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Miliony pro Kanyeho Westa, který chválil Hitlera? Albánský premiér čelí vlně kritiky

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  8:17
Kanye West (New York, 6. listopadu 2019)

Kanye West (New York, 6. listopadu 2019) | foto: Profimedia.cz

Albánský premiér Edi Rama hlasuje v albánských parlamentních volbách. (11....
Demonstranti během protestu proti plánovanému luxusnímu resortu v lokalitě...
Americký raper Ye, dříve známý jako Kanye West, na snímku z roku 2020
Albánský premiér Edi Rama při projevu v sídle OSN v New Yorku (22. září 2024)
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Albánský premiér Edi Rama čelí ostré vlně kritiky za to, že z veřejných peněz vyčlenil čtyři miliony eur (asi 85 milionů korun) na koncert kontroverzního amerického rappera Kanyeho Westa. Podle agentury Reuters se předseda vlády snaží uklidnit emoce veřejnosti, která už týdny v ulicích žádá jeho rezignaci.

Kontroverzní hudebník, známý také jako Ye, přitom letos v létě dostal v několika evropských zemích zákaz vystupování kvůli antisemitským výrokům a chválení Adolfa Hitlera, za což se později omluvil. Mezi zrušenými štacemi byl i plánovaný koncert v Praze.

Koncert nedaleko Tirany se uskuteční 11. července na provizorním stadionu postaveném speciálně pro tuto událost.

Premiér Rama investici obhajoval na svém Facebooku: „Na poslední chvíli jsme vyčlenili čtyři miliony eur, abychom zabránili tomu, že se Albánie ztrapní před téměř 25 000 zahraničními návštěvníky z 80 zemí, kteří si už koupili vstupenky na koncert Kanye Westa, zatímco mnoho dalších se obávalo, že by mohl být zrušen.“ Dodal, že očekává, že akce přinese Albánii nejméně 100 milionů eur (2,1 miliardy korun) díky příjezdu turistů a zaplněným hotelům.

Kanye West na chuchelském závodišti v Praze nakonec nevystoupí

Jeho vysvětlení ale lidi na sociálních sítích neobměkčilo. „Albánie se ztrapňuje, když vítá zpěváka, který obdivuje Hitlera,“ reagoval jeden z komentujících. „Hanba, ne za moje peníze!“ uvedl další.

V Tiraně navíc už déle než měsíc trvají každodenní pouliční protesty. Ty původně spustily plány Jareda Kushnera, zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa, na stavbu luxusního letoviska v chráněné přírodní oblasti na jaderském pobřeží. Demonstrace postupně přerostly v širší odpor proti Ramově vládě, kterou kritici viní z korupce. Premiér jakákoli obvinění odmítá.

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