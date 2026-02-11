„Dosud jsem to znal jen z televize.“ Svědci popisují střelbu na škole v Kanadě

Autor:
  11:45
Dveře jsme zabarikádovali stoly a schovávali jsme se ve skříních, popisují žáci střelbu v malém městě Tumbler Ridge v provincii Britská Kolumbie na západě Kanady. Obyvatelé jsou v šoku. Uvádí, že se navzájem znají, mnozí mají někoho, kdo byl střelbou postižen. Motiv útočnice je stále neznámý.

V úterý ve 13:30 místního času začal na střední škole v Tumbler Ridge zvonit alarm. Žáci se dozvěděli, že škola je uzavřena a musí zavřít dveře a zůstat ve třídách, popsal student Darian Quist portálu CBC.

Darian a jeho spolužáci po chvíli zjistili, že je něco v nepořádku. Na jeho telefon začaly přicházet fotografie z místa střelby. Studenti vzali stoly a zatarasili dveře. Ve třídě zůstali přes dvě hodiny, než přijela policie, aby je vyvedla ze školy.

„Teprve teď si to začínám uvědomovat. Myslím, že jsem někoho znal, ale všechno je ještě velmi čerstvé,“ řekl Darian. „Je to, jako bych byl v něčem, co jsem dosud viděl jen v televizi.“

Deset mrtvých po střelbě ve škole na západě Kanady. Zemřela i útočnice

Jeho matka Shelley Quistová s ním byla v telefonickém kontaktu. Slyšela, jak policie vykopává dveře jeho třídy. Okamžitě běžela na místo. Neuvěřila, že je její syn v pořádku, dokud ho skutečně neuviděla.

Nejmenovaný student řekl portálu Global News, že se schovával s dalšími dětmi ve skříni a netušil, co se děje.

Úřady poslaly obyvatelům v oblasti varovnou zprávu, aby se ukryli nebo zůstali ve svých domovech, zamkli dveře a nevycházeli ven, protože se na místě pohybuje aktivní střelec. Podezřelou popsaly jako ženu s hnědými vlasy.

Vrah spustil palbu při mši v katolické škole. Zemřely dvě děti, další jsou zraněné

Střelkyně zabila ve škole šest lidí, další dva mrtvé policisté objevili na jiném místě; vyšetřovatelé mezi tím vidí souvislost. Jeden člověk zemřel při převozu do nemocnice, dalších 25 lidí je zraněných. Sama střelkyně spáchala sebevraždu.

Jsme malá komunita, známe se, říkají obyvatelé

„Okamžitě jsem zamkl dveře, jak nám bylo řečeno, a řekl jsem pečovatelce, že došlo ke střelbě. A ona zjistila, že při ní byla zraněna její vnučka a byla odvezena do nemocnice,“ uvedl dlouholetý obyvatel obce Garret Golhof. Dodal, že nikdy nic podobného nezažil.

Arianna Bazinetová poznala, že něco není v pořádku ještě předtím, než dostala varovnou zprávu. Když se po obědě vracela domů, viděla policejní vozy směřující do města. Napsala své matce, aby zůstala doma a nikam nechodila. „Netušili jsme, že to ve skutečnosti začalo, když se děti vrátily z oběda do školy.“

Nová tvář extremismu. Nihilistické násilnosti bez příčiny znepokojují úřady

O tom, co se děje, se dozvěděla z Facebooku. Ještě v úterý večer byla pohřešována sestra jejího známého. „Nemohou ji najít a je to hrozné. Doufáme, že uslyšíme dobré zprávy. Modlíme se za ně, ale můžeme jen doufat,“ uvedla žena, která školu sama navštěvovala.

Radní města Chris Norbury se nejdříve od své dcery dozvěděl, že její základní škola je uzavřena. Zavolal své ženě, která učí na střední škole, kde se útok stal. Řekla mu, že i jejich budova je uzavřena, ale neví proč. Když se jí zeptal, zda je v pořádku, neslyšel odpověď. Až později zjistil, že je v bezpečí. „Je těžké slovy vyjádřit strach a hrůzu, které cítíte, když víte, že váš milovaný člověk je v nebezpečí,“ řekl stanici BBC.

