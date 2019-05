Kanada si po výhrůžkách Filipín vezme zpět své odpadky. V Manile tlely roky

13:04 , aktualizováno 13:04

Kanadská vláda se ve středu zavázala, že na vlastní náklady odveze tuny odpadu, který je už od roku 2013 nelegálně na Filipínách. Hotovo by mělo být do konce června. Krok přišel poté, co filipínský prezident Rodrigo Duterte Kanadě pohrozil válkou.