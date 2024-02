Na Kanáry letos dorazilo sedmkrát víc běženců než loni. A to byl rekordní rok

Pokud by současný trend pokračoval, mohlo by letos na Kanárské ostrovy dorazit až 70 tisíc migrantů. To by bylo výrazně více než v loňském roce, který byl s necelými 40 tisíci nelegálními příchody rekordním rokem, řekl deníku El País předseda regionální vlády Fernando Clavijo.

Kanárské ostrovy se staly hlavním cílem migrantů z afrických zemí, kteří se snaží dostat do Španělska. V poslední době naprostá většina z nich pochází z Mauritánie: v lednu to bylo osm z deseti nově příchozích, uvedly španělské úřady.

Minulý týden Evropská unie schválila první letošní balík humanitární pomoci, který zahrnuje i 210 milionů eur (asi 5,3 miliardy korun) pro Mauritánii na řešení důsledků nuceného vysídlení, migrace, ale i problémů s nedostatkem potravin a podporu příležitostí pro mládež.

Clavijo uvedl, že jeho vláda řeší také příchod asi 5 500 nezletilých migrantů, které nelze poslat do jiných částí Španělska stejně snadno jako dospělé.

Soud na ostrově Gran Canaria v pátek nařídil propustit z vazby migranta obviněného z toho, že byl kapitánem člunu s migranty. Soud tak rozhodl poté, co testy zjistily, že zadržený je nezletilý.

Šéf unijní agentury Frontex Hans Leijtens minulý týden agentuře Reuters řekl, že atlantická trasa na Kanárské ostrovy je nejrušnější nelegální cestou ze západní Afriky do Evropské unie. Během ledna touto cestou přišla do EU téměř polovina ze skoro 14 tisíc migrantů.

Podle skupiny na ochranu lidských práv Walking Borders přišlo v loňském roce na této trase o život na šest tisíc lidí.