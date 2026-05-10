Jsou krysy výborní plavci? Kanáry zachvátil strach, že hantavirus z lodi u nich rozšíří

Autor: ,
  16:35
Experti museli několik hodin před začátkem evakuace lodi, kterou zasáhla nákaza hantavirem, rozptýlit obavy, že by na Kanárské ostrovy mohli doplavat nakažení hlodavci. Podle španělských médií takovou obavu vyjádřil šéf regionální vlády souostroví Fernando Clavijo, který se odkazoval na rešerši vytvořenou umělou inteligencí. Ta označila krysy za výborné plavce.

Clavijo od oznámení, že evakuace cestujících z lodi nastane na Kanárských ostrovech, dával najevo svůj nesouhlas s operací. Vláda v Madridu uvedla, že je její povinností vyhovět Světové zdravotnické organizaci (WHO), podle které byly Kanárské ostrovy vhodnějším územím pro provedení evakuace než Kapverdy, kde loď dříve kotvila.

Španělský kabinet zřejmě vyšel vstříc požadavku vlády Kanárských ostrovů, když oproti původním plánům nenechal loď zakotvit v přístavu. Plavidlo se nachází poblíž pobřeží a lidi z lodi převáží na pevninu čluny.

Ministryně zdravotnictví Mónica Garcíaová a ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska zdůrazňovali v uplynulých hodinách, že lidé, kteří opustí loď, se nedostanou do kontaktu s místním obyvatelstvem. Evakuovaní podle dosavadních informací nemají příznaky nemoci.

Clavijo měl však v sobotu odpoledne výhrady i proti zakotvení lodi u kanárských břehů. Podle něj hrozilo, že by nakažený hlodavec mohl doplavat z lodi na pobřeží Tenerife a tím na ostrov zavléct nákazu. Odkazoval se mimo jiné na rešerši, kterou vypracovala umělá inteligence, podle které „jsou krysy výbornými plavci“. Podle něj operace ohrožovala zdravotnickou bezpečnost obyvatel.

Loď MV Hondius, kterou zasáhla nákaza hantavirem. (9. května 2026)
Ministryně zdravotnictví Garcíaová podle deníku El País či stanice La Sexta v sobotu pozdě večer Clavijovi zaslala zprávu odborníků na hlodavce, která možnost plavajících krys vyvracela. Podle nich hlodavec Oligoryzomys longicaudatus, který hantavirus šíří, nemá schopnost plavat a žije především v lesních oblastech v Jižní Americe.

Odborníci se také domnívají, že takoví hlodavci na lodi nejsou, a že nákaza se tam rozšířila přenosem mezi lidmi. Analýzy určily, že cestující se nakazili jihoamerickým kmenem Andes, u kterého byl již v minulosti zaznamenán, na rozdíl od jiných kmenů hantavirů, mezilidský přenos.

„Pravděpodobnost, že se andský hlodavec z horského prostředí nalodí a pak se doplave na kanárské pobřeží je nulová,“ uvedl náměstek ministryně zdravotnictví Javier Padilla. Ten také zveřejnil na svém profilu na síti X zmíněnou zprávu.

Španělsko je rozsáhle decentralizovaný stát, který sdílí pravomoci v oblasti zdravotnictví právě s autonomními oblastmi, což jsou územní jednotky na úrovni krajů. Centrální námořní úřad v noci na dnešek umožnil vstup lodi do kanárských vod navzdory opačnému názoru místní vlády. Clavijo nebyl na nedělní tiskové konferenci, kterou k operaci uspořádali španělští ministři a šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Pentagon zveřejnil fotografii toho, co nazval nevyřešenou zprávou o...

Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.

VIDEA TÝDNE: Náraz do kamionu, záběry UFO a turistické peklo v Itálii

Řidič BMW narazil na D3 na Kaplicku do stojícího kamionu. (23. dubna 2026)

V tradičním přehledu videí nechybí davy turistů v italském Positanu, návštěva výstavy o hudební legendě, nově odtajněné záběry UFO nebo pozdní příchod premiéra na schůzku s prezidentem. A taky jedno...

10. května 2026  16:39

Japonci protestují proti změně pacifistické ústavy. Premiérka chce posílit armádu

Japonská premiérka Sanae Takaičiová pronáší projev na výročním prvomájovém...

