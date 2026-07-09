Kontroverzní hudebník, známý také jako Ye, přitom letos v létě dostal v několika evropských zemích zákaz vystupování kvůli antisemitským výrokům a chválení Adolfa Hitlera, za což se později omluvil. Mezi zrušenými štacemi byl i plánovaný koncert v Praze.
Koncert nedaleko Tirany se uskuteční 11. července na provizorním stadionu postaveném speciálně pro tuto událost.
Premiér Rama investici obhajoval na svém Facebooku: „Na poslední chvíli jsme vyčlenili čtyři miliony eur, abychom zabránili tomu, že se Albánie ztrapní před téměř 25 000 zahraničními návštěvníky z 80 zemí, kteří si už koupili vstupenky na koncert Kanye Westa, zatímco mnoho dalších se obávalo, že by mohl být zrušen.“ Dodal, že očekává, že akce přinese Albánii nejméně 100 milionů eur (2,1 miliardy korun) díky příjezdu turistů a zaplněným hotelům.
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Jeho vysvětlení ale lidi na sociálních sítích neobměkčilo. „Albánie se ztrapňuje, když vítá zpěváka, který obdivuje Hitlera,“ reagoval jeden z komentujících. „Hanba, ne za moje peníze!“ uvedl další.
V Tiraně navíc už déle než měsíc trvají každodenní pouliční protesty. Ty původně spustily plány Jareda Kushnera, zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa, na stavbu luxusního letoviska v chráněné přírodní oblasti na jaderském pobřeží. Demonstrace postupně přerostly v širší odpor proti Ramově vládě, kterou kritici viní z korupce. Premiér jakákoli obvinění odmítá.