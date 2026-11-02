Záchranná služba uvedla, že na plavidle, které bylo v noci na pondělí zachyceno asi 150 kilometrů severovýchodně od ostrova Lanzarote se 132 přeživšími na palubě, byla nalezena dvě těla. Podle výpovědí přeživších bylo dalších pět lidí během plavby hozeno do moře.
Zatím není jasné, zda bylo těchto pět lidí hozeno přes palubu a následně se utopilo, nebo zda byli mrtví již předtím, než jejich těla skončila v moři. Přeživší uvedli, že na palubě se odehrály násilné střety.
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Mezi zachráněnými bylo 120 mužů a 12 žen. Člun byl mezitím dopraven do přístavu Arrecife, hlavního města ostrova Lanzarote.
Současně s ním byl na Lanzarote podle záchranářů doveden také další člun s 59 lidmi na palubě, čímž celková bilance zachráněných migrantů za poslední den vzrostla na 191. V neděli dorazilo na kanárský ostrov El Hierro dalších 107 migrantů, včetně pěti žen a tří nezletilých. Dva z nich byli převezeni do nemocnice.
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Migrační trasa na Kanárské ostrovy patří k nejnebezpečnějším cestám do Evropy. Od 1. ledna do 15. října 2026 dorazilo na španělské souostroví po moři podle údajů španělského ministerstva vnitra 8970 migrantů. Kanárské ostrovy tak zaznamenávají nejvyšší počet příchozích migrantů ze všech španělských regionů. Oproti stejnému období loňského roku ale jejich počet klesl o zhruba třetinu.