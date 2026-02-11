V úterý ve 13:30 místního času začal na střední škole v Tumbler Ridge zvonit alarm. Žáci se dozvěděli, že škola je uzavřena a musí zavřít dveře a zůstat ve třídách, popsal student Darian Quist portálu CBC.
Darian a jeho spolužáci po chvíli zjistili, že je něco v nepořádku. Na jeho telefon začaly přicházet fotografie z místa střelby. Studenti vzali stoly a zatarasili dveře. Ve třídě zůstali přes dvě hodiny, než přijela policie, aby je vyvedla ze školy.
„Teprve teď si to začínám uvědomovat. Myslím, že jsem někoho znal, ale všechno je ještě velmi čerstvé,“ řekl Darian. „Je to, jako bych byl v něčem, co jsem dosud viděl jen v televizi.“
|
Deset mrtvých po střelbě ve škole na západě Kanady. Zemřela i útočnice
Jeho matka Shelley Quistová s ním byla v telefonickém kontaktu. Slyšela, jak policie vykopává dveře jeho třídy. Okamžitě běžela na místo. Neuvěřila, že je její syn v pořádku, dokud ho skutečně neuviděla.
Nejmenovaný student řekl portálu Global News, že se schovával s dalšími dětmi ve skříni a netušil, co se děje.
Úřady poslaly obyvatelům v oblasti varovnou zprávu, aby se ukryli nebo zůstali ve svých domovech, zamkli dveře a nevycházeli ven, protože se na místě pohybuje aktivní střelec. Podezřelou popsaly jako ženu s hnědými vlasy.
|
Vrah spustil palbu při mši v katolické škole. Zemřely dvě děti, další jsou zraněné
Střelkyně zabila ve škole šest lidí, další dva mrtvé policisté objevili na jiném místě; vyšetřovatelé mezi tím vidí souvislost. Jeden člověk zemřel při převozu do nemocnice, dalších 25 lidí je zraněných. Sama střelkyně spáchala sebevraždu.
Jsme malá komunita, známe se, říkají obyvatelé
„Okamžitě jsem zamkl dveře, jak nám bylo řečeno, a řekl jsem pečovatelce, že došlo ke střelbě. A ona zjistila, že při ní byla zraněna její vnučka a byla odvezena do nemocnice,“ uvedl dlouholetý obyvatel obce Garret Golhof. Dodal, že nikdy nic podobného nezažil.
Arianna Bazinetová poznala, že něco není v pořádku ještě předtím, než dostala varovnou zprávu. Když se po obědě vracela domů, viděla policejní vozy směřující do města. Napsala své matce, aby zůstala doma a nikam nechodila. „Netušili jsme, že to ve skutečnosti začalo, když se děti vrátily z oběda do školy.“
|
Nová tvář extremismu. Nihilistické násilnosti bez příčiny znepokojují úřady
O tom, co se děje, se dozvěděla z Facebooku. Ještě v úterý večer byla pohřešována sestra jejího známého. „Nemohou ji najít a je to hrozné. Doufáme, že uslyšíme dobré zprávy. Modlíme se za ně, ale můžeme jen doufat,“ uvedla žena, která školu sama navštěvovala.
Radní města Chris Norbury se nejdříve od své dcery dozvěděl, že její základní škola je uzavřena. Zavolal své ženě, která učí na střední škole, kde se útok stal. Řekla mu, že i jejich budova je uzavřena, ale neví proč. Když se jí zeptal, zda je v pořádku, neslyšel odpověď. Až později zjistil, že je v bezpečí. „Je těžké slovy vyjádřit strach a hrůzu, které cítíte, když víte, že váš milovaný člověk je v nebezpečí,“ řekl stanici BBC.
„Je to pro nás velká tragédie,“ zdůraznil Norbury. „Nezamykáme zde dveře. Jsme velmi bezpečná komunita. Nemusíme se obávat zločinnosti. Všichni se známe, známe i oběti. Jsou to naši přátelé, děti našich přátel,“ dodal. Obec má 2 400 obyvatel, na střední školu chodí přibližně 160 žáků.
|
Ojedinělá střelba v Torontu. Útočník zabil pět lidí, policie nezná motiv
V podobném duchu hovořila i starostka města Darryl Krakowká. „Znám každou oběť. Jsem zde devatenáct let a jsme malá komunita. Nenazývám je obyvateli, ale rodinou,“ popsala.
Masové střelby na školách, známé ze sousedních USA, jsou v Kanadě velmi vzácné. Nejsmrtelnějším případem zůstává útok pětadvacetiletého Marca Lépineho, který na univerzitě v kanadském Montrealu zastřelil 14 studentek a deset dalších zranil. Poté spáchal sebevraždu.
Policie neuvedla, jaký by mohla mít útočnice motiv. USA a další státy v poslední době upozorňují na znepokojivý trend takzvaného nihilistického násilného extremismu, který se vyznačuje fascinací masovými vrahy včetně školních střelců a snahou napodobovat jejich činy. Kanada již zařadila skupinu 764, spojovanou s tímto fenoménem, na seznam teroristických organizací.