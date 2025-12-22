V kostýmu Santy vykradli supermarket, lup dali volně k dispozici pod vánoční strom

Mluvčí montrealské policie stanici CBC sdělila, že skupina lidí v přestrojení minulé pondělí kolem 21:15 místního času odnesla z montrealského supermarketu Metro jídlo, aniž za něj zaplatila. Incident, z něhož jsou záběry z bezpečnostních kamer, policie vyšetřuje a zatím nikoho nezatkla.
Ke krádeži se na sociálních sítích přihlásila aktivistická skupina Robins des ruelles (Robinové z uliček), která svým názvem odkazuje na Robina Hooda, který podle pověstí řádil v Sherwoodském lese v Anglii 13. století. Legendy líčí, jak okrádal bohaté a rozdával chudým.
Skupina uvedla, že potraviny v hodnotě 3000 kanadských dolarů dala pod vánoční strom v montrealském obvodu Mercier-Hochelaga-Maisonneuve a místním potravinovým bankám. Krádež skupina zdůvodnila tím, že supermarkety podle ní zdražují a zdůvodňují to inflací, ačkoliv mají rekordní zisky.
„Hrstka korporací drží naše základní potřeby jako rukojmí. Pokračují ve vykořisťování obyvatelstva a vysávají z něj co nejvíce peněz, jednoduše proto, že mohou. Pro nás je to krádež a oni jsou ti skuteční zloději,“ uvedla skupina na instagramu.
Ačkoliv reakce veřejnosti na zmíněnou krádež byly vesměs pozitivní, mluvčí obchodního řetězce Metro stanici CBC sdělila, že je důležité si pamatovat, že krádež je bez ohledu na motiv trestný čin. Doplnila, že se řetězec v uplynulém roce zapojil do řady dobročinných iniciativ a mimo jiné daroval potravinovým bankám 1,15 milionu kanadských dolarů a potraviny v hodnotě dalších několika milionů dolarů.