„Je to pro nás velká tragédie,“ zdůraznil Norbury. „Nezamykáme zde dveře. Jsme velmi bezpečná komunita. Nemusíme se obávat zločinnosti. Všichni se známe, známe i oběti. Jsou to naši přátelé, děti našich přátel,“ dodal. Obec má 2 400 obyvatel, na střední školu chodí přibližně 160 žáků.

Ojedinělá střelba v Torontu. Útočník zabil pět lidí, policie nezná motiv

V podobném duchu hovořila i starostka města Darryl Krakowká. „Znám každou oběť. Jsem zde devatenáct let a jsme malá komunita. Nenazývám je obyvateli, ale rodinou,“ popsala.

Masové střelby na školách, známé ze sousedních USA, jsou v Kanadě velmi vzácné. Nejsmrtelnějším případem zůstává útok pětadvacetiletého Marca Lépineho, který na univerzitě v kanadském Montrealu zastřelil 14 studentek a deset dalších zranil. Poté spáchal sebevraždu.

Policie neuvedla, jaký by mohla mít útočnice motiv. USA a další státy v poslední době upozorňují na znepokojivý trend takzvaného nihilistického násilného extremismu, který se vyznačuje fascinací masovými vrahy včetně školních střelců a snahou napodobovat jejich činy. Kanada již zařadila skupinu 764, spojovanou s tímto fenoménem, na seznam teroristických organizací.

V odlehlé obci v provincii Britská Kolumbie na západě Kanady došlo ke střelbě ve škole. (10. února 2026)
Ke střelbě došlo v kanadské obci Tumbler Ridge v Britské Kolumbii. (10. února 2026)
Premiér Britské Kolumbie David Eby se vyjadřuje k masové střelbě v kanadské obci Tumbler Ridge v Britské Kolumbii. (10. února 2026)
Ministryně veřejné bezpečnosti a generální prokurátorka Britské Kolumbie Nina Kriegerová se vyjadřuje k masové střelbě v kanadské obci Tumbler Ridge v Britské Kolumbii. (10. února 2026)
5 fotografií
Střední školy
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...

Čína ukázala vesmírnou letadlovku jako ze Star Wars. Nemožné, kroutí hlavou experti

Koncepční video futuristického vesmírné letadlové lodi Luan-niao, které...

Čínská státní televize ukázala, jak by mohla vypadat budoucnost armádní technologie ve vesmíru. Ve vysílání předvedla návrh obřího letounu, jenž by dokázal vysílat bezpilotní tryskáče schopné...

S nožem vyrazila do obchodního centra. Za přípravu vraždy dostala žena osm let

Obžalovaná Klára Štěpánková v soudní síni Krajského soudu v Ústí nad Labem (9....

Ústecký krajský soud dnes poslal na osm let do vězení za přípravu vraždy mladou ženu, kterou s nožem v kapse zadržela policie v obchodním domě v centru Ústí nad Labem. S úmyslem někoho zabít se...

11. února 2026  11:30,  aktualizováno  12:07

Muž v kukle u dveří, pak matka moderátorky zmizela. FBI podezřelého pustila

Záběr z bezpečnostní kamery, na kterém je vidět podezřelý z únosu. (10. února...

Americké úřady dnes propustily muže, kterého den předtím zadržely v Arizoně v souvislosti s případem zmizelé matky americké televizní moderátorky populárního pořadu The Today Show Savanny Guthrieové.

11. února 2026  6:21,  aktualizováno  12:02

Jak podat přihlášku na střední školu a neuškodit si? I podané se dají zrušit a opravit

ilustrační snímek

Přihlašování deváťáků na střední školu je v plném proudu, končí v pátek 20. února. Mnozí dělají zbytečné chyby při řazení škol, podceňují se a nevyužívají všechny tři přihlášky. Jak vybrat střední...

11. února 2026  12:02

Schillerová hájí schodek. Kupka jí vyčetl porušení zákona i škrty u obrany

Přímý přenos
Ministryně financí Alena Schillerová při projednávání vládního návrhu zákona o...

