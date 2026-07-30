Kanadská stážistka NATO pracovala pro Čínu, tvrdí agentura. Úřady to nepotvrdily

Žena působila jako stážistka na Vrchním velitelství spojeneckých sil v Evropě (SHAPE) v Monsu. Podle Reuters se jmenuje Claire Zhangová, je jí kolem 30 let a není studentkou. Do Monsu přijela před rokem, kdy zahájila stáž v oddělení IT.
Kanadská stanice CBC uvedla, že jméno Claire používá Zhangová v profesním životě a že její křestní jméno je Biwei. Její profil na síti LinkedIn uvádí, že dříve pracovala pro Evropskou kosmickou agenturu (ESA) a Světovou obchodní organizaci (WTO).
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ESA podle Reuters sdělila, že pozice v kosmické agentuře nevyžaduje osobní bezpečnostní prověrku. ESA dále uvedla, že při výběru pracovníků provádí jejich standardní prověřování. WTO vyjádření neposkytla.
Žena upoutala pozornost bezpečnostních útvarů v SHAPE, které na ni upozornily belgické zpravodajské služby. Podle mluvčího SHAPE nic nenasvědčuje tomu, že by činnosti SHAPE a NATO byly v souvislosti s tímto případem nějak narušeny.