Japonská konzervativní premiérka Sanae Takaičiová dlouhodobě prosazuje změnu ústavy, která zemi definuje jako pacifistický stát. Proti plánovaným úpravám se ale část Japonců bouří. Na demonstraci v...

10. května 2026  16:32

Schröder jako zprostředkovatel míru? V Berlíně mají o návrhu Putina pochybnosti

Německý exkancléř Gerhard Schröder a ruský prezident Vladimir Putin na...

Návrh ruského prezidenta Vladimira Putina, aby bývalý německý kancléř Gerhard Schröder zprostředkovával jednání o ukončení války Ruska proti Ukrajině, naráží v Berlíně na skepsi.

10. května 2026  16:10

Bílí Jihoafričané se vrací z USA do vlasti. Jako důvod uvádějí i Trumpa

Do USA přicestovalo 59 uprchlíků z Jihoafrické republiky. (12. května 2025)

Americký prezident Donald Trump nabídl Afrikáncům neboli bílým Jihoafričanům azyl v USA, protože podle něj čelí „genocidě“. Jihoafrická republika ale v poslední době eviduje rostoucí zájem Afrikánců...

10. května 2026  15:28

Kuvajt a Emiráty se staly terčem nepřátelských dronů. Dubaj viní Teherán

V ropné průmyslové zóně ve Fudžajře stoupá kouř způsobený troskami po...

Kuvajtská armáda uvedla, že v neděli na Kuvajt zaútočily nepřátelské drony. Dronovému útoku později čelily také Spojené arabské emiráty, které z něj obvinily Írán. Kuvajt nepřinesl informace o...

10. května 2026  15:23

Armagedon na Instagramu. Hvězdy přišly o miliony sledujících, tratil i Trump

ilustrační snímek

Společnost Meta spustila další akci proti falešným a neaktivním účtům. Mnohé známé osobnosti Instagramu z celého světa se tak ve středu 6. května probudily s výrazně nižším počtem sledujících. Změny...

10. května 2026  11:56,  aktualizováno  15:10

Krizová komunikace Slavie nemá v Česku obdoby, shodují se po derby PR experti

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva fotbalové Slavie.

Podle oslovených expertů na PR a komunikaci s veřejností Ondřeje Tylečka z firmy Fairy Tailors a Tomáše Sazimy z Kingmakers se fotbalový klub Slavia Praha zachoval na české poměry nadstandardně....

10. května 2026  14:59

Vládní strany oslabily, do Sněmovny by se ale dostaly všechny, ukázal průzkum

ilustrační snímek - Poslanecká sněmovna

Volby do Poslanecké sněmovny by na konci dubna vyhrálo hnutí ANO se 32 procenty hlasů. Za měsíc si o dva procentní body pohoršilo, stále má ale velký náskok před druhým hnutím STAN. Podpora dalších...

10. května 2026  14:32

„Tajný" projev rozbil kult Stalina a znejistil celý sovětský režim. I v Československu

V roce 1956 přednesl generální tajemník sovětských komunistů Nikita Sergejevič...

Projev, který měl zůstat za zdmi stranického sjezdu, se před sedmdesáti lety vymkl kontrole a otřásl vírou milionů lidí v samotné základy komunismu. Když Nikita Sergejevič Chruščov poprvé veřejně...

10. května 2026  14:26

Obracet se na Ústavní soud je žertovné, říká Klaus. Cení si, že vláda jedná s Čínou

Hostem pořadu Rozstřel je bývalý prezident Václav Klaus.

Podle bývalého prezidenta Václava Klause by se spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a premiérem Andrejem Babišem měl řešit politickým jednáním, nikoli ústavní žalobou. V rozhovoru pro CNN Prima News...

10. května 2026  14:05

Vlak srazil cyklistu, který nedbal ani na houkání lokomotivy

Vlak srazil na Hodonínsku cyklistu na přejezdu

Na Hodonínsku zemřel starší cyklista po střetu s vlakem na železničním přejezdu mezi Čejčí a Mutěnicemi. Nehoda se stala v neděli krátce před 10. hodinou. Podle policie nerespektoval dopravní značení...

10. května 2026  13:40

