatelé se bojí, že přistěhovalcům by mohly vadit jejich hlasité modlitby a oficiální cestou by mohlo dojít k jejich zákazu. Navíc by nové podniky vedené cizinci mohly dostat povolení k prodeji alkoholu.

„Vím, že gentrifikaci nemůžu zastavit. Moje práce je zachovat tu verzi Bo-Kaapu, která je podkladem pro naši identitu a pro kulturní dědictví této země,“ říká turistický průvodce Zaki Harris, jehož cílem je přimět úřady, aby informovaly průvodce z ostatních oblastí ohledně historie této čtvrti a nabízely více příležitostí jejím rezidentům.

Ve čtvrti Bo-Kaap se na ploše dva metry dlouhé a půl metru široké nachází sedm mešit. Čtvrť obývá nejstarší muslimská komunita v Jižní Africe. (22. dubna 2016)

Někteří vzali věci do vlastních rukou a širokého turistického zájmu využili, aby ve svém domově mohli zůstat navzdory rostoucím nákladům. Nurahn Essop vede kavárnu na dvorku svého domku a se svou matkou učí turisty vařit tradiční malajské pokrmy.

„Vytěžili jsme z toho maximum. Kdyby ne, moji rodiče by si nejspíš nemohli dovolit tady dál bydlet,“ říká. Sama se musela i s dětmi odstěhovat z domu rodičů do oblasti vzdálené 20 minut jízdy, kde platí nižší daň z nemovitosti za desetkrát větší dům.

Bo-Kaap je jedna z nejstarších rezidentských oblastí Kapského města, první domy zde postavili již v 60. letech 18. století. Tehdy byla známá jako Malajská čtvrť, jelikož ji obývali především tzv. Kapští Malajci, potomci mimo jiné zotročených muslimů z Malajsie a Indonésie, které do Kapského města dovezli nizozemští kolonisté.

V roce 1957 oblast segregovali a stala se z ní zóna vyhrazená právě pro Kapské Malajce. Během apartheidu se o čtvrť zasadil vládní úředník obeznámený s tamní kulturou a zastavil původní plány na její vyhlazení. Bo-kaap tak předešla osudu, který potkal například sousední District Six.