V Montrealu se střílelo. Na místě jsou tři mrtví včetně podezřelého

Střelba ve čtvrti Côte-des-Neiges v Montrealu si vyžádala tři mrtvé: policistu, civilistu a podezřelého, píše zpravodajský web kanadské stanice CBC. Další dva policisté a civilista byli podle policie zraněni. Tamní policie svolává mimořádnou tiskovou konferenci.
Policie zároveň obyvatele vyzvala, aby se místu střelby vyhýbali a oznámila, že brzy sdělí podrobnosti na tiskové konferenci.
Podezřelého policie podle svého prohlášení „neutralizovala“. Dříve uvedla, že je ozbrojený a nebezpečný.
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