Rozpočet na letošní rok se schodkem 310 miliard korun začali schvalovat poslanci. V prvním čtení posuzují jen základní rozpočtové údaje - příjmy, výdaje a výši deficitu. „Návrh je v rozporu se...

11. února 2026  5:20,  aktualizováno 

Na tahu do Polska boural kamion, návěs zablokoval cestu mezi Opavou a Krnovem

Hlavní tah mezi Opavou a Krnovem blokuje havarovaný kamion.

Více než pět hodin vázla kvůli nehodě doprava mezi Opavou a Krnovem na velmi frekventované silnici I/57. Hlavní tah na Polsko ve středu v šest hodin ráno zablokoval kamion, který jel tak rychle, že...

11. února 2026  8:08,  aktualizováno  11:58

Psy nechala vyhladovět v kleci, nalezená těla se rozkládala. Majitelka půjde do vězení

ilustrační snímek

Na rok do vězení poslal soud ženu z Liberce, která nechala v bytě vyhladovět dva psy. Zvířata zavírala do klece, kde neměla žádný pohyb. Psi trpěli pokročilou podvýživou, dehydratací či infekcemi....

11. února 2026  11:58

Konec jaderné dohody? Neporušíme její limity, pokud tak neučiní USA, řekl Lavrov

Sergej Lavrov (20. ledna 2026)

Rusko neporuší limity smlouvy o kontrole jaderných zbraní Nový START, která vypršela, pokud tak neučiní Spojené státy. Podle ruské státní tiskové agentury TASS to ve středu uvedl šéf ruské diplomacie...

11. února 2026  11:18,  aktualizováno  11:51

„Dosud jsem to znal jen z televize.“ Svědci popisují střelbu na škole v Kanadě

V odlehlé obci v provincii Britská Kolumbie na západě Kanady došlo ke střelbě...

Dveře jsme zabarikádovali stoly a schovávali jsme se ve skříních, popisují žáci střelbu v malém městě Tumbler Ridge v provincii Britská Kolumbie na západě Kanady. Obyvatelé jsou v šoku. Uvádí, že se...

11. února 2026  11:45

Fiala oznámil další plány. Nebude kandidovat do Senátu ani na Hrad

Petr Fiala na kongresu ODS. (17. ledna 2026)

Bývalý premiér a šéf ODS Petr Fiala oznámil, že v nadcházejících volbách nebude kandidovat na prezidenta ani do Senátu. Podle svých slov chce nadále působit jako poslanec. „K tomu, abych byl v...

11. února 2026  11:16,  aktualizováno  11:36

S tříletou dcerou žil mezi bezdomovci a narkomany. Žebrala, jedla zbytky z popelnice

Budova Okresního soudu v Klatovech. (4. listopadu 2025)

Tříletou podmínku vyměřil Okresní soud v Klatovech devětatřicetiletému muži, který se se svojí tříletou dcerou několik měsíců pohyboval mezi bezdomovci a narkomany. Dívka chodila špinavá, jedla...

11. února 2026  11:24

Ruský dron v Charkovské oblasti zabil válečného invalidu a tři batolata

Ruský dron udeřil na rodinný dům ve východoukrajinské Charkovské oblasti. (11....

Životy jednoho muže a tří batolat si vyžádal úder ruského dronu na rodinný dům ve východoukrajinské Charkovské oblasti. Uvedl to šéf tamní oblastní vojenské správy Oleh Syněhubov, který už předtím...

11. února 2026  10:10,  aktualizováno  11:23

Kvůli drobné nehodě v Ústí nad Labem zkolabovala doprava. Školáci spěchali pěšky

Drobná dopravní nehoda dvou aut téměř zastavila provoz v ranní špičce v Ústí...

Drobná dopravní nehoda dvou aut téměř zastavila provoz ve středeční ranní špičce v Ústí nad Labem. Ve městě je totiž v provozu pouze jeden most, druhý se opravuje. Kvůli rannímu karambolu, při kterém...

11. února 2026  9:10,  aktualizováno  11:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.