Nehoda se stala kolem 13:15 místního času (14:15 SELČ) na ostrově La Gomera nedaleko jeho hlavního města. Autobus společnosti Gomera Tours při průjezdu zatáčkou sjel ze silnice a zřítil se ze svahu.
Na fotografiích na sociálních sítích, které pořídili záchranáři, je vidět autobus převrácený na bok několik metrů pod silnicí.
Na místo dorazila řada sanitek, hasičů a místní policie. S transportem zraněných pomáhal vrtulník.
Podle místních médií bylo v autobuse kromě řidiče 23 dospělých Britů a tři nezletilí. Příčina nehody zatím není známá.
Kanárské ostrovy, kde panuje slunečné počasí po celý rok, jsou velmi oblíbenou turistickou destinací. Mají zhruba 2,2 milionu obyvatel a loni je navštívilo asi 15,7 milionu turistů, napsala dnes agentura AFP.