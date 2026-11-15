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Kanárské ostrovy pod invazí migrantů. Je tam největší nával za posledních šest let

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  12:44
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Na španělské Kanárské ostrovy dorazilo v sobotu ve 14 lodích celkem 1488...

Na španělské Kanárské ostrovy dorazilo v sobotu ve 14 lodích celkem 1488 migrantů. Jde o nejvyšší počet za jediný den od listopadu 2020.(14. listopadu 2026) | foto: Profimedia.cz

Na španělské Kanárské ostrovy dorazilo v sobotu ve 14 lodích celkem 1488...
Na španělské Kanárské ostrovy dorazilo v sobotu ve 14 lodích celkem 1488...
Na španělské Kanárské ostrovy dorazilo v sobotu ve 14 lodích celkem 1488...
Na španělské Kanárské ostrovy dorazilo v sobotu ve 14 lodích celkem 1488...
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Na španělské Kanárské ostrovy dorazilo v sobotu ve 14 lodích celkem 1488 migrantů. Jde o nejvyšší počet za jediný den od listopadu 2020. Informovala o tom španělská námořní služba. Příliv migrantů ze západní Afriky na souostroví se výrazně zvýšil od října.

Španělská pobřežní stráž migranty zachránila na moři. Při dosud nejvyšším jednodenním přílivu v listopadu 2020 úřady zaznamenaly 1461 zachráněných lidí. Sobotní bilance tudíž tento rekord překonala.

Jedna z lodí vezla 240 lidí, včetně 12 žen a 36 dětí. Záchranáři je převezli na ostrov El Hierro, jeden z nejmenších a nejméně osídlených Kanárských ostrovů. Většina migrantů pocházela ze Senegalu, Gambie a Guineje.

Nárůst počtu příchozích zvyšuje tlak na přijímací a krizové služby na některých ostrovech, hlavně na těch menších. Španělský ministr pro územní politiku Ángel Víctor Torres plánuje v neděli ostrov El Hierro navštívit, aby tam situaci projednal.

Kanárský ostrov čelí náporu migrantů. Vyhlásil stav nouze, prosí o pomoc

Atlantická migrační trasa ze západní Afriky na Kanárské ostrovy patří k nejnebezpečnějším na světě. Každoročně se na ni vydávají tisíce lidí v přeplněných lodích, přestože je čeká dlouhá cesta, silné mořské proudy a často i nepříznivé počasí. Počet příjezdů obvykle stoupá na podzim, kdy jsou podmínky pro plavbu příznivější.

Za prvních deset měsíců letošního roku dorazilo na Kanárské ostrovy podle údajů španělské vlády o 5,5 procenta méně migrantů než ve stejném období loňského roku. Výrazný říjnový nárůst však situaci na některých ostrovech zkomplikoval.

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