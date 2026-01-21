„Tato fikce byla užitečná, tato dohoda už nefunguje,“ řekl Carney. Aby se menší státy vyhnuly podrobení velmocemi, které jednají ve vlastním zájmu, měly by uzavřít nové strategické aliance a vybojovat si ekonomickou kontrolu nad svou budoucností.
„Ve světovém řádu není vše ztraceno,“ doplnil. Dále vyzval středně velké mocnosti, aby se spojily a vybudovaly něco většího, lepšího, silnějšího a spravedlivějšího.
Carney během projevu připomněl politickou esej prvního postkomunistického prezidenta Československa Václava Havla Moc bezmocných z roku 1978.
„Chápeme, že tato zlomenina vyžaduje více než jen přizpůsobení. Vyžaduje upřímnost ohledně světa takového, jaký je. Sundáváme ceduli z okna,“ řekl premiér.
|
Kanada poprvé simulovala invazi z USA, bránit se chce jako afghánští mudžáhedíni
Jeho výrok odkazuje na ústřední metaforu Havlova eseje, v níž zelinář každé ráno umísťuje do výlohy slogan „Proletáři všech zemí, spojte se!“. Ačkoli sám komunistické ideologii nevěří, chce se vyhnout problémům a dělat to, co dělají ostatní.
Carney se ve své politice snaží najít rovnováhu mezi potřebou stát při evropských spojencích, kteří čelí útoku na svou suverenitu v podobě Trumpových hrozeb kvůli anexi Grónska, a zároveň neprovokovat nevyzpytatelného prezidenta před letošním přezkumem dohody mezi USA, Mexikem a Kanadou, v níž jsou v sázce miliardy dolarů.
„Kanada byla mezi prvními, kdo zaslechl varovný signál, což nás vedlo k zásadní změně naší strategické pozice,“ uvedl Carney ve svém úterním projevu, kde narážel na obchodní válku amerického prezidenta Donalda Trumpa proti Kanadě.
|
Nepřijatelné, pustil se Macron v Davosu do Trumpa. Mluvit tam s ním nechce
Jeho vystoupení na Světovém ekonomickém fóru navazuje na jeho přelomové prohlášení, že tradiční vztah Kanady s USA je u konce. Zatímco Kanada podle jeho slov potřebuje posílit svou vlastní ekonomiku, bude čelit dni, kdy bude muset vést k vytvoření „stejně smýšlejícího“ nového světového řádu zemí, který bude vylučovat USA, což Carney označil za tragédii i novou realitu.