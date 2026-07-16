Kdo vyhrál volby v roce 2020? Kandidát na šéfa tajných služeb USA se odpovědi vyhnul

No otázku, kdo vyhrál prezidentské volby v roce 2020, někdejší ředitel Komise pro kontrolu cenných papírů Clayton odpověděl, že Biden byl oficiálně prohlášen za vítěze. Podobná odpověď se podle deníku The New York Times (NYT) stala standardní pro Trumpovy kandidáty na posty v administrativě, kteří odmítají jednoznačně říct, že vítězem se stal Biden.
„Budete s ním mnohokrát v jedné místnosti a někdy byste se měli rozcházet v názorech. A pokud s ním nedokážete nesouhlasit, když není ve stejné místnosti, budete schopen s ním nesouhlasit, až naproti němu budete sedět v Oválné pracovně či v situační místnosti?“ zeptal se Claytona demokratický senátor Mark Kelley.
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Přestože se republikáni snažili stočit pozornost slyšení na jiná témata, jako je Claytonova práce na případech souvisejících s terorismem, demokraté se opakovaně vraceli k otázce voleb.
Řada zákonodárců zmínila, že Trump ve čtvrtečním projevu v hlavním vysílacím čase (v noci na pátek SELČ) pravděpodobně zopakuje svá předchozí tvrzení o tom, že hlasovaní ve volbách v roce 2020 bylo zmanipulované. Prozatímní šéf tajných služeb Bill Pulte v posledních dnech pracuje na odtajnění a možném zveřejnění dokumentů souvisejících se zasahováním do voleb a jejich bezpečnosti.
Trump v úterý sdělil, že se v projevu zaměří na bezpečnost voleb a volební přístroje. Rovněž chce oznámit „skutečně velkou novinku“. Republikánský prezident plánuje řečí vzbudit dojem, že ve Spojených státech dochází k volebním podvodům, uvedly dva zdroje obeznámené s jeho plány.
Výbor pro zpravodajské služby by měl o potvrzení Claytonovy nominace hlasovat na začátku příštího týdne, uvedl jeho republikánský předseda Tom Cotton. Clayton k postoupení nominace ke konečnému hlasování v Senátu potřebuje hlas všech devíti republikánských senátorů ve výboru za předpokladu, že všech osm demokratů bude hlasovat proti, což se po slyšení zdálo pravděpodobné.
Trump na začátku června šokoval některé ze svých poradců, když dočasně jmenoval Pulteho do čela tajných služeb. Ředitel Federální agentury pro financování bydlení (FHFA) a předseda představenstva hypotečních agentur Fannie Mae a Freddie Mac totiž nemá žádné zkušenosti v oblasti národní bezpečnosti. K jeho jmenování se stavěli skepticky i někteří republikáni v Kongresu. Trump následně na post nominoval Claytona, kterého musí do funkce potvrdit Senát.
Pulte dočasně nahradil Tulsi Gabbardovou, první šéfku tajných služeb USA za druhého Trumpova mandátu. Ta v květnu oznámila, že ve funkci končí. Odchod zdůvodnila vážným onemocněním manžela. Agentura Reuters nicméně napsala, že Gabbardová byla donucena odejít kvůli neshodám s Bílým domem.