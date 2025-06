„K Albertě se nechovají fér už od roku 1905, kdy jsme se připojili ke konfederaci. V podstatě využili západ jako kolonii, aby nám mohli vzít naše bohatství a dát ho východu,“ míní seniorka Kate Grahamová z Calgary. Na shromáždění separatistů ve městě Red Deer prodává suvenýry s nápisem „Jsem z Alberty“.

Podle průzkumů by v současnosti až třetina obyvatel této provincie usazené mezi Britskou Kolumbií na západě a Saskatchewanem na východě vyhlášení nezávislosti podpořila. A přestože počty zastánců odchodu zůstávají v posledních letech zhruba stejné, roste míra těch, kteří jej podporují „silně“.

„Nemůžeme ignorovat fakt, že víc než třetina Alberťanů toho má dost,“ řekla pro CNN premiérka provincie Danielle Smithová. Politička patří ke kanadským konzervativcům, kteří měli ještě před Trumpovou celní válkou a slovy o anexi Kanady našlápnuto k vítězství v dubnových federálních volbách. Faktor Trump však přispěl k tomu, že zemi dál vede liberál Mark Carney.

Právě v době, kdy zášť vůči Spojeným státům v kanadské společnosti vrcholila, ve čtyřmilionové Albertě pod vedením Smithové přijali zákon, který usnadňuje konání lidových referend. Mírnější podmínky se vztahují i na referenda o vyhlášení nezávislosti. Místo 600 tisíc podpisů už jich stačí jen 177 tisíc a organizátoři mají na jejich sesbírání o měsíc víc času.

Touha části Alberťanů vychází z pocitu, že ve federaci trpí na úkor lidnatějších provincií na východě země, že vláda dostatečně nereprezentuje jejich zájmy nebo že do systému posílají víc peněz, než kolik pak dostanou zpět. A vládní snahu ochránit klima pak v regionu bohatém na ropu vnímají jako ohrožení pro svůj ropný průmysl. Konzervativní hodnoty Alberty prý zase úpí pod tlakem liberálů z východu.

Když proto začal šéf Bílého domu zpochybňovat svrchovanost Kanady, separatisté zajásali a přijali ho za vlastního. Inspirovali se jeho marketingovými hesly a vedle „Alberta republikou“ či „Alberta pro Alberťany“ provolávají i „Udělejme Albertu znovu skvělou“. Fanouškům prodávají čepice, trička a tašky s těmito hesly.

„Donald Trump není žádným světovým spasitelem. Ale právě teď je tím nejlepším, co v Severní Americe máme,“ míní svářeč Albert Talsma. „Trumpovo zvolení nám dalo velkou naději. Pokud má mít někdo kuráž uznat nezávislou Albertu, bude to Trumpova administrativa,“ myslí si právník a jeden z nehlasitějších zastánců referenda Jeffrey Rath.

Špatné vzpomínky z pandemických časů

Mezi příznivci odtržení Alberty jsou podle CNN i lidé, které zklamal nebývale přísný postup někdejšího federálního premiéra Justina Trudeaua z roku 2022. Takzvaný „konvoj svobody“ proti povinnému očkování šoférů kamionů vstupujících do země tehdy křižoval celou zemi a zablokoval každodenní život v Ottawě. Policie tehdy měla povoleno řidičům například zmrazit bankovní účty a zvažovalo se nasazení armády.

„Čas od času se nám stává, že se podobné iniciativy rozhoří. A téměř vždy jsou to reakce na federální vládu, která se vymkla kontrole. Ale všechny ustoupily, když se vzpamatovala. Myslím, že je to upozornění pro Ottawu, že to musí brát vážně. Otázkou je, co můžeme udělat, abychom to řešili,“ říká Smithová. Sama je však prý pro to, aby si obyvatelé Alberty své požadavky prosadili bez toho, aby narušili jednotu Kanady.

Na čem se však separatisté neshodnou, je odpověď na otázku, kterou tak trochu nastolil právě Trump: Měla by se Alberta po odchodu z federace připojit k USA? Zatímco někteří trvají na kompletní nezávislosti, jiným se možnost stát se jednapadesátým americkým státem z několika důvodů zamlouvá. Tím hlavním je bezpečnost.

Se zkušenostmi s policejními zásahy z doby pandemie se totiž třeba stavební dělník Stephen Large domnívá, že by Ottawa Albertu nenechala „jen tak“ utéct. „V minutě, kdy se stane něco směrem k nezávislosti, začne federální vláda zuřit. Vytáhnou všechny prostředky, armádu, policii a všechno, co najdou, aby nás tu zamkli a uvěznili,“ míní muž v „trumpovské“ čepici.

„Nejsem si jistá, že by to Alberta nebo západní provincie, a to ani společně, utáhly samy. Takže Spojené státy jsou stále lepší cestou, protože tam máte armádu, obchod a všechno už nastavené,“ souhlasí další účastnice separatistického shromáždění ve městě Red Deer Evelyn Rangerová.

Sedmatřicetiletý Jacob Fraser, který na akci prodával pytle „kávy odporu“, v připojení k USA vidí i další výhody. Třeba větší svobodu projevu, víc práv pro držitele zbraní nebo víc příležitostí pro svůj byznys.

„Jsme velmi provázaní s USA a zejména jako Alberťané jsme mnohem více kompatibilní s americkou perspektivou než se současnou kanadskou. Pro mě a mnoho mých sociálních skupin je to nadějný okamžik a vzrušující historické období,“ říká pro deník The Washington Post k možnosti „wexitu“. Písmeno „w“ v názvu odkazuje na „west“ neboli západ.

Příští referendum se může konat už příští rok, i kdyby se však Alberťané rozhodli skutečně Kanadu opustit, před vstupem do USA by je čekalo množství zásadních překážek. Není jisté, že by je například americká vláda – byť Trumpova – chtěla překonávat. A že se ti, co budou hlasovat pro nezávislost, budou chtít uvázat pod nového „pána“.

Alberta sousedí s Britskou Kolumbií na západě, Saskatchewanem na východě, Severozápadními teritorii na severu a s americkým státem Montana na jihu: