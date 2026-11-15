Kanárské ostrovy pod invazí migrantů. Je tam největší nával za posledních šest let

Španělská pobřežní stráž migranty zachránila na moři. Při dosud nejvyšším jednodenním přílivu v listopadu 2020 úřady zaznamenaly 1461 zachráněných lidí. Sobotní bilance tudíž tento rekord překonala.
Jedna z lodí vezla 240 lidí, včetně 12 žen a 36 dětí. Záchranáři je převezli na ostrov El Hierro, jeden z nejmenších a nejméně osídlených Kanárských ostrovů. Většina migrantů pocházela ze Senegalu, Gambie a Guineje.
Nárůst počtu příchozích zvyšuje tlak na přijímací a krizové služby na některých ostrovech, hlavně na těch menších. Španělský ministr pro územní politiku Ángel Víctor Torres plánuje v neděli ostrov El Hierro navštívit, aby tam situaci projednal.
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Kanárský ostrov čelí náporu migrantů. Vyhlásil stav nouze, prosí o pomoc
Atlantická migrační trasa ze západní Afriky na Kanárské ostrovy patří k nejnebezpečnějším na světě. Každoročně se na ni vydávají tisíce lidí v přeplněných lodích, přestože je čeká dlouhá cesta, silné mořské proudy a často i nepříznivé počasí. Počet příjezdů obvykle stoupá na podzim, kdy jsou podmínky pro plavbu příznivější.
Za prvních deset měsíců letošního roku dorazilo na Kanárské ostrovy podle údajů španělské vlády o 5,5 procenta méně migrantů než ve stejném období loňského roku. Výrazný říjnový nárůst však situaci na některých ostrovech zkomplikoval.