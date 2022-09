Bojíme se vyjít ven. Místní popisují masakr v Kanadě, s vrahy se i setkali

Ve městě Weldon je jen zřídkakdy slyšet zvuk sirén. Tentokrát však místní probudily do dne, který se temně zapsal do jejich životů.

„Nikdo v tomto městě už nikdy nebude znovu spát. Bude vyděšený otevřít dveře,“ sdělila listu National Post jedna z obyvatelek Ruby Worksová.

Žena popisuje jednu z obětí vražedného šílenství, sedmasedmdesátiletého vdovce, jako někoho, kdo jí byl blízký jako strýc. „Zkolabovala jsem a spadla na zem. Znala jsem ho od doby, kdy jsem byla ještě malá dívka,“ popisuje svou reakci, když se dozvěděla o jeho smrti.

„Toto je hrozné, hrozné. Stále máme zavřené dveře. Zůstáváme uvnitř svých domovů, nevycházíme ven,“ líčí další místní Diane Shierová strach, který město ovládl. Policie doporučila obyvatelům postižených oblastí, aby nevycházeli ven.

Po podezřelých stále pátrá. Varuje, že jsou ozbrojení a nebezpeční. Zřejmě uprchli v černém autě.

O pachatelích se neví příliš podrobností. Policie je identifikovala jako Damiena Sandersona a Mylese Sandersona. Není jisté, zda jsou příbuzní. Nezisková organizace Saskatchewan Crime Stoppers v květnu zařadila Mylese Sandersona mezi hledané kriminálníky s poznámkou, „že je nezákonně na svobodě“, podotýká agentura AP.

Vyšetřovatelé zatím neuvedli motiv útoku. Představitelé domorodých skupin nicméně hovoří o souvislosti s drogami. „Tohle je ničivý následek toho, když škodlivé nelegální drogy naruší naše komunity,“ uvedla Federace suverénních domorodých národů, která sdružuje 74 domorodých komunit v Saskatchewanu.

„Je hrozné, jak pobyt ve vězení, alkohol a drogy ničí tolik životů,“ řekl kanadské televizi APTN Michael Brett Burns, jehož partnerka a matka dvou dětí je jednou z obětí útoku.

Zkoušeli se dostat do našeho domu

Že útočníci hodlali krást, si myslí i June Carrierová. Podle ní se pokoušeli dostat do jejího domu, aby ukradli auto. „Zkoušeli dveře. Neklepali,“ přibližuje blízké setkání. Na to, že na jejím zápraží je někdo neznámý, ji upozornil štěkající pes.

Žena přes dveře zahlédla muže v mikině. Pak jej viděla, jak nastupuje do auta – jiného než je její. Jeho obličej však nezahlédla. „Určitě mě to vyděsilo. To uvědomění si, co by se mohlo stát.“

Doreen Leesová si myslí, že narazila na jednoho z útočníků se svou dcerou. Muž k nim přistoupil a prosil je o pomoc. „Neukázal svou tvář. Přes obličej měl velkou bundu,“ popisuje podezřelého. Svůj nezvyklý zjev komentoval tím, že má zraněný obličej a nemůže jej ukázat. Též nechtěl prozradit své jméno.

Když ženy řekly, že zavolají pomoc, utekl. „Byl trochu roztřesený,“ uvádí Leesová. Chtěla jej sledovat, aby se ujistila, že je v pořádku, její dcera ji však zadržela.

Vraždění ve Weldonu je jedním z nejhorších v kanadské historii. Největší masakr se odehrál v roce 2020, kdy Gabriel Wortman, majitel závodu na výrobu zubních náhrad, v převleku za policistu na 16 místech v provincii Nové Skotsko za 13 hodin postřílel 22 lidí. Obecně se nicméně v Kanadě odehrává méně masových vražd než v sousedních Spojených státech.