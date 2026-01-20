Kanada poprvé simulovala invazi z USA, bránit se chce jako afghánští mudžáhedíni

The Globe and Mail uvádí, že vojenský model není totéž co vojenský plán, který přesně stanovuje jednotlivé operační kroky. S odvoláním na dva vládní činitele obeznámené s hypotetickými scénáři konstatuje, že je nepravděpodobné, že by administrativa Donalda Trumpa dala příkaz k napadení Kanady.
Model předpokládá, že v případě americké agrese by útočníci během týdne či dokonce jen dvou dnů obsadili kanadské strategické pozice na souši i na moři.
Protože kanadská armáda nemá dostatek sil k vedení konvenční války, uchýlila by se k asymetrickému boji. Okupační síly by čelily sabotážím, přepadům, útokům dronů a dalším formám odporu. Inspirací mají být afghánští mudžáhedíni a jejich taktika proti Sovětům i Američanům.
Signály o možné invazi by pravděpodobně odhalilo náhlé ukončení partnerství obou zemí v rámci NORAD, Severoamerického velitelství vzdušné a kosmické obrany. Pokud by USA daly najevo, že již s Kanadou nesdílejí společnou politiku vzdušného prostoru, měla by Ottawa podle modelových prognóz čekat přibližně tři měsíce do invaze.
Pomoc z Evropy
Kanada by se v případě porušení obranných dohod pravděpodobně obrátila na Velkou Británii a Francii s žádostí o vojenskou pomoc. Obě země jsou jadernými mocnostmi.
„Pokud se zaměříte na Kanadu, zaměří se na vás celý svět – ještě více než v případě Grónska. Lidé sledují, co se děje v Kanadě, na rozdíl od Venezuely. V Kanadě byste mohli skutečně vidět německé lodě a britská letadla posilující suverenitu země,“ uvedl generálmajor ve výslužbě David Fraser, bývalý velitel kanadských jednotek v Afghánistánu. Podle něj by se kanadské síly měly v případě invaze inspirovat bojem Ukrajinců proti ruské agresi.
Bývalý velitel kanadských speciálních sil generálporučík Mike Day je přesvědčen, že USA by měly značné potíže s okupací země velikosti Kanady. „Navzdory velikosti americké armády nemají silovou strukturu, která by dokázala obsadit, natož ovládnout všechna hlavní městská centra v Kanadě. Jejich jedinou nadějí by byl postup podobný ruskému tažení na Kyjev a sázka na to, že zbytek země kapituluje po obsazení Ottawy,“ uvedl. Dodal však, že považuje za nepředstavitelné, aby se Kanaďané vzdali i v případě ztráty hlavního města.
Vztahy mezi Kanadou a USA po nástupu Donalda Trumpa k moci výrazně ochladly kvůli jeho výrokům o připojení sousední země jako 51. státu USA. Obavy z možného pokusu o převzetí kontroly nad kanadským územím zesílily také v souvislosti s vojenskou akcí USA ve Venezuele a s náznaky, že by Washington mohl usilovat o získání Grónska vojenskou silou.
Obavy Kanaďanů z invaze
Podle lednového průzkumu společnosti Leger si téměř třetina Kanaďanů (31 %) myslí, že by se USA mohly v budoucnu pokusit o přímou akci vůči Kanadě. Ještě více respondentů (55 %) se obává podobného scénáře v případě Grónska.
Stanice NBC News uvedla, že Trump v poslední době obrací svou pozornost ke Kanadě. Údajně si svým poradcům stále častěji stěžuje na zranitelnost Kanady vůči protivníkům USA v Arktidě, jako jsou Rusko a Čína. Ochrana severní hranice Kanady je podle něj klíčovou součástí jeho vize „konsolidace“ západní hemisféry. Podle dostupných informací však administrativa neplánuje vůči Kanadě využít vojenskou sílu.