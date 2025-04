Kanada varuje své občany, že USA mohou na hranicích prohledat jejich telefony

„Úřady Spojených států přísně dodržují požadavky na vstup. Při vstupu očekávejte přísnou kontrolu, včetně kontroly elektronických zařízení. Dodržujte předpisy a buďte vstřícní při všech kontaktech s pohraničními orgány. Pokud vám bude vstup odepřen, můžete být zadrženi po dobu čekání na deportaci,“ uvádí web kanadské vlády.

Američtí úředníci na hranicích mají již dlouho právo požádat o prohlídku věcí cestujících, ale kanadská vláda tento týden aktualizovala své pokyny na webu a přidala do nich další varování. Změna přichází v době, kdy se dlouholeté přátelské vztahy obou zemí rozpadají i pod tlakem obchodní války, kterou americký prezident Donald Trump rozpoutal uvalením cel na dovoz ze zemí po celém světě včetně Kanady.

Imigrační právníci uvedli, že cestující, kteří se obávají o své soukromí, by se měli obeznámit s pravomocemi pohraničníků a rozhodnout se, jak velké riziko jsou ochotni podstoupit, než se vydají na cestu do USA. Někteří odborníci navrhují, aby si s sebou cestující vzali náhradní telefon, a ten, který běžně používají, nechali doma.

Jinde na území USA potřebují američtí policisté k prohlídce telefonu nebo notebooku povolení k prohlídce. Americké úřady na hranicích však mohou podle CBC prohledávat mobilní telefony, kontrolovat komentáře na sociálních sítích a zkoumat laptopy příchozích bez soudního příkazu. Mohou také zařízení zabavit nebo stáhnout celý jeho obsah.

Úředníci na hranicích by měli hledat důkazy o tom, že se někdo chystá spáchat trestný čin nebo porušit podmínky vstupního víza, uvedl Adam Schwartz z nadace Electronic Frontier Foundation (EFF) v San Francisku. „Ale jakmile se úředník začne vrtat v telefonu, víte, že existuje riziko, že půjde hlouběji...Mohou narazit na někoho, kdo říká ‚Jsem naštvaný na prezidenta Spojených států‘ nebo ‚Jsem hrdý na to, že jsem Kanaďan, a štve mě, že na nás Spojené státy právě uvalily cla‘ nebo cokoli jiného,“ řekl Schwartz.

Podle Schwartze je možné prohlídku elektronického zařízení odmítnout, ale úředníci na hranicích mohou takovému cestujícímu odepřít vstup do USA. Mohou také telefon zabavit a pokusit se ho sami odemknout nebo cestujícího na několik hodin zadržet.

Kanadská vláda v současné době stále hodnotí riziko cestování do USA jako nízké a doporučuje Kanaďanům, aby dodržovali „běžná bezpečnostní opatření“.

Americké úřady v březnu odepřely vstup do země francouzskému vědci poté, co prohledali jeho mobilní telefon a našli v něm zprávy, ve kterých kritizoval prezidenta Trumpa. Vědec, který do USA cestoval na konferenci o vesmíru, byl následně vyhoštěn.

Spojené státy popřely, že by zakázaly francouzskému vědci vstup do země kvůli jeho názorům na prezidenta Donalda Trumpa. Obvinily ho naopak, že měl tajné informace z laboratoře Los Alamos, která se zabývá jaderným výzkumem. Francouzská vláda nad vyhoštěním svého občana z USA vyjádřila politování.