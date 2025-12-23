Obrovská díra pohltila lodě na vodním kanále, hasiči zachránili 15 lidí

  10:59
Na kanálu Llangollen ve Whitchurch v britském hrabství Shropshire došlo k mimořádné události, když se na úseku vodní cesty otevřela obrovská díra. Několik lodí se propadlo, jiné uvízly na okraji propasti. Hasiči evakuovali obyvatele a oblast zůstává uzavřená. Podle svědků se voda z kanálu vylila na přilehlá pole a vytvořila rozsáhlý kráter. Příčina selhání náspu je nejasná.

Na úseku vodního kanálu Llangollen ve střední Anglii vznikla podle BBC nečekaná propadlina, která ohrozila lodě a obyvatele v okolí. Scott Hurford, oblastní manažer hasičského sboru Shropshire, uvedl, že až 15 lidí muselo být evakuováno do bezpečí. „Voda vytekla z kanálu do okolních polí a několik lodí na vodní cestě bylo poškozeno – některé z nich skončily na poli a některé na dně kanálu,“ popsal.

Na kanálu Llangollen v Shropshire se propadla část náspu, do díry spadly lodě a hasiči museli evakuovat až 15 lidí. (23. prosince 2025)
Inženýři Canal and River Trust označili nehodu za „selhání náspu“.„Dotyčný násyp byl umělý a navržený tak, aby podpíral kanál, což dělal více než 200 let,“ vysvětlil hlavní inženýr Mark Durham. Dodal, že zatím není jasné, co selhání způsobilo, a že po vyproštění poškozených lodí bude následovat prozkoumání a obnova oblasti.

Co když se propadnu já? V Turecku zejí stovky jam, jsou hluboké až desítky metrů

Místní obyvatelé popsali děsivé okamžiky, kdy se propadlina začala tvořit. „Dnes ráno kolem 4:20 jsem cítila, že něco není v pořádku, zdálo se, že pod lodí proudí voda a bublá, znělo to opravdu neobvykle. Pak jsem se naklonila ke středu kanálu a cítila, jak se lana napínají,“ řekla Lorraine Barlowová, která žije na lodi The Singing Kettle.

„Slyšeli jsme průlom, proud vody byl ohromný. Viděli jsme loď, která se převrátila přes okraj a byla na dně průlomu,“ popsal Paul Storey, který žije na lodi něcelých sto metrů od místa zhroucení. Také odhadl, že postižená oblast byla dlouhá kolem 50 metrů a dutina byla hluboká asi čtyři metry.

A náhle se před ním vytvořila jáma. Motorkář se zřítil dvacet metrů hluboko

Policie West Mercia vyzvala veřejnost, aby se oblasti vyhýbala. „Nejdůležitější je, že kanál samotný byl zajištěn hasiči a záchranáři. Jejich největší obavou bylo, že kanál praskne ještě více a zaplaví obyvatele města,“ řekl radní Andy Hall z Whitchurchu.

Hasiči mezitím instalovali protipovodňovou bránu a pokračuje vyprošťování poškozených lodí i příprava na obnovu kanálu.

Kanál Llangollen je součástí sítě vodních cest na severozápadě Anglie propojujících oblasti řeky Mersey na severu se středoanglickým Birminghamem.

