Kanada poprvé simulovala invazi z USA, bránit se chce jako afghánští mudžáhedíni

  19:05
Kanadské ozbrojené síly vytvořily hypotetický model možné americké vojenské invaze a připravily různé scénáře, jak by na ni mohlo obránci reagovat. S odvoláním na své zdroje to uvedl deník The Globe and Mail, podle něhož jde o první případ, kdy kanadská armáda podobný scénář otevřeně zvažuje. Poslední průzkum ukazuje, že část kanadské veřejnosti se invaze skutečně obává.
Výcvik kanadské armády v Arktidě (27. února 2025)

Výcvik kanadské armády v Arktidě (27. února 2025) | foto: Profimedia.cz

Výcvik kanadské armády v Arktidě (27. února 2025)
Kanadští vojáci během cvičení Verboom v Lotyšsku.. (9. listopadu 2025)
Kanadští vojáci během cvičení Verboom v Lotyšsku.. (9. listopadu 2025)
Kanadští vojáci během cvičení Verboom v Lotyšsku.. (14. srpna 2025)
The Globe and Mail uvádí, že vojenský model není totéž co vojenský plán, který přesně stanovuje jednotlivé operační kroky. S odvoláním na dva vládní činitele obeznámené s hypotetickými scénáři konstatuje, že je nepravděpodobné, že by administrativa Donalda Trumpa dala příkaz k napadení Kanady.

Model předpokládá, že v případě americké agrese by útočníci během týdne či dokonce jen dvou dnů obsadili kanadské strategické pozice na souši i na moři.

Myslíte si, že je invaze USA do Kanady možná?

Protože kanadská armáda nemá dostatek sil k vedení konvenční války, uchýlila by se k asymetrickému boji. Okupační síly by čelily sabotážím, přepadům, útokům dronů a dalším formám odporu. Inspirací mají být afghánští mudžáhedíni a jejich taktika proti Sovětům i Američanům.

Trump provokoval zaraženou vlajkou v grónské půdě. Odpovědí mu byli medvědi

Signály o možné invazi by pravděpodobně odhalilo náhlé ukončení partnerství obou zemí v rámci NORAD, Severoamerického velitelství vzdušné a kosmické obrany. Pokud by USA daly najevo, že již s Kanadou nesdílejí společnou politiku vzdušného prostoru, měla by Ottawa podle modelových prognóz čekat přibližně tři měsíce do invaze.

Pomoc z Evropy

Kanada by se v případě porušení obranných dohod pravděpodobně obrátila na Velkou Británii a Francii s žádostí o vojenskou pomoc. Obě země jsou jadernými mocnostmi.

„Pokud se zaměříte na Kanadu, zaměří se na vás celý svět – ještě více než v případě Grónska. Lidé sledují, co se děje v Kanadě, na rozdíl od Venezuely. V Kanadě byste mohli skutečně vidět německé lodě a britská letadla posilující suverenitu země,“ uvedl generálmajor ve výslužbě David Fraser, bývalý velitel kanadských jednotek v Afghánistánu. Podle něj by se kanadské síly měly v případě invaze inspirovat bojem Ukrajinců proti ruské agresi.

Bývalý velitel kanadských speciálních sil generálporučík Mike Day je přesvědčen, že USA by měly značné potíže s okupací země velikosti Kanady. „Navzdory velikosti americké armády nemají silovou strukturu, která by dokázala obsadit, natož ovládnout všechna hlavní městská centra v Kanadě. Jejich jedinou nadějí by byl postup podobný ruskému tažení na Kyjev a sázka na to, že zbytek země kapituluje po obsazení Ottawy,“ uvedl. Dodal však, že považuje za nepředstavitelné, aby se Kanaďané vzdali i v případě ztráty hlavního města.

Příprava na nový světový řád. Trump žene západní státy do náruče Číny

Vztahy mezi Kanadou a USA po nástupu Donalda Trumpa k moci výrazně ochladly kvůli jeho výrokům o připojení sousední země jako 51. státu USA. Obavy z možného pokusu o převzetí kontroly nad kanadským územím zesílily také v souvislosti s vojenskou akcí USA ve Venezuele a s náznaky, že by Washington mohl usilovat o získání Grónska vojenskou silou.

Obavy Kanaďanů z invaze

Podle lednového průzkumu společnosti Leger si téměř třetina Kanaďanů (31 %) myslí, že by se USA mohly v budoucnu pokusit o přímou akci vůči Kanadě. Ještě více respondentů (55 %) se obává podobného scénáře v případě Grónska.

Stanice NBC News uvedla, že Trump v poslední době obrací svou pozornost ke Kanadě. Údajně si svým poradcům stále častěji stěžuje na zranitelnost Kanady vůči protivníkům USA v Arktidě, jako jsou Rusko a Čína. Ochrana severní hranice Kanady je podle něj klíčovou součástí jeho vize „konsolidace“ západní hemisféry. Podle dostupných informací však administrativa neplánuje vůči Kanadě využít vojenskou sílu.

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

