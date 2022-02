Nenechám se protesty zastrašit, vzkázal Kanadě premiér a zmizel v izolaci

Protest, jenž v pátek zahájili řidiči kamionů, kterým se nelíbí prokazování se očkováním při přejezdu hranic s USA, přerostl během víkendu v celonárodní demonstrace namířené proti kanadské vládě a restrikcím, které kvůli pandemii zavedla.

Nákladní auta v sobotu a neděli parkovala kolem centra metropole a blokovala provoz. Většina demonstrantů město po víkendu opustila, kamiony ale i během pondělka a úterka nadále stály v okolí parlamentu. „Demonstrace se zmírnila. Chceme aby tento trend pokračoval, dokud neskončí úplně,“ uvedl v úterý šéf ottawské policie Peter Sloly.

Trudeau v reakci na demonstrace v pondělí prohlásil, že jsou Kanaďané „lidmi, kteří protestují v Ottawě, šokováni a znechuceni“. Dodal, že se jimi nehodlá nechat zastrašit ani se sejít s jejich zástupci.

Premiér zamířil do izolace již ve čtvrtek poté, co se covid-19 objevil u dvou z jeho tří dětí. V pondělí pak potvrdil, že se nakazil i on sám.

Rodina Trudeaových tráví karanténu na neznámém místě, což některá kanadská média vedla ke spekulacím, že svůj dům v Ottawě opustila v souvislosti s demonstracemi a zvýšenými obavami o svou bezpečnost. Kanadská policie odmítla tyto informace komentovat.

Podle policie byla většina účastníků víkendových akcí klidná, ale místní si stěžovali na troubení kamionů. Vadilo jim také, že někteří demonstranti používali ulice jako toalety a brali si jídlo z útulků pro bezdomovce.

„Nenecháme se zastrašit těmi, kdo urážejí malé obchodníky a kradou jídlo bezdomovcům. Neustoupíme lidem, kteří nosí fašistické prapory a ničí. V naší zemi není místo pro hrozby, násilí a nenávist,“ řekl v pondělí Trudeau.

Demonstranti podle kanadské stanice CTW nesouhlasí zejména s požadavky na očkování, uzávěrami či povinností mít zakrytá ústa.

Trudeau v pondělí uvedl, že se cítí dobře a na jeho práci se nic nemění a nadále pracuje z domova. Premiér, jenž má za sebou tři dávky očkování, v pondělí Kanaďany rovněž vyzval, aby se nechali očkovat. Ty, kteří už to udělali, požádal, aby si nechali aplikovat posilovací dávku.

Kanada má jednu z nejvyšších proočkovaností na světě – plně očkováno je přes 79 procent z jejích 38 milionů občanů.

Kanadský premiér musel do izolace zamířit během pandemie koronaviru již podruhé. V březnu roku 2020 podstoupil čtrnáctidenní karanténu poté, co se covid-19 prokázal u jeho ženy po jejím návratu z Londýna.