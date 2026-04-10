Na Kanárských ostrovech se zřítil autobus s turisty ze svahu, jeden člověk zemřel

  18:24
Na jednom ze španělských Kanárských ostrovů v pátek odpoledne havaroval autobus s turisty. Jeden člověk zemřel a 14 dalších osob utrpělo zranění, tři z nich vážná. Informují o tom místní média, podle nichž autobus vezl turisty z Británie.

Nehoda se stala kolem 13:15 místního času (14:15 SELČ) na ostrově La Gomera nedaleko jeho hlavního města. Autobus společnosti Gomera Tours při průjezdu zatáčkou sjel ze silnice a zřítil se ze svahu.

Na fotografiích na sociálních sítích, které pořídili záchranáři, je vidět autobus převrácený na bok několik metrů pod silnicí.

Na místo dorazila řada sanitek, hasičů a místní policie. S transportem zraněných pomáhal vrtulník.

Podle místních médií bylo v autobuse kromě řidiče 23 dospělých Britů a tři nezletilí. Příčina nehody zatím není známá.

Kanárské ostrovy, kde panuje slunečné počasí po celý rok, jsou velmi oblíbenou turistickou destinací. Mají zhruba 2,2 milionu obyvatel a loni je navštívilo asi 15,7 milionu turistů, napsala dnes agentura AFP.

Nejčtenější

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po zhruba 70letém českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

Dva ze tří obviněných v kauze stamilionových dotací soud v Brně pustil na svobodu

Policejní vůz před budovou úřadu městské části Brno-střed, kde zasahuje policie...

Městský soud v Brně pustil na svobodu dva ze tří aktérů kauzy dotací pro brněnské inovační centrum, u kterých žalobce navrhoval vazbu. Jde o pracovnici brněnského stavebního úřadu Ivanu Hlávkovou a...

10. dubna 2026  7:57,  aktualizováno  18:48

Potravinářská inspekce našla v krůtích řízcích z Polska bakterie salmonely

V krůtích prsních řízcích značky Dobré MASO v balení 400 gramů a šarže 26051021...

Bakterie způsobující akutní průjmové onemocnění potvrdily laboratorní testy Státní zemědělské a potravinářské inspekce v krůtích prsních řízcích z Polska, které prodávala společnost Penny Market....

10. dubna 2026  11:50,  aktualizováno  18:30

Na Kanárských ostrovech se zřítil autobus s turisty ze svahu, jeden člověk zemřel

Na Kanárských ostrovech havaroval autobus s turisty, jeden člověk zemřel. (10....

Na jednom ze španělských Kanárských ostrovů v pátek odpoledne havaroval autobus s turisty. Jeden člověk zemřel a 14 dalších osob utrpělo zranění, tři z nich vážná. Informují o tom místní média, podle...

10. dubna 2026  18:24

U Petřin se srazila tramvaj s autem, kvůli jiné nehodě nejezdila i část metra B

Zásah složek IZS ve stanici Černý Most po střetu vlaku metra s osobou, provoz...

Dvě mimořádné události zkomplikovaly v pátek odpoledne dopravu v Praze. U zastávky Petřiny se srazila tramvaj s osobním autem, na Černém Mostě pak došlo ke střetu vlaku metra s člověkem. Provoz...

10. dubna 2026  16:48,  aktualizováno  17:38

Bez kružítka ke zkoušce nechoď. Novinářka si vyzkoušela přijímačky na vlastní kůži

Premium
Na školách začaly jednotné přijímací zkoušky. Obchodní akademie Kolín. (10....

Deváťáci měli v pátek úvodní termín přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky a pro většinu z nich to byla první velká životní zkouška. Podle výsledků se rozhodne, zda se dostanou na vysněnou...

10. dubna 2026  17:27

O post ředitele krkonošského parku se uchází 13 lidí, čtyři z nich jsou ze správy

Krkonošskou Sněžku už pokryl poprašek. (9. listopadu 2023)

Třináct lidí se ve výběrovém řízení uchází o funkci ředitele Správy Krkonošského národního parku (KRNAP), uvedlo tiskové oddělení ministerstva životního prostředí. Nevyloučilo, že další přihlášky...

10. dubna 2026  11:53,  aktualizováno  17:12

MŽP potvrdilo pokutu pět milionů korun pro firmu Energoaqua v kauze otravy Bečvy

Budova ministerstva životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí potvrdilo pokutu ve výši pěti milionů korun pro rožnovskou společnost Energoaqua v kauze otravy řeky Bečvy. Vysokou sankci jí uložila na konci loňského roku Česká...

10. dubna 2026  17:11

Devět tref za devět dní. Ukrajinci decimují ruské systémy protivzdušné obrany

Devět tref za devět dní. Ukrajinci decimují ruské systémy protivzdušné obrany

Operátoři ukrajinských dronů zaznamenali mimořádnou sérii. Během prvních devíti dnů v dubnu zničili celkem devět ruských systémů protivzdušné obrany. Dál také ničí cíle v hlubokém týlu. Západní...

10. dubna 2026  17:08

VIDEO: Děvčata tančila na Putinův projev k zahájení invaze, vyhrála soutěž

Děti v Rusku tančily na Putinův projev, získaly hlavní cenu

Dětský taneční soubor z ruské Belgorodské oblasti vyhrál soutěž v Soči s choreografií na projev prezidenta Vladimira Putina oznamující invazi na Ukrajinu. Vystoupení doprovodily také záběry z války....

10. dubna 2026  16:32

Měření nepotvrdilo nadměrný hluk z mostu na D1 u Přerova. Směšné, čílí se místní

Pohled na mostní závěr na úseku dálnice D1 u přerovské místní části Dluhonice,...

Velké zklamání přinesly pro obyvatele přerovské místní části Dluhonice výsledky měření hluku z nového úseku dálnice D1, který tudy vede a byl otevřen v prosinci. Lidé si od té doby stěžují na...

10. dubna 2026  16:31

Poplatky skončí, média nesloučíme, řekl Klempíř ředitelům ČT a rozhlasu

Generální ředitel České televize Hynek Chudárek přijel za ministrem kultury...

Ministr kultury za Motoristy sobě Oto Klempíř představil své plány s Českou televizí a Českým rozhlasem. Potvrdil, že skončí měsíční koncesionářské poplatky oběma médiím a že budou financována ze...

10. dubna 2026,  aktualizováno  16:27

Deset českých alb z poslední doby, která byste si neměli nechat ujít

Nejstarší zařazenou písní na albu Lucidní Snění je „Jsi rorýs“ básníka Jána...

Na domácí scéně vyšla řada pozoruhodných alb, která si zaslouží pozornost. Některá rezonovala mezi kritiky, jiná prošla spíše tiše, přesto nabízejí silné písně, osobitý rukopis i výraznou atmosféru....

10. dubna 2026  16:25

