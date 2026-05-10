Jsou krysy výborní plavci? Kanáry zachvátil strach, že hantavirus z lodi u nich rozšíří

Clavijo od oznámení, že evakuace cestujících z lodi nastane na Kanárských ostrovech, dával najevo svůj nesouhlas s operací. Vláda v Madridu uvedla, že je její povinností vyhovět Světové zdravotnické organizaci (WHO), podle které byly Kanárské ostrovy vhodnějším územím pro provedení evakuace než Kapverdy, kde loď dříve kotvila.
Španělský kabinet zřejmě vyšel vstříc požadavku vlády Kanárských ostrovů, když oproti původním plánům nenechal loď zakotvit v přístavu. Plavidlo se nachází poblíž pobřeží a lidi z lodi převáží na pevninu čluny.
|
Loď s hantavirem dorazila na Kanárské ostrovy, Španělsko evakuuje pasažéry
Ministryně zdravotnictví Mónica Garcíaová a ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska zdůrazňovali v uplynulých hodinách, že lidé, kteří opustí loď, se nedostanou do kontaktu s místním obyvatelstvem. Evakuovaní podle dosavadních informací nemají příznaky nemoci.
Clavijo měl však v sobotu odpoledne výhrady i proti zakotvení lodi u kanárských břehů. Podle něj hrozilo, že by nakažený hlodavec mohl doplavat z lodi na pobřeží Tenerife a tím na ostrov zavléct nákazu. Odkazoval se mimo jiné na rešerši, kterou vypracovala umělá inteligence, podle které „jsou krysy výbornými plavci“. Podle něj operace ohrožovala zdravotnickou bezpečnost obyvatel.
Ministryně zdravotnictví Garcíaová podle deníku El País či stanice La Sexta v sobotu pozdě večer Clavijovi zaslala zprávu odborníků na hlodavce, která možnost plavajících krys vyvracela. Podle nich hlodavec Oligoryzomys longicaudatus, který hantavirus šíří, nemá schopnost plavat a žije především v lesních oblastech v Jižní Americe.
Odborníci se také domnívají, že takoví hlodavci na lodi nejsou, a že nákaza se tam rozšířila přenosem mezi lidmi. Analýzy určily, že cestující se nakazili jihoamerickým kmenem Andes, u kterého byl již v minulosti zaznamenán, na rozdíl od jiných kmenů hantavirů, mezilidský přenos.
|
Co je hantavirus, jaké má příznaky a kde nejvíc hrozí v Česku
„Pravděpodobnost, že se andský hlodavec z horského prostředí nalodí a pak se doplave na kanárské pobřeží je nulová,“ uvedl náměstek ministryně zdravotnictví Javier Padilla. Ten také zveřejnil na svém profilu na síti X zmíněnou zprávu.
Španělsko je rozsáhle decentralizovaný stát, který sdílí pravomoci v oblasti zdravotnictví právě s autonomními oblastmi, což jsou územní jednotky na úrovni krajů. Centrální námořní úřad v noci na dnešek umožnil vstup lodi do kanárských vod navzdory opačnému názoru místní vlády. Clavijo nebyl na nedělní tiskové konferenci, kterou k operaci uspořádali španělští ministři a šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.