Tým čítající téměř 150 lidí včetně policie propátrává v dešti a mlze okolí v naději, že se jim podaří najít šestiletou Lily Sullivanovou a jejího o dva roky mladšího bratra Jacka, napsal zpravodajský server The Guardian.

Děti byly naposledy viděny v pátek v blízkosti jejich domova v okrese Pictou, asi 160 kilometrů severovýchodně od Halifaxu. Jejich matka a nevlastní otec místním médiím řekli, že si v pátek ráno přispali se svým 16měsíčním batoletem a starší děti si hrály v domě. Ale když se pak dopoledne vzbudili, Lily a Jack byli pryč. „Okamžitě jsem volala tísňovou linku 911,“ popsala matka dětí Malehya Brooks-Murrayová pro CTV News.

Kanadská jízdní policie se domnívá, že se děti patřící k indiánskému kmeni Mikmakové zatoulaly od domu a nejspíš vešly do hustě zalesněné oblasti. „Nejsou ten typ, co by někam zmizely samy. Vždycky se ujistíme, že je máme pod dohledem. Museli jsme přeslechnout, jak otevřeli posuvné dveře a pak nás probudilo to divné ticho,“ dodala matka.

Nevlastní otec popsal, že chlapec si rád hraje s dinosaury a Lily zase miluje holčičí věci. „A také miluje dělat vše s Jackem. Jsou jako nejlepší přátelé, nejen bratr a sestra,“ řekl Dan Martell pro CBC. Dodal, že požádal policii, aby se zaměřila i na monitorování hraniec a letiště. Podle CBC ale policie zatím případ neřeší jako možný únos.

„Už je to pár dní, ale to neutlumilo naděje pátracích týmů a policie, kteří se zde snaží dostat tyto děti domů,“ řekla Carlie McCannová, mluvčí Královské kanadské jízdní policie.

Do pátrání po nich se zapojily týmy se psy i drony vybavené termálními kamerami. V terénu je nyní více než desítka pátracích týmů. Pátrání komplikují náročné deštivé podmínky, které zvyšují obavy o osud dětí.